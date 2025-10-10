RMDSZ-kongresszus - Román kormányfő: az RMDSZ híd Magyarország és Románia között

Bukaresti kormányzati partnerei a Románia különböző etnikumai közötti kölcsönös tiszteletet és a politikai együttműködés fontosságát hangsúlyozó üzenetekkel üdvözölték az RMDSZ-t 17. kongresszusán pénteken Zsukiménesen.

Ilie Bolojan miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kiemelte: nagyváradi polgármesteri megbízatása idején meggyőződött arról, hogy a közösség erősebb, ha az etnikai és vallási diverzitást nem elválasztó tényezőként kezeli, hanem erőforrásként hasznosítja.

Rámutatott: az RMDSZ híd Magyarország és Románia között, a két országnak pedig közös felelőssége, hogy Európának ez a része a stabilitás és prosperitás térsége legyen. Sorin Grindeanu házelnök, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ideiglenes elnöke megköszönte az RMDSZ-kongresszuson jelen lévő Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek, hogy az EU soros elnökeként Magyarország kiharcolta Románia felvételét a schengeni övezetbe.