Vulkanológus: ez az etióp tűzhányó az írott történelem során még nem tört ki, így kereséssel kellett kezdeni

Helyi idő szerint hétfő reggel, 10 ezer év szunnyadás után kitört Etiópiában a Hayli Gubbi elnevezésű vulkán, hatalmas hamuoszlopot lövellve ki magából. Mostanra műholdfelvételek is érkeztek róla, a 10-15 kilométeres magasságba jutott hamufelhőt a szél továbbvitte a Vörös-tengeren át Jemen és Omán felé.

„A mostani eset hasonló a 2008-ban, Chilében történthez, amikor először is el kellett kezdeni keresgélni, hogy voltaképpen melyik vulkánról is van szó. Ez ugyanis egy nagyon gyéren lakott, sivatagi terület, és nem mindenkinek van telefonja, nem készültek képek tömegével” – mondta az InfoRádióban Harangi Szabolcs geológus, vulkanológus, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA levelező tagja, a HUN-REN ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője.

A szakértő elmondta, a kutatóknak csak délutánra sikerült azonosítania, hogy a Hayli Gubbi elnevezésű vulkán tört ki, aminek a szakma is csak most tanulja a nevét, ugyanis

ennek a tűzhányónak nem volt dokumentált kitörése az elmúlt 10 ezer évben.

Arra a kérdésre, miszerint hogyhogy nem kutatta még senki ezt a vulkánt, az ELTE tanszékvezetője azt felelte, hogy ez a terület (Északkelet-Afrika) nem csak az egyik legaktívabb, de egyben az egyik legveszélyesebb is a világon, így rettentő nagy kihívás bármiféle expedíciót szervezni ide. A közelben ugyan ott van Mek'ele városa, ami turistacsalogató hely, azonban csak fegyveres kísérettel lehet oda eljutni – jegyezte meg.

Vagyis a vulkanológusok számára olyan eszközök maradnak, amikkel a helyszínre látogatás nélkül is lehet az eseményt tanulmányozni, ilyenek például a műholdas megfigyelési lehetőségek. A szakértő megemlítette, hogy egy nappal korábban egy angol jelentés beszámolt róla, hogy a műszerek ezen a területen 5-8 centiméteres felszíni emelkedést jeleztek, vagyis észlelni lehetett, hogy valami zajlik a mélyben, a pontos előrejelzéshez, monitorozáshoz azonban további helyi eszközökre lenne szükség, akárcsak Izlandon vagy Hawaiin. Harangi Szabolcs kijelentette,

ez egy rendkívül heves, erőteljes, robbanásos vulkánkitörés volt, és a felvételeken azt is látni, hogy egy oldalirányú, gyorsan haladó piroklaszt ár is lezúdult, ami az egészben a legveszélyesebb jelenség.

Hozzátette, ha mindez egy népes területen történt volna, borítékolható lett volna a tragédia. Emellett 10-15 kilométer magasra emelkedett a jelentős kén-dioxid-tartalmú kitörési felhő, ami aztán elsodródott Jemen irányába.

A szakértő mindezek mellett különlegesnek nevezte, hogy ilyen robbanásos kitörés történjen ezen a területen, ami bazaltos, és inkább lávafolyások jellemzik. Jelenleg csak találgatni lehet, hogy miért is történt a kataklizma, de nem kizárt, hogy történt egy magmakeveredés, azaz a bazaltos magma benyomult a hosszú ideje ott lévő, kásás állagú magmába, és ez a keveredés okozhatta az igen heves kitörést.

A vulkanológus szerint az olaszországi vulkánok, habár elég robbanékonyak, esetükben mégis kicsit más a helyzet. Jelen pillanatban a Nápolyi-öböl térsége, a Campi Flegrei felé fordul a legtöbb figyelő tekintet, ugyanis elég gyakoriak a földrengések és jelentős a felszínemelkedés is.

Pillanatnyilag az egy rendkívül pontosan, napi 24 órában megfigyelt vulkán, és nincs jele közelgő kitörésnek, ettől függetlenül a tűzhányó potenciálisan veszélyes.

Az óvintézkedésekre vonatkozóan a HUN-REN ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője elmondta, a korábbiakkal ellentétben az emberek a Campi Flegrei esetén tudatában vannak a veszélynek, van is kidolgozott terv a kimenekítésre. Hozzátette, 1983-84-ben volt már egy olyan esemény, amikor több tízezer embert kellett kitelepíteni, de akkor szerencsére nem következett be vulkánkitörés. Leszögezte, az olasz szakértők valószínűleg fokozottan figyelnek a történésekre.

Harangi Szabolcs a vulkanológia tudományával kapcsolatban aláhúzta, hogy az ezzel foglalkozók nem jósok hanem tudósok, és a jövő egy kicsit mindig kiszámíthatatlan. A mért adatok alapján lehet következtetni egy-egy esemény bekövetkeztére, de lehetetlen pontosan megmondani mikor is történik majd a következő. A lényeg a felkészülésen van – nyomatékosította.