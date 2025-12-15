Ukrajna csendes válsága: ki építi újjá az országot, ha elfogynak az emberek?

A nyugat-ukrajnai Rivne oblasztyban fekvő Goscsában nem süvítenek rakéták, nem dübörögnek tankok, mégis érezhető a háború pusztítása. A helyi kórház szülészeti osztálya baljósan üres – írja tudósításában a Reuters. Idén itt mindössze 139 gyermek született, tavaly még 164. Alig több mint egy évtizede a szám 400 fölötti volt.
„Sok fiatal férfi halt meg” – mondta keserűen Jevhen Hekkel nőgyógyász. – „Olyan fiatal férfiak, akiknek – nyersen fogalmazva – az lett volna a feladatuk, hogy továbbvigyék Ukrajna génállományát.”
A helyzet annyira súlyos, hogy a szülészet 2023-ban elvesztette állami finanszírozását, miután egyetlen születéssel elmaradt az előírt minimumtól. „Volt egy baba, aki 15 perccel később született meg… így 169 maradt” – mondta Mikola Pancsuk, a városi tanács vezetője.
Demográfiai összeomlás
Ukrajna lakossága a 2022-es orosz invázió előtt még 42 millió fő volt. Ma már 36 millió alá csökkent – ebbe beleértendőek az orosz ellenőrzés alá került területek is. A hivatalos előrejelzések szerint 2051-re mindössze 25 millióra apadhat a népesség.
A világ országairól adatokat szolgáltató CIA World Factbook szerint Ukrajnában jelenleg a világon az egyik legmagasabb a halálozási és a legalacsonyabb a születési arány: minden egyes újszülöttre nagyjából három haláleset jut.
A férfiak várható élettartama a háború előtt 65,2 év volt, 2024-re 57,3 évre zuhant. A nőknél 74,4 évről 70,9 évre csökkent az átlag.
? My Ukraine: for every baby born, around three die.— UAVoyager?? (@NAFOvoyager) December 4, 2025
Population was 42M before russia’s full-scale invasion in Feb 2022. Now it’s under 36M — including millions in occupied areas.
Ukraine now has both the highest death rates and lowest birth rates in the world. pic.twitter.com/eVHwkEXv4m
Az ukrán kormány a helyzet kezelésére egy 2040-ig szóló demográfiai stratégiával próbálkozik: a tervezet 4,5 millió fős munkaerőhiánnyal számol a következő évtizedben, különösen az építőiparban, a technológiai szektorban és az adminisztratív területeken.
Az elképzelés szerint ennek ellensúlyozására lépéseket tennének a kivándorlás megfékezésére, a külföldre menekült ukránok hazacsábítására, valamint – szükség esetén – külföldi bevándorlók bevonására.
Iskolák, ahol már nincs kit tanítani
Goscsában nem csak a visszaesett születési arány a gond: a város környékén lassan kihalnak a falvak. A közeli Szadove település iskoláját két éve zárták be, mert nincs elég tanuló.
„Több mint 200 gyerek tanult itt korábban. Végül kilenc maradt” – mondta Pancsuk.
Az egyik megmaradt goscsai iskolában Marianna Kripa igazgatónő arról beszélt, hogy folyamatosan csökken az elsősök száma, és az iskolát elvégző tanulók körülbelül 10 százaléka külföldre távozik – főként a fiúk, mert a szüleik meg akarják menteni őket a sorozástól.
„A szülők még a 18. születésnapjuk előtt kiviszik őket az országból”
– mondta. Jelenleg a legtöbb 18 év feletti férfi nem hagyhatja el Ukrajnát, bár Volodimir Zelenszkij elnök 2024 augusztusában 22 évre emelte a korhatárt.
Nemzedékeket tizedel meg az elvándorlás
Ukrajna már a háború előtt is szenvedett az elvándorlástól. A korrupció és a gazdasági nehézségek miatt milliók indultak nyugat felé.
A háború csak felgyorsította ezt a folyamatot. A Közgazdasági Stratégiai Központ nevű ukrán intézet becslése szerint idén márciusban már mintegy 5,2 millió ukrán élt külföldön, főként Európában (Lengyelországban és Németországban), de sokan távoztak Oroszországba is. A más országba távozók közül akár 1,7–2,7 millióan végleg külföldön maradhatnak.
Olekszandr Hladun demográfus szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a menekültek között aránytalanul sok a fiatal nő – vagyis épp azok hiányoznak leginkább, akik megszülnék a következő nemzedéket.
Az ENSZ 2024-es előrejelzése szerint Ukrajna lakosságának száma 2100-ra így 9 és 23 millió fő közé eshet vissza.
Nem mernek gyereket vállalni
A goscsai városházához vezető utat elesett katonák portréi övezik. A mintegy 24 ezres lakosságú város és környéke 141 embert veszített 2022, az invázió kezdete óta. További 11 lakos még a 2014-ben kezdődött kelet-ukrajnai harcok idején esett el.
A falvakban még drámaibb a demográfiai helyzet. A közeli Dulibi településen több ház már teljesen elhagyatott. Az ott élő Okszana Formancsuk a Reutersnek elmondta, hogy a kevesebb mint 200 lakosból kilenc férfit mozgósítottak – köztük a férjét is, aki július óta eltűntként van nyilvántartva.
„Mi lesz, ha a fiaimat is elviszik? Mit csinálok majd nélkülük?”
– kérdezte.
A 21 éves Anasztaszija Juscsuk, aki egy furgonból árul kávét Goscsa főutcáján, a arról beszélt, hogy a barátai többsége nem mer gyereket vállalni. „Nincs stabilitás, nincs mire építeni” – indokolt, hozzátéve, hogy a lakhatás egyre drágább, a megélhetési költségek folyamatosan emelkednek, a jövő pedig kiszámíthatatlan.
Since the Russian invasion of Ukraine in 2022, Ukraine has lost 40% of its working-age population. To restore the economy, the country needs 4–5 million people.— Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) July 3, 2025
So all the armchair patriots calling refugees “traitors” who shouldn’t come back might want to start with the basics… pic.twitter.com/LY7NRBD8mG
Van, akinek már csak a gyereke ad reményt
Anasztaszija Tabekova, a városi tanács helyettes vezetője kétéves fiával, Timofijjel a karjában beszélt a riporterrel. Elmondta, hogy a férje jelenleg a fronton szolgál.
„Néhány nappal azután, hogy megtudtam, várandós vagyok, mozgósították” – mondta. – „De engedélyt kapott, hogy ott lehessen a szülésnél. Könnyekkel a szemében ment vissza.”
A nő szerint a gyerekek jelentik az egyetlen valódi reményt.
„Sok feleséget ismerek, akiknek a fronton harcol a férje. Olyanokat is, akiknek elesett a párja. Ők kapaszkodni próbálnak valamibe. Van, aki terápiára jár, másoknak a gyerekük lett az életük értelme” – mondta.