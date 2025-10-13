ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.43
usd:
338.5
bux:
102537.41
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Transzilván

Kelemen Hunor: sokáig nemzetbiztonsági kockázatként tekintettek ránk, innen kellett bizalmat építenünk

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Megvannak a történelmi okai is annak, hogy a magyar közösség, illetve azt képviselve az RMDSZ államalkotó tényezőként gondol magára Romániában – mondta egy interjúban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke a szervezet zsukiménesi kongresszusa után.

Erős üzenetértéke van annak, hogy a magyar és a román kormányfő is részt vett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) XVII. kongresszusán – mondta Kelemen Hunor a Transzilván hétvégi adásában. Az RMDSZ elnöke úgy fogalmazott, „a magyar közösség egyfajta híd szerepét tölti be a két ország között”. Hozzátette: az 1,2 milliós lélekszámú magyar közösség több mint egy etnikai kisebbségi szervezet Romániában. Szerinte megvannak a történelmi okai is annak, hogy a magyar közösség, illetve azt képviselve az RMDSZ „államalkotó tényezőként” gondol magára. Úgy véli, „több, mint gesztus”, hogy a magyar és a román miniszterelnök is megtisztelte a jelenlétével a Zsukiménesen tartott kongresszust.

Kelemen Hunor azt mondta az interjúban, hogy miközben az RMDSZ egy megbízható partner, az elmúlt 35 évben Romániában nemzetbiztonsági kockázatként tekintettek az erdélyi magyar közösségre. Mint fogalmazott,

„ez megalázó volt, és innen bizalmat építeni, nem egy egyszerű történet”.

Beszélt arról is, hogy ha egyeztetnek román politikusokkal, mindig az értésükre adják, hogy „az erdélyi magyar közösség ebben az országban él, és akkor is ebben az országban élt, amikor Erdély nem volt Románia része, és a jövőben is ebben az országban, a szülőföldjén akar élni a kulturális örökségével együtt”.

Az RMDSZ elnöke szerint a romániai megszorító intézkedések veszélybe sodorhatják az identitás megőrzését szolgáló intézményeiket, ha nélkülük hoznak döntéseket, de ha a kormány része az RMDSZ, akkor könnyebb a dolguk. Üzent azoknak is, akik a határon túli magyarok szavazatát el akarnák venni. Mint mondta,

Erdély az anyaországnak, Magyarországnak az elmúlt évtizedekben „többet adott, mint amennyit kapott”.

Indoklása szerint orvosok, mérnökök, tanárok, szakemberek, művészek és sportolók tanultak, illetve szereztek diplomát erdélyi iskolákban, közülük sokan most Magyarországon tevékenykednek. Kiemelte, hogy az elmúlt tizenöt évben Magyarországon megvolt a kormányzati akarat arra, hogy kulturálisan és a közös hagyományokat őrizve egységbe fogják a Magyarország határain túl élő magyar közösségeket.

Kelemen Hunor az interjúban kitért arra is, hogy nincs kapcsolata a Tisza Párttal. Felidézte, hogy Magyar Péter Nagyváradon azt mondta egy májusi fórumon, hogy szerinte az RMDSZ azért maradt az Európai Néppártban, hogy kémkedjen a Fidesznek. Mint fogalmazott, ilyen vád után „nehéz normális kapcsolatot elképzelni” vele és pártjával, főleg annak tudatában, hogy a román társadalom jelentős része 35 éve úgy tekint a magyar közösségre és az RMDSZ-re mint „kockázati tényező”. A románok Kelemen Hunor szerint Magyar Péter kijelentése után azt is hangoztathatják, hogy „na, ugye mi megmondtuk”.

„Az RMDSZ már akkor is az Európai Néppártban politizált, amikor a Fidesz még a Liberális Internacionálé tagja volt” – reagált Magyar Péter vádjaira az RMDSZ elnöke.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Kelemen Hunor: sokáig nemzetbiztonsági kockázatként tekintettek ránk, innen kellett bizalmat építenünk

orbán viktor

rmdsz

kongresszus

kelemen hunor

ilie bolojan

zsukiménes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Október eleji forintgyengülés: a kamatfelár mindent eldönt

Október eleji forintgyengülés: a kamatfelár mindent eldönt

A pénzvilág néha érzékenyebben reagál egyes mondatokra, mint a fontos számokra. Egyetlen kijelentés elég lehet, hogy egy fizetőeszköz árfolyama gyengüljön. A lényeges erővonalak, azaz a kamatfelár alapján azonban kijelenthető, hogy a forint inkább túl hevesen reagált, mintsem a gyengülés kezdetét jelezte.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fogy a forint lendülete

Fogy a forint lendülete

A forint hétfő reggel erősödéssel kezdett a főbb devizákkal szemben, ám délelőttre már a dollárhoz képest már gyengébb szinten áll, mint az előző kereskedési nap végén. Az euró árfolyama 392, míg a dolláré 338 forint fölött jár. A piaci mozgásokat a nemzetközi bizonytalanság is fokozza, miután Donald Trump amerikai elnök pénteki bejelentése újabb sokkot okozott a befektetők körében: novembertől minden kínai termékre 100 százalékos pótlólagos vámot vetne ki, válaszul Peking ritkaföldfém-exportkorlátozásaira. A devizaárfolyamokat meghatározó tényezőkről, a dollár és a forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon. Részletek itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos játékos esett ki a magyar válogatottból: mennyire érződik majd a hiánya Lisszabonban?

Nagyon fontos játékos esett ki a magyar válogatottból: mennyire érződik majd a hiánya Lisszabonban?

Nagy Zsolt betegség miatt nem lehet ott a csapattal a holnapi, portugálok elleni selejtezőn.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Freed hostages reuniting with families as Trump addresses Israel's parliament

Freed hostages reuniting with families as Trump addresses Israel's parliament

Israel has also begun releasing hundreds of Palestinian detainees, with the first busloads greeted by huge crowds in the occupied West Bank.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 12:17
A fenntartható gazdasági növekedéssel kapcsolatos a közgazdasági Nobel-díj
2025. október 13. 12:06
Az izraeli túszok újabb csoportja szabadult a Hamász fogságából - videó
×
×
×
×