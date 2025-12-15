ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.01
usd:
327.79
bux:
109855.01
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivõ Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Moszkva: a tárgyalások sarokköve, hogy Kijev lemondjon a NATO-tagságról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A rendezési tárgyalások sarokköve egy jogilag kötelező érvényű dokumentum, amelyben Ukrajna lemond a NATO-ba való belépésről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak hétfőn Moszkvában.

„Természetesen ez az egyike a sarokkő-fontosságú kérdéseknek, és külön megvitatást igényel a többi kérdéshez képest. Épp ebben van a tárgyalási folyamat lényege, amelyet, megismétlem, nem akarunk hangosbeszélő-üzemmódban folytatni” – nyilatkozott a szóvivő.

A Berlinben az ukrajnai rendezésről jelenleg zajló tárgyalásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem tájékoztatja Oroszországot élőben ezek menetéről.

„Jelenleg a munka (…) az amerikai, európai és ukrán tárgyalófelek között folyik. Miután befejezték a munkát, várni fogjuk, hogy amerikai tárgyalópartnereinktől megkapjuk azt az álláspontot, amelyet ma megvitatnak” – mondta.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a nyugati kereszténység szerint ünnepelt karácsonyig megszülethetnek-e a békemegállapodás ideiglenes keretei, a szóvivő azt hangoztatta, hogy

„határidőket szabni az ukrajnai rendezésnek a leghálátlanabb dolog”.

Hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nyitott „a komoly békére, a komoly döntésekre”.

„Egyáltalán nem nyitott semmiféle olyan trükkre, amelynek célja az időhúzás és a mesterséges ideiglenes szünetek létrehozása” – fogalmazott.

Úgy vélekedett, hogy Donald Trump amerikai elnök és csapata őszintén törekszik a békére Ukrajnában. Hozzátette, hogy Moszkva nagyra értékeli ezeket az erőfeszítéseket.

Kezdőlap    Külföld    Moszkva: a tárgyalások sarokköve, hogy Kijev lemondjon a NATO-tagságról

moszkva

kijev

dmitrij peszkov

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: Ukrajna csak a NATO-tagságról mondana le, de arra nem is volt reális esélye

Bendarzsevszkij Anton: Ukrajna csak a NATO-tagságról mondana le, de arra nem is volt reális esélye

Bár az áprilisi és az augusztusi tárgyalások nem hoztak valódi áttörést, most ígéretesnek tűnnek a fejlemények. Ukrajna biztonsági garanciák mellett hajlandó lemondani a NATO-tagságról. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be, mielőtt vasárnap Berlinben tárgyalóasztalhoz ült az Egyesült Államok kormányzati delegációjával.
 

Újabb szankciók az oroszokra, az EU célba veszi az orosz árnyékflottát

Moszkva: a tárgyalások sarokköve, hogy Kijev lemondjon a NATO-tagságról

Itt az áttörés? Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész feladni NATO-tagsági törekvéseit

Ukrajna csendes válsága: ki építi újjá az országot, ha elfogynak az emberek?

Ondré Péter: a minőségi hal egyáltalán nem olyan elérhetetlenül drága, mint ahogy sokan mondják

Ondré Péter: a minőségi hal egyáltalán nem olyan elérhetetlenül drága, mint ahogy sokan mondják

Az Agrármarketing Centrum ügyvezetője az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár most már több halat esznek a magyarok, a fogyasztás még mindig rendkívül alacsony, és az egész éves fogyasztás harmada az advent időszakra korlátozódik. Pedig EU-s szinten két halfajta tenyésztésében és feldolgozásában is élen járunk.
 

Nem a buborékokkal volt baj: rosé pezsgőket vizsgált a Nébih

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre jobb a hangulat a tőzsdéken, felpattant ez a magyar részvény!

Egyre jobb a hangulat a tőzsdéken, felpattant ez a magyar részvény!

Rossz hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában azonban felpattanás jött. Idehaza is jó a hangulat, különösen a Richter teljesít jól a reggeli bejelentést követően. Ami a gazdasági eseményeket illeti, a tengerentúlról délután a New York-i régió feldolgozóipari aktivitását mérő Empire State index érkezik, megadva a hetet indító alaphangulatot. Az amerikai kormányzati leállás után több kulcsfontosságú adat is érkezik majd a hét során, így lesznek nagy elmozdulások.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Öngyilkosságon gondolkodott kihagyott tizenegyese után a Chelsea legendája: most beszélt erről először

Öngyilkosságon gondolkodott kihagyott tizenegyese után a Chelsea legendája: most beszélt erről először

John Terry, a Chelsea legendája elárulta, hogy öngyilkosságot fontolgatott a 2008-as Bajnokok Ligája döntőben kihagyott tizenegyese után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi hero 'did not hesitate', family tells BBC, as Australian PM says gunmen motivated by extremism

Bondi hero 'did not hesitate', family tells BBC, as Australian PM says gunmen motivated by extremism

Ahmed al Ahmed, who was shot after wrestling a gun from an attacker, was pictured in hospital with the New South Wales premier. At least 15 people were killed in Sunday's attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 14:56
Több tucat embert vitt el a villámárvíz, egy óvárost is ellepett az ár Marokkóban
2025. december 15. 14:44
Újabb szankciók az oroszokra, az EU célba veszi az orosz árnyékflottát
×
×
×
×