Újévi meglepetés: látványos tűzfolyó indult el a települések felé Szicíliában

Majdnem a Franciaországhoz tartozó Reunion-szigeten lévő Piton de la Fournaise vulkán szolgáltatta az év első vulkánkitörését, de ott a magma 1-2 kilométer mélyen megakadt. Az ide elsőséget végül az Etna „szerezte meg” – közölte az Infostarttal Dr. Harangi Szabolcs, geológus-vulkanológus, az MTA rendes tagja, tanszékvezető egyetemi tanár.

Az Etna karácsonyi kitörését követően csendesedett a helyzet, a magma mozgását jelző földremegés kilengés nagysága fokozatosan csökkent. Úgy tűnt, hogy véget ér a kitörési fázis. Január 1-én azonban a műholdas érzékelők egy hőanomáliát mutattak a vulkán keleti oldalában. Az időjárás meglehetősen rossz volt, azonban estére kiderült. Nem csak a látási viszonyok, hanem az is, hogy a Valle del Bove északnyugati peremén felszakadt a felszín és lávafolyam indult el.

A Valle del Bove egy hatalmas, 5 kilométer széles völgy, ami 9000 éve egy óriási lejtőcsuszamlással alakult ki.

A vulkáni működés 2100 m tengerszint feletti magasságban indult, azaz több mint ezer méterrel a csúcs alatt és most már 1400 méter magasságba ereszkedett le a láva.

Ez egy lejtőoldali kitörés, ami közelebb van a településekhez. Szerencsére veszélyt azonban egyelőre nem jelent! Milo és Fornazzo települések vannak a közelében, de a láva útjában van két természetes akadály is, a Monte Fontane és Monte Ciraso, továbbá viszonylag kis mértékű a vulkáni működés intenzitása. A látvány viszont most is káprázatos, messziről is jól látni a vulkán oldalában az izzó lávafolyamot – közölte a szakértő.