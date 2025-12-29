Szakértő: síelni is lehet a látványos lávakitörést produkáló Etna közelében

Alig mutatott aktivitást az elmúlt huszonnyolc évben az Etna vulkán északkeleti krátere, december 27-én, szombaton viszont két nagy lávaszökőkút-kitörést is produkált – erről beszélt Harangi Szabolcs geológus, vulkanológus, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára az InfoRádióban.

Most egy viszonylag háttérbe húzódó idős szereplő szólalt meg és kapcsolódott be a karácsonyi „beszélgetésbe” – fogalmazott Harangi Szabolcs. Elmondta, az Etnának több krátere is van, a csúcsi területen négy is. Az Etna működésében valami megváltozott, majdnem négy hónapig tartó „szunyókálása” volt, de ez nem azt jelenti, hogy teljesen aludt volna.

A földkéregben található magmatározóban azért zajlottak az események

– tette hozzá a geológus.

Idén kisebb-nagyobb szünetekkel voltak az Etnának kitörései, amelyet akár szokásosnak is lehet nevezni. Egyik júniusi kitörése rendkívül nagy vulkáni hamufelhőt eredményezett, a világsajtót is bejárták azok a képek, ahol turisták szelfiznek, és mögöttük gomolyog ez a hamufelhő – ismertette Harangi Szabolcs.

Az Etnának mindemellett voltak nagy lávafolyásai, „a maga módján rendben működik”. December 29-én, hétfőn továbbra is folytatódtak a földremegések, kilengések, ezek ahhoz köthetőek, ahogyan a magma mozog a kürtőben. Továbbra is a vörös zónában van ez, amely arra utal, hogy a vulkán aktívan működik.

Most gyönyörű, szép lávatűzijáték-kitöréseket produkál

– emelte ki Harangi Szabolcs. Hozzátette, most éppen nem az Északkeleti-kráter van a főszerepben, hanem a mellette lévő Voragine. Ezek általában párban járnak, és az egyik „felébreszti” a másikat.

Az Etnánál van lehetőség a téli sportok űzésére is, ha nem is a kráterek környékén, de lentebb alkalom adódik síelésre is például – magyarázta a geológus. Hozzátette, a síelők nem voltak veszélyben a kitörés miatt. December 29-én, hétfőn sem volt veszélyhelyzet, ugyanakkor a vulkáni működés látványos volt. A vulkáni hamufelhő a kitöréskor mindkét esetben nyugati irányba ment, általában a keleti, délkeleti oldalt „szokta megszórni”.

A jó hír az, hogy a cataniai repülőteret nem kellett lezárni

– tette hozzá Harangi Szabolcs.

Jelenleg vörös riasztás van érvényben, ez mindössze annyit jelent, hogy nem lehet felmászni a hegyre, nem lehet felmenni meglátogatni, bár ez ilyen időben egyébként is nagy kihívást jelent. A vörös riasztás annyit jelent, hogy fokozott figyelmet kell tanúsítani a vulkán felé, hiszen bármikor egy újabb lávaszökőkút-kitörés következhet be – mondta el a geológus.

A lávaszökőkút-kitörés veszélyeztetheti a légi közlekedést is, hiszen 10 kilométer magas vulkáni hamufelhője is lehet. Hozzátette, egy ilyen esemény akár 15-20 perc alatt bekövetkezhet, ezt nevezik paroxizmális, hirtelen jövő kitörésnek. Erre figyelni kell, éberen kell lenni, amikor működésben van a vulkán.