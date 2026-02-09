ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.98
usd:
318.81
bux:
0
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sinisa Karan, a Független Szociáldemokraták Szövetségének (SNSD) államfõjelöltje a sajtó képviselõinek nyilatkozik, miután megválasztották meg a boszniai Szerb Köztársaság új elnökének a rendkívüli elnökválasztáson Banja Lukában 2025. november 23-án. Sinisa Karan a következõ 11 hónap ban lesz a Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének elnöke.
Nyitókép: MTI/EPA/Nidal Saljic

Végül feleslegesnek bizonyult a szabálytalanság miatt megismételt boszniai szerb választás

Infostart / MTI

Nem változtatott az eredeti végeredményen a boszniai Szerb Köztársaságban vasárnap megtartott részleges, megismételt elnökválasztás: a kormánypárti jelölt, Sinisa Karan szerezte meg a legtöbb szavazatot – közölte az illetékes választási bizottság.

A november 23-i választáson tapasztalt szabálytalanságok miatt a szavazóhelyek 6 százalékában, összesen 136 helyen rendelték el a voksolás megismétlését. Mintegy 84 500 választópolgárnak volt joga ismét leadni voksát.

A választási bizottság vasárnap késő este közzétett adatai szerint a Milorad Dodik vezette Független Szociáldemokraták Pártjának (SNSD) jelöltje, Sinisa Karan a megismételt voksolást követően összesen 224 384 szavazattal rendelkezik, míg kihívója, az ellenzék által támogatott Branko Blanusa 213 513 voksot szerzett. Utóbbi már vasárnap koraeste elismerte vereségét.

„Mostantól mindannyiuk elnöke vagyok, a boszniai Szerb Köztársaság minden állampolgáráé” – fogalmazott Sinisa Karan, amikor bejelentette választási győzelmét.

A boszniai Szerb Köztársaságban november 23-án tartottak rendkívüli elnökválasztást, amelyet Sinisa Karan nyert meg a voksok 50,4 százalékának megszerzésével. A második helyen Branko Blanusa, a Szerb Demokrata Párt (SDS) jelöltje végzett 48,2 százalékkal. A különbség kevesebb, mint tízezer szavazat volt.

A választási bizottság azért rendelte el a szavazás megismétlését 60 szavazóhelyen, mert a voksok újraszámolását követően eltéréseket talált a számok között Sinisa Karan javára. Emellett az is felvetődött, hogy nem a megfelelő módon azonosították a szavazópolgárokat és aláírásokat hamisítottak.

A boszniai Szerb Köztársaságban azért rendeztek rendkívüli elnökválasztást, mert Milorad Dodik elnököt a boszniai szövetségi választási bizottság megfosztotta hivatalától. Ennek oka az volt, hogy a másodfokon eljáró fellebbviteli bíróság tavaly augusztus 1-jén egy évi – pénzzel megváltható – letöltendő börtönre ítélte, és hat évre eltiltotta a hivatalviseléstől a politikust, mert nem hajtotta végre a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit.

Hiába nyerte meg a választást, Sinisa Karan csupán októberig tölti be ezt a tisztséget, akkor ugyanis parlamenti választást és elnökválasztást is tartanak a balkáni országban.

Bosznia-Hercegovina politikai és alkotmányos berendezkedését a boszniai háborút lezáró, 1995-ös daytoni békemegállapodás határozza meg. Ennek értelmében az ország két, nagy önállósággal rendelkező részből áll, a Szerb Köztársaságból és a Bosznia-hercegovinai Föderációból. Az egyezmény értelmében a három államalkotó nép – a bosnyák, a szerb és a horvát – egyetértésére van szükség minden döntésben, így a törvények elfogadásában is.

Kezdőlap    Külföld    Végül feleslegesnek bizonyult a szabálytalanság miatt megismételt boszniai szerb választás

szerb

bosznia

sinisa karan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Könnyedén áttelel a szőlőkabóca – Nem áll le a szőlőpusztulás, egy borvidék a legrosszabbra készül

Könnyedén áttelel a szőlőkabóca – Nem áll le a szőlőpusztulás, egy borvidék a legrosszabbra készül
Zalában több mint 200 ezer tőke szőlőt jelöltek ki kivágásra az aranyszínű sárgaság terjedése miatt. A Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke az InfoRádiónak azt mondta: a hideg tél sem állítja meg a fitoplazma terjedését.
 

Egyre drámaibb a helyzet a rovarvilágban, ami az emberek egészségére is kihathat

Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak

VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kína döntött, gyengül a dollár

Kína döntött, gyengül a dollár

A forint a múlt héten a nemzetközi piaci bizonytalanság ellenére is meglepően stabil maradt, sőt két éves csúcsra erősödött. Hétfő reggel a dollár tovább gyengült a forinttal szemben, de ez még alacsony forgalom mellett nem jelenti, hogy ez lesz a nap trendje. A gyengülés mögött egy kínai hír áll.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy gyerekcsíny miatt vadászgépeket riasztottak egy Wizz Air-járathoz: óriási a botrány

Egy gyerekcsíny miatt vadászgépeket riasztottak egy Wizz Air-járathoz: óriási a botrány

Egyetlen szó egy telefonon elég volt ahhoz, hogy vadászgépeket küldjenek egy Wizz Air-járathoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hong Kong court jails pro-democracy media tycoon Jimmy Lai for 20 years

Hong Kong court jails pro-democracy media tycoon Jimmy Lai for 20 years

Jimmy Lai, a British citizen, was sentenced for offences under the controversial national security law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 9. 09:03
Földbe állt a népszerű légitársaság, csődeljárás miatt már nem indít járatokat
2026. február 9. 08:29
Portugál elnökválasztás: a szocialista jelölt simán legyőzte a korábbi tévés futballkommentátort
×
×
×
×