2026. február 6. péntek
Nyitókép: Unsplash

Rágcsálók miatt mehet csődbe az internetszolgáltató

Infostart

A céget megmenthette volna egy beruházó, az üzlet azonban meghiúsult a rágcsálók által okozott károk miatt az infrastruktúrában.

Csődeljárást kezdeményeztek London egyik internetszolgáltatója ellen, a G. Network ellen – írja a The Telegraph híradása nyomán a hvg.hu.

A cég 25 ezer ügyfél számára biztosít internetet, többnyire optikai kábelen keresztül, ám gondok támadtak az üzlettel, és a társaságnak 300 millió fontos, azaz mintegy 132,2 milliárd forintos tartozása halmozódott fel. A csődtől a Community Fibre nevű cég menthette volna meg a G. Networkot, amely már fontolgatta a vállalat felvásárlását, ám az utolsó pillanatban végül elállt az üzlettől. Az indok egyszerű: a rágcsálók.

Kiderült, hogy a G. Network kábelrendszerét jelentősen megkárosították az egerek és patkányok, ugyanis biológiailag lebomló burkolatot használt a kábelekhez, ami viszont vonzza a kártevőket.

Graeme Oxby, a Community Fibre vezetője szerint a vizsgálat során kiderült, hogy nagyon sok helyen hibásodott meg emiatt az optikai kábelhálózat, amit költséges lenne javítani, így a cég inkább elállt a felvásárlástól.

A kábelek elvágás elleni védőrétege sem jelentett gondot a kisemlősök fogainak, könnyen átrághatják ugyanis ezeket, és aztán felhasználhatják fészekrakáshoz. Ráadásul a lebomló burkolathoz szója- vagy kukoricaalapú anyagokat használnak, ami vonzó táplálékforrást jelent a rágcsálók számára.

Az pedig már csak a hab a törtán, hogy a cég kábeleinek jelentős része a járdák, útburkolatok alatt található, ez pedig rettentő költségessé teszi a javítást, nem is beszélve a csere miatt kialakuló torlódásról. Így hát továbbra is kérdéses marad a szolgáltató jövőre – jegyzi meg a lap.

