Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtó képviselõinek nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára érkezésekor Koppenhágában 2025. október 2-án. Az Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetõi félévente üléseznek.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka

Itt az áttörés? Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész feladni NATO-tagsági törekvéseit

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Berlinben az amerikai küldöttséggel való tárgyalások előtt kijelentette, hogy Ukrajna a béke érdekében kész arra a kompromisszumra, hogy a nyugati biztonsági garanciák fejében feladja NATO-tagsági törekvéseit.

„Ukrajna kezdettől fogva a NATO-hoz való csatlakozásra törekedett, ezek valódi biztonsági garanciák. Néhány amerikai és európai partner nem támogatta ezt az irányt” –- közölte egy újságírókkal folytatott WhatsApp-beszélgetésen.

„Így aztán ma Ukrajna és az Egyesült Államok közötti kétoldalú biztonsági garanciák, az Egyesült Államok által számunkra nyújtott, az 5. cikkhez hasonló garanciák, valamint az európai kollégák és más országok – Kanada, Japán – biztonsági garanciái lehetőséget nyújtanak egy újabb orosz invázió megakadályozására” – magyarázta Zelenszkij, hozzátéve, hogy ez kompromisszumot jelent Ukrajna részéről.

Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy a biztonsági garanciáknak jogilag kötelező érvényűeknek kell lenniük.

Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is követelte, hogy Ukrajna hivatalosan mondjon le NATO-tagsági törekvéseiről, és Moszkva azt is leszögezte, hogy Ukrajnának semleges országnak kell lennie, és a NATO csapatait nem lehet Ukrajnában állomásoztatni.

Zelenszkij az amerikai küldöttekkel és az európai szövetségesekkel való berlini találkozóra készülve „méltóságteljes” békét és arra vonatkozó garanciákat követelt, hogy Oroszország nem támadja meg újra Ukrajnát.

Az ukrán elnök korábban arról is beszámolt, hogy Kijev, Washington és az európai szövetségesek egy 20 pontos tervet vizsgálnak, amelynek révén létrejöhet a tűzszünet. Hozzátette, hogy Kijev és Oroszország között nem zajlanak közvetlen tárgyalások.

Zelenszkij szerint a jelenlegi frontvonalakat megtartó állapot méltányos lenne a tűzszünethez.

Friedrich Merz német kancellár hétfőn csúcstalálkozón látja vendégül Zelenszkijt és az európai vezetőket a német fővárosban.

Zelenszkij közlése szerint Ukrajnában több százezren még mindig áram nélkül vannak az ukrán infrastruktúrára mért újabb orosz csapások következtében.

„Oroszország elhúzza a háborút, és minél nagyobb kárt akar okozni a népünknek” – hangsúlyozta az ukrán elnök.

Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor szerint a gyermekvédelemben nincs alku. A miniszterelnök a Karmelita Kolostorban adott egyórás interjút Lentulai Krisztiánnak. A kormányfő szerint Amerika békét, Európa háborút akar, és kulcsfontosságú Magyarország mozgástere a 2026-os választáson. A teljes interjút a Mandiner YouTube-csatornáján tették közzé.
 

A kormány közzétette: 1,6 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet

