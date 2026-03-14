2026. március 14. szombat
Az ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat képén egy hajnali orosz légitámadás színhelyén tûzoltó Kijevben. MTI/EPA/Ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat
Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat

Irán súlyos üznetet küldött – Ukrajnának

A kiváltó ok az Izrael- és Amerika-pártiság.

Kemény figyelmeztetés érkezett Ukrajnának; egy teheráni parlamenti vezető szerint Kijev azzal, hogy támogatást nyújt Izraelnek, gyakorlatilag belekeveredett a konfliktusba, és ezzel az ország teljes területét „legitim célponttá” tehette – írja az Index.

Az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője, Ibrahim Azizi úgy fogalmazott: amennyiben Ukrajna katonai segítséget nyújt Izraelnek, akkor Irán az ENSZ Alapokmányának önvédelemről szóló cikkelyére hivatkozva jogos célpontként tekinthet az ukrán területekre.

Olekszij Honcsarenko ukrán parlamenti képviselő reagált: azt mondta, hogy Kijevnek meg kellene szakítania diplomáciai kapcsolatait Iránnal, mert szerinte a teheráni rezsim már rég túllépett minden határt.

Az iráni vezetés korábban is élesen bírálta Ukrajnát az Izraellel kapcsolatos álláspontja miatt, a mostani fenyegetés azonban az eddigi egyik legkeményebb üzenetnek számít a két ország között.

2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Váratlan fordulatot vesz a magyarországi időjárás: kiderült, mikor törik meg a hetek óta tartó nyugalom

Az ünnepi hétvégén marad a napos, kifejezetten meleg időjárás, a korábban várt nyugati front ugyanis alig érezteti hatását térségünkben. Említésre méltó csapadékra sehol sem kell számítani. A csúcshőmérséklet 15 és 20 Celsius-fok között alakul, amivel jelenleg Európa legmelegebb területei közé tartozunk - olvasható mindez a The Weather on Maps oldalán.

Feloldotta Irán a Hormuzi-szoros blokádját! Ezek a hajók kaptak zöld utat

Irán a globális energiaellátást súlyosan érintő blokádot az ellene irányuló amerikai és izraeli támadásokra válaszul vezette be.

Fire at UAE port after drone attack as Trump says military targets on Iran oil island 'obliterated'

Meanwhile, sirens are triggered in Jerusalem as missiles fly overhead. The Israeli military said earlier it had detected new attacks from Iran.

×
2026. március 14. 14:00
2026. március 14. 13:42
×
×