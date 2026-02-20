ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai elnök, miután aláírta a politikai foglyok amnesztiáját jóváhagyó törvényt Caracasban 2026. február 19-én. Rodríguez még januárban ígérte meg az amnesztiatörvényt, azt követõen, hogy január 3-án Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét az amerikai különleges erõk New Yorkba vitték, hogy kábítószer-kereskedelem vádjával bíróság elé állítsák.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Ronald Pena R

Jóváhagyta a venezuelai parlament a politikai foglyok amnesztiáját

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nicolás Maduro elfogása óta több mint 400 politikai foglyot engedtek szabadon a dél-amerikai országban, de több mint 600-an továbbra is őrizetben vannak.

A venezuelai parlament jóváhagyta az ellenzék által követelt amnesztiát a politikai foglyok számára, hét héttel azután, hogy egy amerikai katonai akcióban elfogták és az Egyesült Államokba vitték Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Az amnesztia számos bebörtönzött kormányellenes személy, aktivista és kritikus újságíró szabadon bocsátását eredményezheti.

Delcy Rodríguez ideiglenes elnök még januárban ígérte meg az amnesztiatörvényt, azt követően, hogy január 3-án Nicolás Madurót és feleségét az amerikai különleges erők New Yorkba vitték, hogy kábítószer-kereskedelem vádjával bíróság elé állítsák. Azóta Caracas Washington nyomására már több száz politikai foglyot szabadon bocsátott.

„Tudni kell bocsánatot kérni, és el kell tudni fogadni is a bocsánatot” – fogalmazott Delcy Rodríguez ideiglenes elnök, miután aláírta a törvényt a elnöki palotában, néhány perccel az után, hogy azt a képviselők egyhangúlag elfogadták. „Új utakat nyitunk a venezuelai politikában” – jelentette ki a politikus.

A Foro Penal nevű civil szervezet szerint a venezuelai hatóságok az év eleje óta több mint 440 politikai foglyot engedtek szabadon, de több mint 600-an továbbra is őrizetben vannak. Sokan közülük a Nicolás Maduro 2024-es újraválasztása elleni tüntetések során kerültek őrizetbe.

(A nyitóképen: Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai elnök, miután aláírta a politikai foglyok amnesztiáját jóváhagyó törvényt Caracasban 2026. február 19-én.)

