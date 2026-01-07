ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 7. szerda
Nyitókép: Pixabay

Donald Trump szándéka valós Grönland megszerzésére

Infostart / MTI

Az amerikai haderő bevetésének lehetőségét is felvetve. A fenyegető nyilatkozatokra reagálva Grönland és a dán kormány ismételten találkozót sürgetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.

A Fehér Ház keddi közlése szerint Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésének lehetőségeit fontolgatja, az amerikai haderő bevetésének lehetőségét is felvetve. A fenyegető nyilatkozatokra reagálva Grönland és a dán kormány ismételten találkozót sürgetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.

Trump nemzetbiztonsági szempontból tartja prioritásnak Grönland megszerzését, hogy „elrettentse" az Egyesült Államok ellenfeleit az Északi-sarkvidéken - fogalmazott közleményében Karoline Leavitt fehér házi szóvivő.

„Az elnök és csapata számos lehetőséget mérlegel ennek a fontos külpolitikai célnak az elérése érdekében, és természetesen az amerikai hadsereg bevetése mindig egy lehetőség, amely a főparancsnok rendelkezésére áll" - fűzte hozzá Leavitt.

Trump és tanácsadói különféle lehetőségeket vitatnak meg Grönland megszerzésére. Ezek között szerepel Grönland megvásárlása, vagy egy szabad társulási megállapodás (COFA) megkötése az 57 ezer lakosú területtel - közölte egy kormányzati tisztségviselő a Reuters jelentése szerint.

Marco Rubio külügyminiszter hétfőn késő este egy törvényhozók számára zárt ajtók mögött tartott tájékoztatón elmondta, hogy a kormányzat legutóbbi Grönlanddal kapcsolatos nyilatkozatai nem jelentenek közelgő inváziót, a cél az, hogy Dániától megvásárolják a szigetet - jelentette a Wall Street Journal jól értesült forrásokra hivatkozva. Ugyanígy értesült a New York Times is.

Grönland többször is leszögezte, hogy nem akar az Egyesült Államokhoz tartozni. Hét európai ország - Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Nagy-Britannia, Dánia - vezetői és Kanada kedden kiállt a Dániához tartozó, autonóm északi-sarkvidéki terület szuverenitása mellett, hangsúlyozva, hogy „Grönland a grönlandiaké".

Kongresszusi képviselők, köztük republikánusok is, a kormány grönlandi kijelentéseit ellenezve hangsúlyozták, hogy a NATO-tag Dánia hűséges szövetségese az Egyesült Államoknak.

„Amikor Dánia és Grönland egyértelművé teszi, hogy Grönland nem eladó, az Egyesült Államoknak tiszteletben kell tartania szerződéses kötelezettségeit, és tiszteletben kell tartania a Dán Királyság szuverenitását és területi integritását" - fogalmazott közleményében Jeanne Shaheen, New Hampshire demokratikus szenátora és Thom Tillis, Észak-Karolina republikánus szenátora, a Szenátus NATO Megfigyelő Csoportjának két társelnöke.

Grönland és a dán kormány kedden mielőbbi tárgyalásokat szorgalmazott az Egyesült Államok külügyminiszterével, Marco Rubióval, hogy „megvitassák az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos jelentős nyilatkozatait" - írta Facebook-oldalán Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter, emlékeztetve rá, hogy a grönlandi és a dán kormány tavaly már többször is kérte egy külügyminiszteri szintű találkozó megrendezését.

amerika

donald trump

dánia

grönland

