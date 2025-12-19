Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – apokaliptikus állapotokat hagytak maguk után a céljukat elérő gazdák Brüsszelben

Két eredményről számolt be péntek hajnalban Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcsról:

Brüsszel nem nyitja meg az orosz vagyont az ukrajnai háború finanszírozására

az EU 24 tagállama közös hitelt vesz fel Ukrajna megsegítésére, a 90 milliárd eurót a háborút elszenvedő országnak annak lezárulását követően kell visszafizetnie, a kimaradó országok: Szlovákia, Csehország, Magyarország.

Az EU-csúcs helyszínén tartozókodó tudósítónk elmondta, a zárt ajtók mögötti tanácskozások részleteiről kevés információ szivárog ki, ám az biztos, hogy az ülés hajnali 3 előtt ért véget, a csúcs pedig most már biztosan nem tart vasárnapig. A végére hagyták az Ukrajna megsegítéséről szóló döntést, elé pedig beiktattak egy vacsorát, de az alatt is végig Ukrajna volt a téma a tanácskozó állam- és kormányfők között.

Az is kiderült,

Ukrajna a háború lezárását követően két forrásból tudja a hitelt visszafizetni,

de ez „vagylagos”:

a jóvátételből, amit a reménybeli vesztes Oroszország fizet jóvátétel híján a befagyasztott orosz vagyonból, amihez viszont tehát most még nem nyúl hozzá Brüsszel.

Utóbbival kapcsolatban megint csak érdemes megjegyezni: Orbán Viktor emlékeztetett, ehhez a pénzhez az EU-csúcs mostani döntése értelmében nem lehet hozzányúlni, hisz ezt Oroszország nyílt hadüzenetként értelmezné.

Apokaliptikus állapotok és elért cél

Az EU-csúcs helyszínén egy másik téma kapcsán szerda óta tüntet több ezer gazda, köztük mintegy 100 magyar is, akik azt kívánták elérni, hogy az EU-Mercosur-egyezség meghiúsuljon, ez a megállapodás szabadkerreskedelmi megegyezést jelentene az EU és Dél-Amerika között, ami a gazdákat negatívan befolyásolná az ellenőrizetlen élelmiszerek áramlása révén.

A csúcson ezzel kapcsolatban az dőlt el, hogy elsősorban Franciaország és Olaszország kezdeményezésére az ügyben további tájékozódás szükséges, nem lehet most ilyen megállapodást kötni, így a gazdák ezt a célt elérték.

A gazdák tüntetése egyébként apokaliptikus állapotokat teremtett Belgium fővárosában, a közlekedés ellehetetlenült, kidöntött fák, elhagyott traktorok, közéjük rekedt buszok álldogálnak sokfelé, csak gyalog és kerékpáron lehet közlekedni Brüsszel jelentős részén, a csokoládéboltok, a kávézók és a bárok zárva vannak.

Az utakon a gazdák által szétgurított krumpliban és zellerben térdig lehet gázolni, a raklapokból és mindenféle egyéb anyagokból álló máglyák pedig több méter magasan égtek korábban.

Ezt hagyták maguk után a célt ért gazdák Brüsszelben

A pénteki napon elvileg már nem lesz tüntetés, de már a szerdairól sem volt szó, nagy hagyománya van a tüntetésnek Brüsszelben.