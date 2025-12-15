ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtó képviselõinek nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára érkezésekor Koppenhágában 2025. október 2-án. Az Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetõi félévente üléseznek.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka

Bendarzsevszkij Anton: Ukrajna csak a NATO-tagságról mondana le, de arra nem is volt reális esélye

InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Ukrajna bizonyos biztonsági garanciák mellett hajlandó lemondani arról, hogy a NATO tagja legyen. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be, mielőtt vasárnap Berlinben tárgyalóasztalhoz ült az Egyesült Államok kormányzati delegációjával.

Ukrajnának kompromisszumkészséget kellett mutatnia az Egyesült Államok felé a múlt hétvégi tárgyalások során – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban.

Úgy tűnik, Zelenszkij a terület ügyében nem fog kompromisszumot kötni, tehát továbbra sem akar lemondani területekről, a háború jelenlegi frontvonalak mentén történő befagyasztását fogadják el, és emiatt a NATO-tagság volt a kompromisszum, amit javasoltak a tárgyalásokon – mondta, hozzátéve:

valójában Ukrajnának a NATO-tagságra egyébként sem volt túl sok esélye.

Itt egyfajta szuverenitáskorlátozásról van szó, hiszen ha bárki megmondja egy országnak, hogy mit szabad és mit nem szabad, az a saját függetlenségébe, szuverenitásába ütközik – mondta.

Bendarzsevszkij Anton emlékeztetett rá, hogy bár az áprilisi és az augusztusi tárgyalások nem hoztak valódi áttörést, most ígéretesnek tűnnek a fejlemények.

„Berlinben 5 órán keresztül tárgyaltak, de nem mentek haza, sem Zelenszkij, sem az amerikai delegáció, vagyis Steve Witkoff és Jared Kushner.

A nagy kérdés nemcsak az lesz, hogy az ukránok miről hajlandóak lemondani, vagy milyen kompromisszumot hajlandóak kötni, hanem hogy amerikai oldalról pontosan milyen garanciákat hajlandóak megadni Ukrajnának.

A katonai garanciákról van szó, illetve arról, hogy Oroszország mit fogad el. Ha Oroszország számára a területi kérdés elsődleges, és minden más kevésbé prioritás, inkább csak szimbolikus, akkor nem lesz béke. De ha az orosz álláspontok is közelednek és mutatkozik kompromisszumkészség, akkor közelebb kerülünk a rendezéshez” – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban.

Kijev, Washington és az európai szövetségesek egy 20 pontos tervet vizsgálnak, amelynek révén létrejöhet a tűzszünet. Ukrajna és Oroszország között azonban jelenleg nincsenek közvetlen tárgyalások.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Bár az áprilisi és az augusztusi tárgyalások nem hoztak valódi áttörést Ukrajna ügyében, most ígéretesnek tűnnek a fejlemények. Ukrajna bizonyos biztonsági garanciák mellett hajlandó lemondani arról, hogy a NATO tagja legyen. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be, mielőtt vasárnap Berlinben tárgyalóasztalhoz ült az Egyesült Államok kormányzati delegációjával.
 

