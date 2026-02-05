Kiverte a biztosítékot a CDU Gazdasági Tanácsának legújabb javaslata

Az üzleti élet tekintélyes képviselőit tömörítő testület az elmúlt hetekben többször is hallatott magáról, és szinte valamennyi eddigi javaslata nemcsak a CDU-n, hanem a koalíciós partner SPD-n belül is vihart kavart, nem is beszélve az ellenzéki pártokról. Abban ugyan alapjában egyetértés volt, hogy Németország súlyos gazdasági helyzete mielőbbi reformokat kíván, a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban ugyanakkor megoszlottak a vélemények.
A napokban a tanács a szakképzett munkaerő hiányának orvoslására terjesztett elő javaslatot, amely mindenekelőtt az országban igencsak elterjedt részmunkaidős foglalkoztatás eltörlését irányozta elő. „Akik tudnak többet dolgozni, azoknak többet is kell dolgozniuk” – hangzott a fő érvelés.
A CDU-hoz közel álló, az üzleti életet képviselő szakemberek, illetve politikusok javaslataikat csokorba szedték. Azok közös nevezője a reformok, illetve a szükséges megtakarítások jegyében elsősorban a szociális intézkedések lefaragása volt. A ZDF közszolgálati médium a részmunkaidő megszüntetése mellett említette az úgynevezett anyai nyugdíj, valamint a 63 éves korban történő nyugdíjba vonulás eltörlését, a teljes nyugdíjrendszer reformját.
A legnagyobb vihart azonban azzal az indítvánnyal kavarta, hogy
meg kell szüntetni az államilag finanszírozott fogászati ellátást, azt teljes mérékben magánkézbe kell adni.
A javaslat szerint a fogászati kezeléseket törölnék a törvényes egészségbiztosítás által fedezett szolgáltatások listájáról, ami már a CDU-nak is sok volt.
Erre utal, hogy szinte elsőként a kereszténydemokrata egészségügyi miniszter reagált. Nina Warken a kategorikusan elutasította a javaslatot. A fogászati szolgáltatásokat a jövőben is a törvényes egészségbiztosítás keretében kell megtéríteni, ennek megszüntetése kizárt – hangoztatta.
„Egy ilyen intézkedés eltérést jelentene a szolidaritáson nyugvó rendszerünk alapelvétől”
– hangsúlyozta a miniszter.
Az egészségügyi tárca vezetőjének állásfoglalását hivatalosan, ennek jegyében Friedrich Merz kancellár nevében is megerősítette a kormányszóvivő, hangsúlyozva, hogy a kormány nem tervez ilyen intézkedéseket.
Hasonlóan, sőt keményebben reagált az alkancellár, Lars Klingbeil is.
„Nem akarunk olyan országot, amelynek anyagi helyzetét a fogak állapota tükrözi”
– idézték a portálok a koalíciós partner SPD elnökét, a kormány pénzügyminisztérét.
A CDU Merz utáni második embere, Carsten Linnemann abszurdnak nevezte a javaslatot. A párt főtitkára a közelgő tartományi választások előtt óva intett attól, hogy ilyen követelésekkel elidegenítsék a választókat.