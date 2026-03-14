Irán súlyos üznetet küldött – Ukrajnának

Kemény figyelmeztetés érkezett Ukrajnának; egy teheráni parlamenti vezető szerint Kijev azzal, hogy támogatást nyújt Izraelnek, gyakorlatilag belekeveredett a konfliktusba, és ezzel az ország teljes területét „legitim célponttá” tehette – írja az Index.

Az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője, Ibrahim Azizi úgy fogalmazott: amennyiben Ukrajna katonai segítséget nyújt Izraelnek, akkor Irán az ENSZ Alapokmányának önvédelemről szóló cikkelyére hivatkozva jogos célpontként tekinthet az ukrán területekre.

Olekszij Honcsarenko ukrán parlamenti képviselő reagált: azt mondta, hogy Kijevnek meg kellene szakítania diplomáciai kapcsolatait Iránnal, mert szerinte a teheráni rezsim már rég túllépett minden határt.

Az iráni vezetés korábban is élesen bírálta Ukrajnát az Izraellel kapcsolatos álláspontja miatt, a mostani fenyegetés azonban az eddigi egyik legkeményebb üzenetnek számít a két ország között.

