ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.03
usd:
329.53
bux:
0
2025. december 27. szombat János
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Etna-kitörés 2025. december 27-én.
Nyitókép: Fernando Famiani / Tűzhányó Blog

„Karácsonyi ajándék” az Etnától, lenyűgöző képek

Infostart

Lávaszökőkút az olaszországi vulkán tetején, pazar képeket közölt a Tűzhányó Blog.

Szombaton délutánig két úgynevezett paroxizmális, lávaszökőkút-kitörés történt az Etna északkeleti kráterében.

Utoljára, mint a Tűzhányó Blog szerzője, Harangi Szabolcs geológus-vulkanológus, az MTA rendes tagja, tanszékvezető egyetemi tanár az Infostart figyelmét felhívta, ilyenre 1998. márciusában volt példa, azóta a délkeleti kráter produkálja a nagy robbanásos kitöréseket.

„Egy vulkán működésének megértéséhez szükséges a magmamozgásra utaló jelek értelmezése, azonban, ahogy ezt a mai esemény is mutatja, elkerülhetetlen visszamenni és feltárni a vulkán kitöréstörténetét is” – fogalmazott a tudós.

Boris Behncke vulkanológus az Etna egyik legjobb ismerője, mint idézte, rámutatott arra, hogy bár meglepetésszerű volt az északkeleti kráter ilyen nagy kitörése, a múlt történéseit tekintve ez egyáltalán nem meglepő, így működik az a kráter.

Az északkeleti kráter egyébként 1911-ben született, a Bocca Nuova 1968-ban, a délkeleti kráter 1971-ben, a legfiatalabb pedig a 2010-ben kialakult új délkeleti kráter. Ez utóbbi lett aztán a legaktívabb, az elmúlt években szinte mindig itt történtek a nagy robbanásos kitörések, 15 év alatt több mint száz.

Hosszú ideig az északkeleti kráter kúpja adta az Etna legmagasabb pontját, de 2021-ben átvette ezt a dicsőséget a szorgosan dolgozó új délkeleti kráterkúp.

Az Etna legidősebb csúcsi krátere jellemzően Stromboli-típusú lávatűzijáték kitöréseket mutatott a múltban, ismert volt megállás nélkül, rendületlenül tartó, hasonló jellegű kitöréseiről. Első lávaszökőkút-kitörését 1917-ben mutatta be, majd ezt több hasonló követte a rákövetkező évben. A '30-as, '40-es évek lávatűzijáték-kitöréseit aztán 1947-ben követte egy újabb nagyobb lávaszökőkút kitörés. Ezt követően ismét várni kellett a nagyra. 1977-ben mintegy 30 éves szünet után a tartós Stromboli-típusú kitörések után hirtelen lávaszökőkút-kitörésbe csapott át a működés, amit aztán rövidesen további húsz ilyen jelentősebb kitörés követett. Ezután ismét hosszú szünet történt, egy évtized után jöttek ismét a lávaszökőkút-kitörések, amelyek 1998-ig tartottak.

Kezdőlap    Tudomány    „Karácsonyi ajándék” az Etnától, lenyűgöző képek

olasz

vulkán

etna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Háború, halál, béke – Ilyen volt a világ 2025-ben

Háború, halál, béke – Ilyen volt a világ 2025-ben

2025-ben egy hosszú ideje óta tartó háborút sikerült befagyasztani, egy másik azonban – a béketervek ellenére – még a fegyverszünetig sem jutott. Körképünkben nem csak a világpolitikát meghatározó fegyveres konfliktusokat, de az év más fontos nemzetközi történéseit is áttekintjük.
 

Donald Trumpnak „jól fog menni” az ukrán és az orosz elnökkel is

Durván elszállt az orosz hadiipar a háború kezdete óta

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túlélte az első vihart az örökös válságország

Túlélte az első vihart az örökös válságország

Argentína 2025-ben átfogó gazdaságpolitikai irányváltást hajtott végre: Javier Milei elnök a korábbi államközpontú modellről egy piacalapú rendszerre helyezte át a gazdaság intézményeit. Az intézkedésekkel az elnök a fiskális fegyelem megteremtését, a tartósan magas infláció letörését és a tőke- és árfolyamkorlátok fokozatos feloldását célozta. Ahogy egy ilyen mértékű reform esetén az várható volt, az évet nagy sikerek és kudarcok váltakozása jellemezte, a viszonylagos stabilitást pedig csak az Egyesült Államok politikai és pénzügyi támogatása és Milei október végi választási győzelme hozta el.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen a Covid óta most történt először: riadót fújt a WHO, újabb világjárványtól tartanak

Ilyen a Covid óta most történt először: riadót fújt a WHO, újabb világjárványtól tartanak

A WHO december 21-ig összesen 19 MERS-CoV fertőzést regisztrált, amelyek közül négy halálos kimenetelű volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kyiv strikes are Russia's 'answer to peace', Zelensky says ahead of Florida talks with Trump

Kyiv strikes are Russia's 'answer to peace', Zelensky says ahead of Florida talks with Trump

The Ukrainian president is in Canada today, where he and PM Mark Carney will speak with European allies before meeting the US president.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 27. 10:40
Útdíjfizetési nehézségek jönnek
2025. december 27. 07:00
Húsz év után először kihaltnak nyilvánítottak egy madárfajt Svédországban
×
×
×
×