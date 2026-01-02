ARÉNA - PODCASTOK
CATANIA, ITALY - DECEMBER 29: Volcanic activity continues incessantly on Mount Etna after the paroxysmal activity of 27th December 2025 at the North-East Crater of Mount Etna, Catania, Italy on December 29, 2025. Although at a lower intensity, the explosions are continuous and rise a hundred metres above the crater rim. The flow of ash and steam continues, creating a permanent column above the summit craters that moves with the winds. The situation remains in evolution, and it has been reported that Catania International Airport remains open, but the Volcano Observatory Notices for Aviation alert level remains red due to possible changes in the volcanos activity and ash emissions into the atmosphere. Photo taken from Piano Provenzana in the Linguaglossa municipal area, near Catania. (Photo by Salvatore Allegra/Anadolu via Getty Images)
Újévi meglepetés: látványos tűzfolyó indult el a települések felé Szicíliában

Folytatódnak 2026-ban is a vulkánkitörések meglepetései! Tegnap délután az Etna oldala szakadt fel és indult lávafolyás. A szakértő szerint veszély egyelőre nincs.

Majdnem a Franciaországhoz tartozó Reunion-szigeten lévő Piton de la Fournaise vulkán szolgáltatta az év első vulkánkitörését, de ott a magma 1-2 kilométer mélyen megakadt. Az ide elsőséget végül az Etna „szerezte meg” – közölte az Infostarttal Dr. Harangi Szabolcs, geológus-vulkanológus, az MTA rendes tagja, tanszékvezető egyetemi tanár.

Az Etna karácsonyi kitörését követően csendesedett a helyzet, a magma mozgását jelző földremegés kilengés nagysága fokozatosan csökkent. Úgy tűnt, hogy véget ér a kitörési fázis. Január 1-én azonban a műholdas érzékelők egy hőanomáliát mutattak a vulkán keleti oldalában. Az időjárás meglehetősen rossz volt, azonban estére kiderült. Nem csak a látási viszonyok, hanem az is, hogy a Valle del Bove északnyugati peremén felszakadt a felszín és lávafolyam indult el.

A Valle del Bove egy hatalmas, 5 kilométer széles völgy, ami 9000 éve egy óriási lejtőcsuszamlással alakult ki.

A vulkáni működés 2100 m tengerszint feletti magasságban indult, azaz több mint ezer méterrel a csúcs alatt és most már 1400 méter magasságba ereszkedett le a láva.

Ez egy lejtőoldali kitörés, ami közelebb van a településekhez. Szerencsére veszélyt azonban egyelőre nem jelent! Milo és Fornazzo települések vannak a közelében, de a láva útjában van két természetes akadály is, a Monte Fontane és Monte Ciraso, továbbá viszonylag kis mértékű a vulkáni működés intenzitása. A látvány viszont most is káprázatos, messziről is jól látni a vulkán oldalában az izzó lávafolyamot – közölte a szakértő.

