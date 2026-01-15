ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.12
usd:
331.89
bux:
120651.59
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hozzátartozóik szabadon bocsátását várják emberek az El Rodeo börtönnél a Caracas keleti szomszédságában levõ Guatiréban 2026. január 12-én. Delcy Rodríguez ügyvivõ venezuelai elnök kormánya bejelentette, hogy ezen a napon 116 politikai foglyot engedett szabadon, akiket a börtönhatóságok szerint az alkotmányos rend megzavarása és az ország stabilitása aláásásának vádjával börtönöztek be.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Miguel Gutiérrez

Nagy Sándor Gyula: az USA azt akarja, hogy a venezuelai rezsim békésen adja át a hatalmat az ellenzéknek

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

Egy csütörtökre tervezett találkozón Donald Trump a Fehér Házban fogadja a friss Nobel-békedíjas venezuelai ellenzékit, Maria Corina Machadót. Már nagyjából 200, politikai okokból letartóztatott foglyot biztosan kiengedtek a venezuelai börtönökből, és a következő napokban még több százan szabadulhatnak – mondta az InfoRádióban Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. A Budapesti Corvinus Egyetem tanára szerint közülük jó néhányan aktívan szerepet vállalhatnak a következő időszak politikai eseményeiben.

A napokban több száz rabot engedtek szabadon venezuelai börtönökből, miután kábítószer-kereskedelemre vonatkozó vádakkal bíróság elé állították az Egyesült Államokban Nicolás Maduro elnököt, akit egy összehangolt amerikai katonai művelet keretében Venezuelában fogtak el. A Foro Penal nevű venezuelai emberi jogi szervezet még decemberben azt közölte, hogy nagyjából 900 politikai fogoly lehet rácsok mögött a dél-amerikai országban.

Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató szerint ez a mostani gesztus már a demokratikus átmenet előkészítő lépése. A Budapesti Corvinus Egyetem tanára az InfoRádióban azt mondta, a bebörtönözöttek között vannak olyanok is, akiket el sem ítéltek, csak fogva tartják őket „bőven az alkotmányos, kétéves vizsgálati fogságon túl is”. Másokat viszont elítéltek az indoklás szerint államellenes szervezkedésben vagy felkelésben való aktív részvétel miatt. A szakértő szerint ezek a rabok ténylegesen politikai foglyoknak tekinthetők, mert olyan tevékenységekért börtönözték be őket, amelyek az európai vagy az észak-amerikai jogi keretek között a szabad véleménynyilvánítás kategóriájába esnek, Venezuelában viszont börtönbüntetés járt az ilyen megnyilvánulásokért Nicolás Maduro elnöksége alatt.

Ugyancsak letartóztattak sok olyan tüntetőt, akik valamilyen erőszakosabb formában fejezték ki a nemtetszésüket a rendszer működése miatt. Ők leginkább azért kerültek rács mögé, mert füstgránáttal vagy egyéb eszközökkel megdobálták a rendőröket.

A letartóztatottak között vannak olyanok is, akik nyilvánosan támogatták Maria Corina Machado Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki képviselőt és/vagy aktívan részt vettek Edmundo González ellenzéki elnökjelölt választási kampányában.

Nagy Sándor Gyula úgy tudja, 200 politikai fogolyról már biztosan elmondható, hogy szabadon engedték őket, de már folyamatban van a következő hullám, így várhatóan még több százan hazatérhetnek a következő napokban. Összesen majdnem ezer embert tartóztatottak le politikai okokból a Maduro-rezsim alatt, ami elsőre nem tűnik olyan nagy számnak, de az egyetemi tanár ezzel kapcsolatban megjegyezte: ebben a rendszerben nem is csak feltétlenül bebörtönzés zajlott, hanem még kiutasítások is történtek, vagy egyszerűen menekülésre kényszerítették a rezsimmel szemben fellépőket. „Ez egy kicsit olcsóbb megoldása a politikai foglyok és a politikai ellenfelek kezelésének” – fogalmazott a szakértő.

Azt gondolja, ez a mostani gesztus már annak a kampánynak a része, amely során az amerikai kormányzat „elkezdte tekergetni a venezuelai rezsim mindkét fülét, és rákényszeríti arra, hogy az olajeladások és a pénzfelügyelet kapcsán átengedje az irányítást az USA-nak”. Nagy Sándor Gyula szerint

jelenleg az a legfontosabb az Egyesült Államok számára, hogy a venezuelai rezsim békés módon átadja a hatalmat az ellenzéknek.

Ahhoz azonban, hogy az ellenzék újjászerveződjön, egyebek mellett szükség van arra is, hogy a politikai foglyokat kiengedjék a börtönökből. A politikai okokból elítélt emberek közül többen is a következő kampány főbb szereplőivé válhatnak, ők akár képviselőjelöltek is lehetnek.

