ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.33
usd:
331.87
bux:
117385.41
2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hans Egede dánnorvég evangélikus misszionárius szobra a dán zászló mellett a grönlandi fõvárosban, Nuukban 2025. március 7-én. A Dániához tartozó Grönlandon március 11-én tartanak parlamenti választásokat. Grönlandnak, a világ legnagyobb szigetének területét 80 százalékban egész évben jég borítja. A szigetország a világ legnagyobb kiaknázatlan ritkaföldfém-kincsével rendelkezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen

Fokozódik a feszültség Grönlandon, brit katonák is érkezhetnek a szigetre

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

A Trump-kormányzat illetékesei – élükön Marco Rubio külügyminiszterrel – szerdán tárgyalnak dán diplomatákkal Grönland sorsáról. Közben a brit és a német vezetés is fokozná katonai jelenlétét a szigeten, hogy elkerüljék az esetleges amerikai annexiót.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter és dán illetékesek szerdai tárgyalását még hivatalosan nem jelentették be, de a CBS diplomáciai forrásokra hivatkozva számolt be a találkozóról. Ez lesz az első kétoldalú találkozó azóta, hogy Donald Trump elnök felvetette: az Egyesült Államok megvásárolná, vagy végső esetben erővel is megszerezné a Dániához tartozó autonóm területet.

A CBS szerint a háttérben egyre feszültebb egyeztetések zajlanak, ezek része Johann Wadephul német külügyminiszter hétfői, washingtoni útja is. „Amennyiben az amerikai elnök orosz, illetve kínai hajók, vagy tengeralattjárók jelentette veszélyekre figyelt fel itt a régióban, akkor közösen válaszokat találhatunk erre"– hangoztatta Wadephul még Izlandon, útban Washingtonba.

Marco Rubio igyekezett tompítani azt, hogy Grönlandot katonai erővel próbálnák megszerezni, de Donald Trump vasárnap ismét kijelentette: ha az Egyesült Államok nem lép, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni a szigetet. Trump szerint így vagy úgy, de Grönland amerikai kézbe kerül.

Veszélyben a NATO egysége?

A retorika sokkolta az európai szövetségeseket. Dánia egyértelművé tette, Grönland nem eladó, és a sziget jövőjéről kizárólag a grönlandiak dönthetnek. A dán gyarmati idők sérelmei miatt függetlenségre vágyó szigetlakók egy része is azt hangsúlyozta a BBC helyszíni riportjában, hogy nem akarnak Amerika részévé válni.

Jens Friedrich Nielsen grönlandi miniszterelnök és a parlament összes pártja közösen hangsúlyozta: nem akarnak sem amerikaiak, sem dánok lenni, grönlandiak akarnak maradni.

A feszültség miatt Londonban is új forgatókönyv került az asztalra. Sir Keir Starmer brit kormányfő napokkal azután, hogy elkötelezte magát egy Ukrajnába küldendő kontingens mellett, fontolóra vette, hogy brit katonákat küldjön Grönlandra egy esetleges NATO misszió részeként. A cél hivatalosan a térség stabilizálása és az elrettentés erősítése lenne, nem pedig az Egyesült Államokkal a konfrontáció. London ugyanakkor óvatosan fogalmaz: a sarkvidéki régió biztonságáról folytatott egyeztetések a szövetség üzemszerű működésének a részei és nem közvetlen válaszok Trump fenyegetéseire.

Grönlandi főváros, Nuuk óceánpartja - Forrás: MTI/EPA/Mads Claus Rasmussen
Grönlandi főváros, Nuuk óceánpartja - Forrás: MTI/EPA/Mads Claus Rasmussen

A bírálók szerint a brit hadsereg már most is túlterhelt, és kérdéses, hogy van-e elég kapacitása az északi szerepvállalásra. Németország szintén fokozná jelenlétét a térségben. Berlin szerint kizárólag Grönland és Dánia dönthet a terület szuverenitásáról, és a NATO-n belüli együttműködést nem egymás ellen, hanem egymással kell erősíteni.

Az észak-atlanti szövetség nem adott ki nyilvános nyilatkozatot, amely egyértelműen támogatta volna Dánia és Grönland területi integritását. Több európai fővárosban aggodalmat kelt a hallgatás, és attól tartanak, hogy a csend erősíti Donald Trump mozgásterét a szövetségesekkel szemben. A NATO katonai főparancsnoka, Alexis Grinkevich tábornok azt mondta,hogy a katonai szövetségen belül egészséges párbeszéd zajlik Grönland jövőjéről, és jelenleg nincs közvetlen katonai fenyegetés.

Grönland, amelynek lakossága kevesebb mint 57 ezer fő, és területének mintegy négyötöde jéggel borított, nagyrészt autonóm, de hivatalosan a NATO-tag Dán Királyság része.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Fokozódik a feszültség Grönlandon, brit katonák is érkezhetnek a szigetre

grönland

marco rubio

keir starmer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép

Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép

A nyugat felől érkező, jobbára összefüggő frontális csapadékzónából hétfőn az esti, éjszakai órákban előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében, kedd hajnaltól, reggeltől pedig az északkeleti, keleti országrészben is várható csapadék.
 

Karácsony Gergely figyelmeztet – így készül Budapest

Brutális terhelés alatt most a hazai kórházak, de be tudunk segíteni

Győrfi Pál: most 10 százalékkal több a munkánk, mint egy átlagos téli napon

Operatív törzs: jön az ónos eső helyenként mínusz 15 fokkal, aki teheti, maradjon otthon!

Iskolába sétált hajnali négykor egy kislány, rendőrök szedték össze

Arcoskodtak a quaddal, beszakadtak a tóba Monoron

Részegen, a hóban fekve találtak rá a kórházból szökött tinédzserre a VIII. kerületben

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.13. kedd, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lecsaptak az RSF lázadói, rengeteg a halálos áldozat

Lecsaptak az RSF lázadói, rengeteg a halálos áldozat

Légicsapást hajtott végre hétfőn a délkelet-szudáni Szennár államban a hadsereggel szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) lázadószervezet, és 27 ember halálát okozta, 73-an pedig megsebesültek - közölték helyi egészségügyi források.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bekebelezik a magyar futárcéget: újabb nagy külföldi terjeszkedés valósul meg itthon

Bekebelezik a magyar futárcéget: újabb nagy külföldi terjeszkedés valósul meg itthon

Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Almost 650 killed in Iran protests, rights group says, as supreme leader issues warning to US

Almost 650 killed in Iran protests, rights group says, as supreme leader issues warning to US

Ayatollah Ali Khamenei warns the US to "end their deceit" after Trump vowed to intervene if demonstrators were killed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 12. 16:07
Robert Fico: Szlovákia élettere az Európai Unió, de Brüsszelnek változnia kell
2026. január 12. 09:46
Durvul a cseh közélet, pereli az államfőt a miniszterjelölt
×
×
×
×