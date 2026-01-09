Égbekiáltó dolog történt egy stadion miatt, fű is van a történetben

Január 8-án este szemkápráztató látvány fogadta Birmingham lakóit: az ég ugyanis rózsaszínné változott a West Midlands régióban a Goretti vihar idején érkező havazás során, írja a BBC alapján a 24.hu.

Simon King, a brit köztelevízió időjárás-szakértője szerint ez annak lehet a következménye, hogy a felhőzet és a hulló hó miatt az ég jobban vissza tudja verni a városi fényeket. Ehhez pedig jelen esetben a Birmingham City futballpályája, a St Andrew’s járulhatott hozzá, amelyből harsány rózsaszín fény szűrődött ki.

A Hednesford Town Football Club a közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt is elmondta, hogy miért van szükség a rózsaszín LED-re a futballpályákon. Ez az eljárás ugyanis szerintük „segít a fűnek növekedni és regenerálódni”.