A Latin-Amerika-kutató szerint jelenleg átmeneti politikai folyamat zajlik Venezuelában, melynek későbbi célja a demokratikus berendezkedés lehet. Arra számít, hogy néhány hónapon belül már akár regionális vagy egyéb választásokat is kiírhatnak a dél-amerikai országban, egy-két év múlva pedig parlamenti- és elnökválasztásig is eljuthat ez a folyamat.

Mi a Trump–Machado-találkozó tétje?

A tervek szerint Donald Trump csütörtökön a Fehér Házban találkozik a Nobel-békedíjas Maria Corina Machadóval. Nagy Sándor Gyula elképzelhetőnek tartja, hogy a találkozón szóba kerül a lehetséges demokratikus átmenet is, és a szakértő arra számít, hogy az ellenzéki venezuelai politikus ennek a folyamatnak a felgyorsításában kéri majd az amerikai elnök segítségét. Az USA viszont jelenleg leginkább abban érdekelt, hogy ne legyen összeomlás, erőszak vagy gerillaháború Venezuelában, mert

az ilyen események akár újabb menekülthullámot is elindíthatnak, ami pedig sértené az amerikai régiós érdekeket.

A Budapesti Corvinus Egyetem tanára elmondta: Washington minden bizonnyal stabil átmenet végigvitelét fogja majd támogatni, ami akár el is húzódhat. Úgy véli, a csütörtöki találkozónak már az is nagyon komoly eredménye lenne, ha Donald Trump a nyilvánosság előtt kijelentené, hogy bízik benne és támogatja, hogy Maria Corina Machadónak meghatározó szerepe legyen a jövő Venezuelájának irányításában.

(A nyitóképen: hozzátartozóik szabadon bocsátását várják emberek az El Rodeo börtönnél a Caracas keleti szomszédságában levő Guatiréban 2026. január 12-én. A börtönhatóságok szerint az alkotmányos rend megzavarása és az ország stabilitása aláásásának vádjával börtönöztek be korábban a napokban szabadon engedett rabokat.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Nagy Sándor Gyula: az USA azt akarja, hogy a venezuelai rezsim békésen adja át a hatalmat az ellenzéknek

egyesült államok

fogoly

donald trump

venezuela

nagy sándor gyula

szabadon engedés

nicolás maduro

maria corina machado

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dánia: „alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államokkal, Donald Trump: „továbbra is célunk Grönland megszerzése”

Dánia: „alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államokkal, Donald Trump: „továbbra is célunk Grönland megszerzése”
„Alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államok és Dánia között Grönland jövőjéről, de folytatódnak a tárgyalások a vita rendezése érdekében – jelentette ki Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter Washingtonban szerdán éjjel, miután Grönland külügyminiszterének oldalán tárgyalt J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel. Az Egyesült Államoknak továbbra is célja a Grönland felletti ellenőrzés megszerzése – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a tárgyalások után.
 

Asztal köré ül Grönland, Dánia és Amerika – A szakértő szerint a legbonyolultabb a sziget eladása lenne

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna új korszakot nyitna a frontvonalon, Zelenszkij szükségállapotot hirdetett – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Ukrajna új korszakot nyitna a frontvonalon, Zelenszkij szükségállapotot hirdetett – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Az ukrán parlament szerdán a 34 éves Mihajlo Fedorovot nevezte ki védelmi miniszternek, azzal a céllal, hogy technológiai innovációval erősítse meg a hadsereget a közel négy éve tartó háború újabb nehéz szakaszában. Feladata lesz gyors döntéseket hozni az ország légterének védelme, a frontvonal ellátásának megerősítése és az orosz előrenyomulást megállító technológiai megoldások bevezetése érdekében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szükségállapotot hirdetett az energiaszektorban, miután az orosz támadások miatt Kijevben százezrek maradtak áram, fűtés és víz nélkül a fagyos hidegben - írja a Kyiv Independent. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor jön a tavasz 2026-ban? A csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség, a húsvét, az óraátállítás 2026-ban és a tavaszi szünet dátumai

Mikor jön a tavasz 2026-ban? A csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség, a húsvét, az óraátállítás 2026-ban és a tavaszi szünet dátumai

A csillagászati tavasz kezdete Magyarországon 2026-ban is március 20-ra esik, a tavaszi nap-éj egyenlőség napjára. A tavaszi szünetig viszont még áprilisig várni kell.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran has 'no plan' to execute protesters

Trump says Iran has 'no plan' to execute protesters

The US president does not rule out military action in Iran, as Tehran temporarily shuts its airspace to nearly all flights.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 15. 04:30
Volodimir Zelenszkij: energetikai vészhelyzetet hirdetnek Ukrajnában
2026. január 14. 22:15
Irán: azonnali figyelmeztetés az európai állampolgároknak
×
×
×
×