„Karácsonyi ajándék” az Etnától, lenyűgöző képek

Szombaton délutánig két úgynevezett paroxizmális, lávaszökőkút-kitörés történt az Etna északkeleti kráterében.

Utoljára, mint a Tűzhányó Blog szerzője, Harangi Szabolcs geológus-vulkanológus, az MTA rendes tagja, tanszékvezető egyetemi tanár az Infostart figyelmét felhívta, ilyenre 1998. márciusában volt példa, azóta a délkeleti kráter produkálja a nagy robbanásos kitöréseket.

„Egy vulkán működésének megértéséhez szükséges a magmamozgásra utaló jelek értelmezése, azonban, ahogy ezt a mai esemény is mutatja, elkerülhetetlen visszamenni és feltárni a vulkán kitöréstörténetét is” – fogalmazott a tudós.

Boris Behncke vulkanológus az Etna egyik legjobb ismerője, mint idézte, rámutatott arra, hogy bár meglepetésszerű volt az északkeleti kráter ilyen nagy kitörése, a múlt történéseit tekintve ez egyáltalán nem meglepő, így működik az a kráter.

Az északkeleti kráter egyébként 1911-ben született, a Bocca Nuova 1968-ban, a délkeleti kráter 1971-ben, a legfiatalabb pedig a 2010-ben kialakult új délkeleti kráter. Ez utóbbi lett aztán a legaktívabb, az elmúlt években szinte mindig itt történtek a nagy robbanásos kitörések, 15 év alatt több mint száz.

Hosszú ideig az északkeleti kráter kúpja adta az Etna legmagasabb pontját, de 2021-ben átvette ezt a dicsőséget a szorgosan dolgozó új délkeleti kráterkúp.

Az Etna legidősebb csúcsi krátere jellemzően Stromboli-típusú lávatűzijáték kitöréseket mutatott a múltban, ismert volt megállás nélkül, rendületlenül tartó, hasonló jellegű kitöréseiről. Első lávaszökőkút-kitörését 1917-ben mutatta be, majd ezt több hasonló követte a rákövetkező évben. A '30-as, '40-es évek lávatűzijáték-kitöréseit aztán 1947-ben követte egy újabb nagyobb lávaszökőkút kitörés. Ezt követően ismét várni kellett a nagyra. 1977-ben mintegy 30 éves szünet után a tartós Stromboli-típusú kitörések után hirtelen lávaszökőkút-kitörésbe csapott át a működés, amit aztán rövidesen további húsz ilyen jelentősebb kitörés követett. Ezután ismét hosszú szünet történt, egy évtized után jöttek ismét a lávaszökőkút-kitörések, amelyek 1998-ig tartottak.