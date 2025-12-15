ARÉNA - PODCASTOK
KRAKOW, POLAND - MARCH 13: People who fled the war in Ukraine take a rest at the train station on March 13, 2022 in Krakow, Poland. Krakow, the second largest city in Poland, who accepted more than 100,000 refugees is now struggling with the new arrivals as temporary accommodations and shelters remain full. Under an emergency plan, the European Union has decided that Ukrainian refugees will have the right to live and work in the Member states up to three years, in response to what is becoming Europeâs biggest refugee crisis this century. More than half of the 2.5 million Ukrainians fleeing war have crossed into neighboring Poland since Russia began a large-scale armed invasion of Ukraine on February 24, 2022. (Photo by Omar Marques/Getty Images)
Nyitókép: Omar Marques/Getty Images

Ukrajna csendes válsága: ki építi újjá az országot, ha elfogynak az emberek?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Miközben Ukrajna frontvonalain nap mint nap dörögnek a fegyverek, az ország nyugati részén egy csendesebb, de talán végzetesebb válság bontakozik ki: a népesség lassú elfogyása. Elhagyott szülészeti osztályok, bezárt iskolák, üres falvak miatt felmerül a kérdés: ha egyszer véget ér a háború, ki lesz, aki újjáépíti az országot?

A nyugat-ukrajnai Rivne oblasztyban fekvő Goscsában nem süvítenek rakéták, nem dübörögnek tankok, mégis érezhető a háború pusztítása. A helyi kórház szülészeti osztálya baljósan üres – írja tudósításában a Reuters. Idén itt mindössze 139 gyermek született, tavaly még 164. Alig több mint egy évtizede a szám 400 fölötti volt.

„Sok fiatal férfi halt meg” – mondta keserűen Jevhen Hekkel nőgyógyász. – „Olyan fiatal férfiak, akiknek – nyersen fogalmazva – az lett volna a feladatuk, hogy továbbvigyék Ukrajna génállományát.”

A helyzet annyira súlyos, hogy a szülészet 2023-ban elvesztette állami finanszírozását, miután egyetlen születéssel elmaradt az előírt minimumtól. „Volt egy baba, aki 15 perccel később született meg… így 169 maradt” – mondta Mikola Pancsuk, a városi tanács vezetője.

Demográfiai összeomlás

Ukrajna lakossága a 2022-es orosz invázió előtt még 42 millió fő volt. Ma már 36 millió alá csökkent – ebbe beleértendőek az orosz ellenőrzés alá került területek is. A hivatalos előrejelzések szerint 2051-re mindössze 25 millióra apadhat a népesség.

A világ országairól adatokat szolgáltató CIA World Factbook szerint Ukrajnában jelenleg a világon az egyik legmagasabb a halálozási és a legalacsonyabb a születési arány: minden egyes újszülöttre nagyjából három haláleset jut.

A férfiak várható élettartama a háború előtt 65,2 év volt, 2024-re 57,3 évre zuhant. A nőknél 74,4 évről 70,9 évre csökkent az átlag.

Az ukrán kormány a helyzet kezelésére egy 2040-ig szóló demográfiai stratégiával próbálkozik: a tervezet 4,5 millió fős munkaerőhiánnyal számol a következő évtizedben, különösen az építőiparban, a technológiai szektorban és az adminisztratív területeken.

Az elképzelés szerint ennek ellensúlyozására lépéseket tennének a kivándorlás megfékezésére, a külföldre menekült ukránok hazacsábítására, valamint – szükség esetén – külföldi bevándorlók bevonására.

Iskolák, ahol már nincs kit tanítani

Goscsában nem csak a visszaesett születési arány a gond: a város környékén lassan kihalnak a falvak. A közeli Szadove település iskoláját két éve zárták be, mert nincs elég tanuló.

„Több mint 200 gyerek tanult itt korábban. Végül kilenc maradt” – mondta Pancsuk.

Az egyik megmaradt goscsai iskolában Marianna Kripa igazgatónő arról beszélt, hogy folyamatosan csökken az elsősök száma, és az iskolát elvégző tanulók körülbelül 10 százaléka külföldre távozik – főként a fiúk, mert a szüleik meg akarják menteni őket a sorozástól.

„A szülők még a 18. születésnapjuk előtt kiviszik őket az országból”

– mondta. Jelenleg a legtöbb 18 év feletti férfi nem hagyhatja el Ukrajnát, bár Volodimir Zelenszkij elnök 2024 augusztusában 22 évre emelte a korhatárt.

Nemzedékeket tizedel meg az elvándorlás

Ukrajna már a háború előtt is szenvedett az elvándorlástól. A korrupció és a gazdasági nehézségek miatt milliók indultak nyugat felé.

A háború csak felgyorsította ezt a folyamatot. A Közgazdasági Stratégiai Központ nevű ukrán intézet becslése szerint idén márciusban már mintegy 5,2 millió ukrán élt külföldön, főként Európában (Lengyelországban és Németországban), de sokan távoztak Oroszországba is. A más országba távozók közül akár 1,7–2,7 millióan végleg külföldön maradhatnak.

Olekszandr Hladun demográfus szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a menekültek között aránytalanul sok a fiatal nő – vagyis épp azok hiányoznak leginkább, akik megszülnék a következő nemzedéket.

Az ENSZ 2024-es előrejelzése szerint Ukrajna lakosságának száma 2100-ra így 9 és 23 millió fő közé eshet vissza.

Nem mernek gyereket vállalni

A goscsai városházához vezető utat elesett katonák portréi övezik. A mintegy 24 ezres lakosságú város és környéke 141 embert veszített 2022, az invázió kezdete óta. További 11 lakos még a 2014-ben kezdődött kelet-ukrajnai harcok idején esett el.

A falvakban még drámaibb a demográfiai helyzet. A közeli Dulibi településen több ház már teljesen elhagyatott. Az ott élő Okszana Formancsuk a Reutersnek elmondta, hogy a kevesebb mint 200 lakosból kilenc férfit mozgósítottak – köztük a férjét is, aki július óta eltűntként van nyilvántartva.

„Mi lesz, ha a fiaimat is elviszik? Mit csinálok majd nélkülük?”

– kérdezte.

A 21 éves Anasztaszija Juscsuk, aki egy furgonból árul kávét Goscsa főutcáján, a arról beszélt, hogy a barátai többsége nem mer gyereket vállalni. „Nincs stabilitás, nincs mire építeni” – indokolt, hozzátéve, hogy a lakhatás egyre drágább, a megélhetési költségek folyamatosan emelkednek, a jövő pedig kiszámíthatatlan.

Van, akinek már csak a gyereke ad reményt

Anasztaszija Tabekova, a városi tanács helyettes vezetője kétéves fiával, Timofijjel a karjában beszélt a riporterrel. Elmondta, hogy a férje jelenleg a fronton szolgál.

„Néhány nappal azután, hogy megtudtam, várandós vagyok, mozgósították” – mondta. – „De engedélyt kapott, hogy ott lehessen a szülésnél. Könnyekkel a szemében ment vissza.”

A nő szerint a gyerekek jelentik az egyetlen valódi reményt.

„Sok feleséget ismerek, akiknek a fronton harcol a férje. Olyanokat is, akiknek elesett a párja. Ők kapaszkodni próbálnak valamibe. Van, aki terápiára jár, másoknak a gyerekük lett az életük értelme” – mondta.

