2026. január 27. kedd Angelika
Kimerült nő ül egy irodában a csukott szemén két postittal // Thats it, Im done
Nyitókép: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Újabb megosztó javaslat a szakképzett munkaerő hiányának megoldására Németországban

Infostart

Néhány héttel ezelőtt a gazdasági miniszter mutatta be a munkaidő szabályozására vonatkozó javaslatát. Ezúttal a CDU üzleti szárnya állt elő hasonló célú indítvánnyal. A közös nevező az ország súlyos gazdaságii helyzete, ezen belül a szakképzett munkaerő hiánya.

Katherina Reiche tavaly decemberben átfogó reformot indítványozott a gazdaság mielőbbi talpra állása érdekében. „Az előrelépés csak úgy érhető el, ha többet dolgozunk” – hangzott a CDU-t képviselő miniszter fő érvelése. Ennek keretében felvetette a munkaidő meghosszabbítását, a munkahelyek védelmét célzó szigorú szabályozások enyhítését, szükség esetén az elbocsátások felgyorsítását. A javaslatcsomag része volt az alkalmazottak ösztönzése arra, hogy a részmunkaidős állásról teljes munkaidejű foglalkoztatásra váltsanak.

A miniszter indítványaira akkor különösebb reagálás nem hangzott el, ezúttal azonban pártja üzleti szárnya állt elő hasonló javaslattal. Ez azonban nem maradt válasz nélkül.

Az ARD közszolgálati médium beszámolója szerint az üzleti életet képviselő kereszténydemokrata politikusok arra hívták fel a figyelmet, hogy Németországban egyre több a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma, ami fokozza a szakképzett munkaerő hiányát.

A javaslatot a párt napirendre tűzi február végi konferenciáján, és minden valószínűség szerint erre vonatkozó indítványt fogad el.

Ez előirányozná az életvitelszerű részmunkaidős foglalkoztatáshoz való jog eltörlését.

Kivételt csak a gondozási, elsősorban gyermekgondozási kötelezettségek jelenthetnek, indokolt esetben a továbbtanulás is. A gondozási kötelezettségek nélküli önkéntes részmunkaidős foglalkoztatást azonban a jövőben nem szabad engedélyezni. „Akik tudnak többet dolgozni, többet is kellene dolgozniuk” – hangzott az érvelés.

Tiltakozott a javaslat ellen a koalíciós partner szociáldemokrata SPD. A párt képviselője szerint a javaslat „a társadalmi kohéziót veszélyezteti”.

Fenntartásait hangoztatta a CDU szociális szárnyának vezetője is. Egyetértett azzal, hogy szükség van a teljes munkaidős foglalkoztatás kiterjesztésére, illetve ennek kapcsán arra, hogy többen térjenek vissza a részmunkaidős foglalkoztatásból a teljesbe,

Ehhez azonban mindenekelőtt javítani kell a gyermek-, illetve idősgondozós keretrendszerét

– fogalmazott.

Élesen bírálta a javaslatot ez ellenzéki Zöldek és a Baloldal Pártja is.

A Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) vezetője ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a részmunkaidős foglalkoztatáséhoz való törvényes jog korlátozása súlyos károkat okozna számos vállalatnak és a német gazdaságnak. Szerinte tovább csökkenne a foglalkoztatottság, és fokozódna a szakképzett munkaerő hiánya.

A Német Foglalkoztatáskutató Intézet adatai szerint

a részmunkaidős foglalkoztatási arány 40,1 százalékra emelkedett 2025 harmadik negyedévében.

Ehhez nagymértékben hozzájárult a foglalkoztatás növekedése azokban az ágazatokban, amelyekben magas a részmunkaidősök aránya. Ezek közé tartozik mindenekelőtt az egészségügy, valamint a szociális szolgáltatások területe és az oktatás.

Újabb megosztó javaslat a szakképzett munkaerő hiányának megoldására Németországban

németország

gazdaság

munkaidő

