ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.3
usd:
336.33
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hszi Csin-ping kínai elnök a legfőbb politikai tanácsadó szervnek számító 14. Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület (KNPTT) záróülésén a pekingi Nagy Népi Csarnok üléstermében 2025. március 10-én. A KNPTT a kínai parlament népfront jellegű tanácsadó testülete, amelynek ülésezése párhuzamosan halad a törvényhozás, az Országos Népi Gyűlés évenkénti ülésszakával.
Nyitókép: MTI/EPA/Vu Hao

Donald Trump nagy tárgyalás elé néz, Hszi Csin-pinggel találkozik

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök jövő hét csütörtökön találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel - jelentette be a Fehér Ház csütörtökön.

Karoline Leavitt sajtótitkár az elnöki hivatal napi sajtóértekezletén közölte, hogy az államfő washingtoni idő szerint pénteken az éjszakai órákban indul csaknem egyhetes, három országot érintő ázsiai hivatalos látogatásra, aminek keretében megtörténhet az első személyes amerikai-kínai elnöki találkozó.

Az elnöki szóvivő beszámolt arról, hogy Donald Trump helyi idő szerint vasárnap reggel érkezik Malajziába, ahol aznap találkozik az ország miniszterelnökével, majd részt vesz a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) vezetőinek munkavacsoráján.

Útjának következő állomása Japán lesz, ahol Tokióban kedden tárgyal a távol-keleti szigetország új miniszterelnökével.

Az amerikai elnök szerdán a dél-koreai államfővel tart hivatalos megbeszélést Puszanban, majd részt vesz az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) vezetői tanácskozásán.

Az elnöki körút záróprogramjaként Donald Trump csütörtökön Dél-Koreában ül tárgyalóasztalhoz Hszi Csin-ping kínai elnökkel - mondta Karoline Leavitt szóvivő.

A kínai kereskedelmi minisztérium csütörtökön azt jelentette be, hogy a kelet-ázsiai ország miniszterelnök-helyettese vezette delegáció a hétvégén kétoldalú, kereskedelmi témájú egyeztetéseket folytat az Egyesült Államok kormánydelegációjával.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az amerikai küldöttséget ő vezeti, a megbeszélést szombaton tarthatják.

A várakozások szerint a malajziai amerikai-kínai egyeztetés a két ország elnökének jövő csütörtökre tervezett találkozóját készíti elő.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump nagy tárgyalás elé néz, Hszi Csin-pinggel találkozik

donald trump

találkozó

tárgyalás

hszi csin-ping

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarország nem megy háborúba

Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarország nem megy háborúba

A budapesti békecsúcs kapcsán várakozó állásponton vagyunk. Magyarország nem támogatja, hogy az EU megkezdje Ukrajnával a csatlakozási tárgyalásokat – nyilatkozta Orbán Viktor Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozó után péntek hajnalban. A miniszterelnök beszélt a levélváltásáról is Vlagyimir Putyinnal.
 

Orbán Balázs: Magyarország készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére

Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

Volodimir Zelenszkij: közel a döntés a befagyasztott vagyonokról

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

 

Rendbontás nélkül zajlottak az október 23-i tömegrendezvények – percről percre

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt"

Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Karácsony Gergely: csak az együvé tartozása ad egy nemzetnek bátorságot, és csak egy bátor nemzet lehet szabad

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Káoszba taszította a pénteki vihar a balatoni vasútvonalat

Káoszba taszította a pénteki vihar a balatoni vasútvonalat

Csütörtökről péntekre virradó éjszaka a viharban egy kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között. Emiatt szünetel a vonatforgalom a két település között, az érintett járatok esetén buszos pótlásra, hosszabb eljutási időre kell számítani – írja a MÁV Csoport.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 24.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 24.)

A Pénzcentrum 2025. október 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says trade talks with Canada 'terminated' over anti-tariffs advert

Trump says trade talks with Canada 'terminated' over anti-tariffs advert

Trump says the advert included former US president Ronald Regan speaking negatively about tariffs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 07:36
Orbán Balázs: Magyarország készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére
2025. október 24. 07:00
Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarország nem megy háborúba
×
×
×
×