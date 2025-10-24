ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2025. október 9-én. Izrael és Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet ezen a napon megállapodott a tûzszünet és a túszalku elsõ szakaszáról az egyiptomi Sarm es-Sejkben.
Nyitókép: MTI/EPA/Sipa USA POOL/Samuel Corum

Donald Trump egy Reagan-reklám miatt robbant ki újabb vámháborút

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon helyi idő szerint csütörtökön közzétett üzenetében leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával egy szerinte félrevezető reklámkampányra hivatkozva, amelyben Ronald Reagan volt amerikai elnök kritikus véleményt fogalmaz meg a vámokról.

„A kanadaiak felháborító viselkedése miatt befejezünk minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával” – írta Trump a Truth Social közösségi médiaplatformon. Trump hangsúlyozta, hogy a vámok jelentős szerepet töltenek be az Egyesült Államok nemzetbiztonsága és gazdasága szempontjából, és a kanadai reklámkampány célja a legfelsőbb bíróság és más jogi fórumok döntéseinek befolyásolása volt.

A vitatott reklámfilmben a republikánus Reagan kritizálja a külföldi árukra kivetett vámokat, és arra figyelmeztet, hogy azok munkahelyek megszűnéséhez és kereskedelmi háborúkhoz vezetnek.

A Ronald Reagan Elnöki Alapítvány Trump bejelentése után alig két órával csütörtökön késő este közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy a kanadai reklám „szelektív hang- és videofelvételeket” használt fel Reagantől, és az alapítvány vizsgálja a jogi lépések lehetőségét.

„A reklám félrevezető módon ábrázolja az elnöki rádióbeszédet (Reagan 1987-es beszédét), és az ontariói kormány nem kért és nem kapott engedélyt a beszéd felhasználására és szerkesztésére” – áll az alapítvány közleményében, a reklámot közzétevő kanadai tartományra utalva.

Trump idén már vámokat vetett ki a kanadai acélra, alumíniumra és autókra, mire az ottawai kormány ellenvámokkal reagált. A felek hetek óta tárgyaltak egy esetleges megállapodásról az acél- és alumíniumipar számára. Jövőre pedig tervbe van véve a 2020-as észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás felülvizsgálata az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó között.

Mark Carney kanadai miniszterelnök csütörtökön újságíróknak azt mondta, hogy országa nem fog tisztességtelen feltételekkel piaci hozzáférést biztosítani az Egyesült Államoknak, ha a különböző kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalások kudarcba fulladnak.

