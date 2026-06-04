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Nyitókép: Kenneth Cheung/Getty Images

Dráguló csomagok: a „temus mütyüröket” sújtó vám csak az első lépés, ősszel plusz teher jön

Infostart / InfoRádió

Radikális átalakításra készül az Európai Unió az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A tervek szerint 2026 júliusától megszűnhet a 150 euró alatti importküldemények eddigi vámmentessége, és tételenként fix vám, valamint egy kezelési díj is megjelenhet a rendszerben. Júliustól darabonként 3 euróval, majd hamarosan még 1-2 euróval nőhet a vám.

Az elmúlt években alapjaiban változtak meg a vásárlási szokások. Az e-kereskedelem hatalmas méreteket öltött: míg 2022-ben a harmadik országból beérkező csomagok száma 2 milliárd alatt volt, 2025-ben már 6 milliárdra emelkedett.

Falcsik István ügyvéd, az RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. vám üzletágának vezetője az InfoRádió megkeresésére elmondta: korábban a 150 euró alatti, azaz kisértékű áru simán, vámmentesen érkezhetett meg, de ha valaki ugyanabból az áruból egy teljes kamionnyi mennyiséget hozott be kereskedőként, akkor ő azután fizetett vámot, mert nyilvánvalóan ott már a teljes mennyiség meghaladta a 150 eurót.

„Ez önmagában is mutatja, hogy ez versenyhátrányt jelentett bizonyos kereskedők számára” – említette.

Az EU-n kívülről érkező, sokszor nagyon alacsony értékű küldemények tömege emellett termékbiztonsági, ellenőrzési és adózási kihívást is jelent. Ez utóbbi is változik, ugyanis július elsejétől életbe lép az az intézkedés, amely megszünteti a vámmentességet, és helyette egységesen

3 euróval meg fog nőni a termékek költsége.

„Később, valamikor októberre és novemberre várható az úgynevezett vámkezelési díjak bevezetése, ez egy 1-2 euró körüli, szintén termékenkénti vagy csomagonkénti áremelkedést jelent majd. Kompenzálni próbálják azt a munkát, amit az e-kereskedelemben ezekre az egyedi, kisértékű termékekre kell mind a vámhatóságnak, mind a -szolgáltatóknak is elvégezni.”

Az RSM vámüzletágának vezetője szerint a pluszköltség beépülhet az árakba, arra viszont nem számít, hogy emiatt a Temu, a Shein vagy az AliExpress forgalma bezuhanhat.

Szerinte attól sem kell tartani, hogy jelentősen nőne a csomagok szállítási ideje, ennek megelőzésére a vámkezelők már most is keresik a megoldást.

„Én inkább arra számítok, hogy jelentősen átalakul ez a piac. Amikor a kereskedő már nagy tételben behozza az áruját harmadik országból, elvégezzük a vámkezelését, és raktárbázist hoz ebből létre, azaz nagy raktárkészletekkel rendelkezik, és onnan rendeljük” – mondta a szakértő.

A reform ösztönző eleme(ke)t is bevezet: azok az e-kereskedelmi szereplők, amelyek átlátható működéssel, pontos adatszolgáltatással és együttműködéssel igazolják megbízhatóságukat, egyedi státuszt kaphatnak, amely csökkentett ellenőrzéssel, egyszerűsített vámfolyamatokkal és rugalmasabb díjfizetési feltételekkel jár együtt.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Gazdaság    Dráguló csomagok: a „temus mütyüröket” sújtó vám csak az első lépés, ősszel plusz teher jön

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