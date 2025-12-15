1200 fok pár centivel a talpunk alatt – ilyen a pajzsvulkán Izlandon

A Fagradalsfjall Izland délnyugati részén, a Reykjanes-félszigeten található, és a nagyobb településektől távol esik, így a legutóbbi kitörések sem jelentettek közvetlen veszélyt a helyi emberekre. A vulkanológusok szerint a Fagradalsfjall lávája rendkívül magas hőmérsékletű. A Focus szaklap információja szerint a láva olyan forró, hogy könnyedén megolvasztja többek között az aranyat, az ezüstöt és az öntöttvasat is - olvasható az index.hu-n

A Fagradalsfjall egy pajzsvulkán, amely a legtöbb izlandi vulkánnal ellentétben általában „kevésbé heves”, robbanásos kitörésekre kevésbé hajlamos. Ennek a típusnak lankásak az oldalai, és a lávaár lassabban növekszik, több időt hagyva a hatóságoknak az esetleges veszélyzónák kiürítésére.

A vulkán 2021 márciusában tört ki először hosszú szünet után, majd 2022 augusztusában és 2023 júliusában is újra aktivizálódott.

A vékony felső réteg alatt viszont továbbra is izzó, több mint 1000 Celsius-fokos láva rejtőzik; a kutatók szerint a hőmérséklet akár 1200 Celsius-fokot is elérhet odalent.

A jelentés a vulkáni tájak újjászületésére is felhívja a figyelmet: 69 évvel ezelőtt a kamcsatkai Bezimjannij vulkán egy hatalmas kitörés után gyakorlatilag újraformálódott az azóta lezajlott újabb kitörések hatására.