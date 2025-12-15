ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
Fortyogó láva tör fel egy újabb kőzetrepedésből az izlandi Reykjanes-félszigeten 2024. november 20-án. Az utóbbi egy évben fokozódott a vulkanikus tevékenység Izland északkeleti félszigetén.
Nyitókép: MTI/AP/Marco di Marco

1200 fok pár centivel a talpunk alatt – ilyen a pajzsvulkán Izlandon

Infostart

Tudósok ritka felvételeket készítettek az izlandi Fagradalsfjall pajzsvulkán belsejében zajló folyamatokról, egészen a Geldingadalur-völgyi kitörés helyéig. A kutatók által rögzített videóanyag bepillantást enged a lávaárak keletkezésébe.

A Fagradalsfjall Izland délnyugati részén, a Reykjanes-félszigeten található, és a nagyobb településektől távol esik, így a legutóbbi kitörések sem jelentettek közvetlen veszélyt a helyi emberekre. A vulkanológusok szerint a Fagradalsfjall lávája rendkívül magas hőmérsékletű. A Focus szaklap információja szerint a láva olyan forró, hogy könnyedén megolvasztja többek között az aranyat, az ezüstöt és az öntöttvasat is - olvasható az index.hu-n

A Fagradalsfjall egy pajzsvulkán, amely a legtöbb izlandi vulkánnal ellentétben általában „kevésbé heves”, robbanásos kitörésekre kevésbé hajlamos. Ennek a típusnak lankásak az oldalai, és a lávaár lassabban növekszik, több időt hagyva a hatóságoknak az esetleges veszélyzónák kiürítésére.

A vulkán 2021 márciusában tört ki először hosszú szünet után, majd 2022 augusztusában és 2023 júliusában is újra aktivizálódott.

A vékony felső réteg alatt viszont továbbra is izzó, több mint 1000 Celsius-fokos láva rejtőzik; a kutatók szerint a hőmérséklet akár 1200 Celsius-fokot is elérhet odalent.

A jelentés a vulkáni tájak újjászületésére is felhívja a figyelmet: 69 évvel ezelőtt a kamcsatkai Bezimjannij vulkán egy hatalmas kitörés után gyakorlatilag újraformálódott az azóta lezajlott újabb kitörések hatására.

Kezdőlap    Tudomány    1200 fok pár centivel a talpunk alatt – ilyen a pajzsvulkán Izlandon

izland

vulkán

geológia

