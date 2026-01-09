ARÉNA - PODCASTOK
BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM - JANUARY 09: In this aerial view overnight snow covers homes and the roads as the pink light from grow lights at Birmingham City Football Club illuminate the sky and stadium on January 09, 2026 in Birmingham, United Kingdom. Storm Goretti, named by Météo-France, is the first named storm of 2026 to hit the UK. Red danger to life warnings have been issued in the South West and amber warnings for snow and strong winds have been issued for the Midlands and the Isles of Scilly. Rain is an additional hazard in parts of Wales and eastern England. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
Nyitókép: Photo by Christopher Furlong/Getty Images

Égbekiáltó dolog történt egy stadion miatt, fű is van a történetben

Infostart

Rózsaszínné vált az ég Birmingham felett.

Január 8-án este szemkápráztató látvány fogadta Birmingham lakóit: az ég ugyanis rózsaszínné változott a West Midlands régióban a Goretti vihar idején érkező havazás során, írja a BBC alapján a 24.hu.

Simon King, a brit köztelevízió időjárás-szakértője szerint ez annak lehet a következménye, hogy a felhőzet és a hulló hó miatt az ég jobban vissza tudja verni a városi fényeket. Ehhez pedig jelen esetben a Birmingham City futballpályája, a St Andrew’s járulhatott hozzá, amelyből harsány rózsaszín fény szűrődött ki.

A Hednesford Town Football Club a közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt is elmondta, hogy miért van szükség a rózsaszín LED-re a futballpályákon. Ez az eljárás ugyanis szerintük „segít a fűnek növekedni és regenerálódni”.

