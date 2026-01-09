ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.7
usd:
331.01
bux:
116512.12
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az ökumenikus imahét megnyitóján Budapesten, a Kálvin téri református templomban 2023. január 15-én.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Erdő Péter: az influenszerkommunikáció nem adja át az örömhírt

Infostart / MTI

Korunk influenszer típusú kommunikációjával nem lehet hitünk örömhírét a maga teljességében átadni – hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a XIV. Leó pápa vezette első rendkívüli konzisztórium kétnapos vatikáni tanácskozása után az MTI-nek pénteken.

Erdő Péter kiemelte, hogy a konzisztórium hivatalos közlemények nélkül ért véget, mivel a bíborosi kollégium tanácskozása nem az a „műfaj”, amelynek záróokmánya szokott lenni, vagy amelyet követően az egyházfő rögtön apostoli buzdítást bocsát ki, ahogyan az a püspöki szinódusra jellemző.

A pápa és a bíborosi kollégium százhetven tagja zárt ajtók mögött egyeztetett. A szentszéki szóvivő csütörtök esti tájékoztatóján XIV. Leó szavait idézte, miszerint a világ helyzete sürgős választ igényel az egyház egészének részéről.

„Miért is tanulmányozzuk mi az ember és a világ helyzetét a különböző földrészeken, országokban? Elsősorban azért, mert Krisztus üzenete az emberhez szól, minden emberhez. Látjuk, hogy az emberiség élete tele van szenvedéssel: sokan nem látják az életük értelmét, sokan az emberiség jövőjét is nagyon sötéten látják. Sokan elszoktak, vagy rá sem szoktak arra, hogy logikusan gondolkozzanak, vagy mélyebb érveléseket meg tudjanak hallgatni. Bizony az influenszer típusú kommunikációnak igen széles a tere. De tudjuk azt is, hogy a hitünk örömhírét pusztán ezen a módon nem lehet a maga teljességében átadni” – hangoztatta Erdő Péter bíboros az MTI-nek.

Úgy vélte, a mai kor kommunikációs környezetében „nem biztos, hogy nekünk állandóan moralizálni kell, mert ha csak erkölcsi végkövetkeztetéseket mondunk egy olyan közönségnek, amely hitünknek a logikáját nem érti, annak nincs súlya”.

Erdő Péter kijelentette, azt érzékeli, hogy „Leó pápának a megnyilatkozásaiban nagyfokú realizmus jelenik meg”, akár a nemzetközi történésekről, akár az emberek életéről legyen szó.

„Itt volt az ideje”

Ami a rendkívüli konzisztórium összehívását illeti, a magyar bíboros azt mondta, „azt hiszem, itt volt az ideje”. „Éreztük Leó pápa megválasztásakor, hogy újra be akarja vezetni a rendszeres tanácskozásokat, hiszen megválasztásának másnapján már összehívta a testületet. Az volt, mondjuk, a nulladik konzisztórium, és most megtartotta az elsőt” – mondta.

A pápa most be is jelentette, hogy június utolsó napjaira újabb bíborosi tanácskozást hív össze, és tervei szerint 2027-től évente egyszer, három-négy napos konzisztóriumot vezet be.

Erdő Péter rámutatott, hogy a tanácskozások a bíborosok kölcsönös megismerését is segítik, mivel az utóbbi években jelentősen módosult a testület földrajzi összetétele.

Újdonságnak nevezte, hogy a mostani konzisztórium húsz munkacsoportjából kiemelt szerepet kapott az a kilenc, amelyet a világ minden táján szolgáló megyés főpásztorok alkottak, vagy olyanok, akik nem régen mentek nyugdíjba, de addig fontos egyházmegyét vezettek. A pápa őket hallgatta meg, miközben a többi munkacsoport, melyekben kúriai bíborosok és régóta nyugállományban levő bíborosok foglaltak helyet, nem kapott kiemelt felszólalási időt, mivel velük az egyházfőnek több lehetősége van a Vatikánban találkozni.

„Látszik, hogy a szentatya különleges figyelmet fordít a lelkipásztori területen dolgozó bíborosok tapasztalataira” – mondta Erdő Péter.

A tanácskozás egyik központi témája a szinodalitás volt, de „a testületi döntéshozatal fogalmának lehatárolása még bizonytalan, mivel egyrészt az egyház belső működési módozataira, másrészt a közösségi eljárásmódra is vonatkozik”.

„Sokféle formája van van, és ebben tisztázásra, átgondolásra és ugyanakkor megelevenedésre van szükség. Ezért kellett a szinodalitásról beszélni” – jelentette ki Erdő Péter bíboros.

Kezdőlap    Belföld    Erdő Péter: az influenszerkommunikáció nem adja át az örömhírt

vallás

erdő péter

katolikus egyház

xiv. leó pápa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tajtékzik Európa, mégis létrejött az EU-Mercosur megállapodás

Tajtékzik Európa, mégis létrejött az EU-Mercosur megállapodás
A világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása jött létre az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac, a Mercosur között. Az egyezséget szükséges többséggel fogadták el, öt ország, köztük Magyarország tiltakozása ellenére.
 

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

Sorra fagynak be a tavak, de...

Sorra fagynak be a tavak, de...

A tartós hideg miatt lassan már hazánk legnagyobb tavain is egybefüggő jégréteg alakul ki, ám ez nem jelenti azt, hogy hanyatt-homlok lehet rohanni korcsolyázni, sőt!
 

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Úgy faljuk az áramot, mint még soha

Fontos új infók az ónos esőről, több helyen órákon át ömlik, és még hó is lesz

Operatív törzs: ónos eső miatti riasztás esetén senki ne induljon útnak se járművel, se gyalog!

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Azt mondják az oroszok, ez volt a háború legdurvább csapása: „nagyobbat szólt, mint egy atombomba”

Azt mondják az oroszok, ez volt a háború legdurvább csapása: „nagyobbat szólt, mint egy atombomba”

Szabályosan ünneplik az oroszok a ma hajnali, Ukrajna elleni kombinált rakétacsapást, az MK.ru vezető anyagként foglalkozik a témával – Jurij Knutov biztonságpolitikai szakértő bevonásával az okozott kár mértékét és az Oresnyik rakéta képességeit taglalják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez már nem sci-fi: nukleáris energia hajtja majd a Meta szuperintelligenciáját

Ez már nem sci-fi: nukleáris energia hajtja majd a Meta szuperintelligenciáját

Mark Zuckerberg júliusban jelentette be a Prometheus rendszert, amely a vállalat fejlett mesterséges intelligencia törekvéseinek egyik kulcseleme.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Internet blackout after huge Iran marches as supreme leader says protesters 'trying to please Trump'

Internet blackout after huge Iran marches as supreme leader says protesters 'trying to please Trump'

Huge crowds of protesters have been marching through Iran's capital and other cities, with people heard calling for the overthrow of the supreme leader.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 14:41
Korlátozások a vasúti közlekedésben
2026. január 9. 13:37
Sorra fagynak be a tavak, de...
×
×
×
×