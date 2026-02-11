Veszélyben a német klímacélok a környezetvédelmi minisztérium szerint

Az eredeti célkitűzés azt tartalmazza, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ra 65 százalékkal kell csökkenteni az 1990-es szinthez képest. A környezetvédelmi minisztérium 2026-ra vonatkozó klímavédelmi programjának tervezete szerint fennáll az a veszély, hogy a 65 százalékot nem sikerül teljesíteni.

A tervezet vonatkozó részleteit a ZDF közszolgálati médium tárta a nyilvánosság elé. Ebből kitűnt, hogy az eredeti cél megvalósulása felettébb ingatag. Eszerint az illetékes miniszter, Carsten Schneider arra számít, hogy a CO2- kibocsátás az eredetileg kitűzött 65 százalék helyett 63 százalékos lehet.

A különbség nem nagy, és, mint a miniszter fogalmazott, az eredeti cél még megvalósítható.

A „bűnbak” a dokumentum szerint elsősorban a közlekedési ágazat, amely jelentősen elmarad az eredeti céloktól. Erre utal, hogy a közlekedés terén a klímavédelmi célokon való túllépés 169 millió tonna CO2-vel egyenértékű.

Még ha csekélyebb mértékbenis, de szintén fekete bárány az építőipar. A kitűzött célokat az iparág nem teljesíti, az eddigi elmaradás 110 millió tonna szén-dioxidnak felel meg.

Más szektorok ugyanakkor élen jártak az eredeti célok megvalósításában. A tervezet szerint a elsősorban az energiaipar, de többek között a mezőgazdaság és a hulladékgazdálkodás is túlteljesített.

A szociáldemokrata miniszter egy korábbi nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a klímaváltozással való szembenézés elengedhetetlen. A kormány ugyanakkor nagy hangsúlyt helyez az innovációra és az új technológiákra.

A jelentéstervezet ugyanakkor nem érte be a 2030-ra vonatkozó riogatással: figyelmeztetett arra. hogy a klímavédelmi célok hosszabb távon is veszélyben vannak.

Fennáll az a veszély, hogy a 2045-re kitűzött üvegházhatásúgáz-semlegességi cél nem valósul meg

A jelenlegi klímapolitikai eszközökkel nem látható előre, hogy a semlegességre történő áttérés minden ágazatban sikeres lesz - szögezte le a tervezet.

A dokumentum hangsúlyozta, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását 2040-re legalább 88 százalékkal kell csökkenteni. Németországnak 2045-re klímasemlegessé kell válnia – erősítette meg a minisztérium.

Németországban örök vita, hogy a „zöld” célok túlfeszítése tönkreteszi a hagyományos nagy iparágakat, így az autóipart, így a klímacélok erőltetésével a német gazdaság és társadalom tulajdonképpen „lábon lövi” saját magát, hiszen versenyképtelenné teszi a fő ágazatait, aminek a vége leépítés és elbocsátási hullámok.