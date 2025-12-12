ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 12. péntek
Házának romjai között egy férfi egy Kijev környéki faluban 2025. május 25-én. Az ukrán főváros és más ukrajnai területek ellen a mostani háborúban végrehajtott eddigi legnagyobb orosz drón- és rakétatámadás ukrán források szerint 12 embert megölt, több tucatnyit megsebesített.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Moszkva: az oroszok nem érdekeltek karácsonyi vagy újévi tűzszünetben

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Oroszország az ukrán válság hosszú távú rendezéséhez ragaszkodik, és nem érdekelt semmilyen fegyverszüneti megoldásban, beleértve az újévi és a karácsonyi fegyvernyugvást is – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön sajtótájékoztatón Moszkvában.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint „a fegyverszünet indítványozásának célja nem a hosszú távú rendezés, hanem az erőszak folytatása és a terrorcselekmények fedezése. A béke megteremtéséhez meg kell szüntetni az ukrajnai konfliktus kiváltó okait”.

Zaharova szerint George Hooley őrvezető, akinek ukrajnai halálát London elismerte, messze nem az első hivatásos katonája a brit hadseregnek, aki ott életét vesztette. Megfogalmazása szerint a brit hatóságok elkezdték „óvatosan felkészíteni a közvéleményt” az ukrajnai katonai veszteségekre.

Az esetleges ukrajnai választásokról szólva úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek nincs esélye arra, hogy „legálisan újraválasszák” egy új ciklusra. „Csak a Nyugat által már kipróbált, úgynevezett moldovai forgatókönyv alkalmazásával, az Európában, az Egyesült Államokban, Kanadában és más országokban élő ukrán diaszpóra szavazóinak bevonásával tud győzni” – véli.

Azt is elmondta, hogy Moszkva még mindig nem kapott választ Washingtonból az amerikai biolaboratóriumok ukrajnai működésére vonatkozó kérdéseire. Elmondása szerint az orosz fél arra törekszik, hogy a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) december 15-17-én Genfben tervezett találkozóján az Egyesült Államok és Ukrajna rendezze a kialakult helyzetet „annak érdekében, hogy megszüntesse ezt a súlyos irritáló tényezőt”. „Bízunk benne, hogy az Egyesült Államok az egyezmény egyik letéteményeseként már megfelelő válaszokat ad a neki feltett és hozzá elküldött kérdésekre” – fűzte hozzá Zaharova.

