2025. augusztus 29. péntek
Bayraktar TB-2 Armed Unmanned Aerial Vehicle on runway
Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is

A csütörtöki nagy orosz támadás egyik célpontja volt az üzem.

A csütörtök hajnali, Kijev elleni nagy bombázásban támadta Moszkva a török Baykar vállalat kijevi gyártóüzemét, ahol drónokat akartak gyártani az ukrán haderőnek. Az üzemet két orosz rakéta találta el, a kár állítólag súlyos – írta meg az Ukrainszka Pravda alapján a Portfolio.

A gyárban még nem folyt üzemi tevékenység, de a személyzetet kiképezték és a gyártóeszközöket nagyrészt beszerezték.

A török Baykar vállalat Bayraktar TB2-es csapásmérő drónjai fontos szerepet játszottak a 2022-es orosz invázió kezdeti szakaszának elhárításában, ami miatt hírnévre tettek szert és a világ egyik legnagyobb darabszámban eladott csapásmérő drónjává váltak. Számos afrikai és közel-keleti konfliktusban fontos szerepet játszanak. Ukrajnában most alig használják őket, mert elektronikus zavaróberendezésekkel könnyen harcképtelenné tehetők.

