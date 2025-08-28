ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.01
usd:
340.23
bux:
104021.9
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Dróncsapás.
Nyitókép: Anton Petrus / Getty Images

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Az orosz hadsereg majdnem 600 rakétával, illetve drónnal támadta Ukrajnát csütörtökre virradó éjjel, Kijevben a legfrissebb adatok szerint 10 ember meghalt, többtucatnyian megsebesültek, és az ország több régiójában komoly károk keletkeztek – közölték ukrán hírügynökségek és hírportálok. A történtekről Bendarzsevszkij Antont, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját kérdezte az InfoRádió.

„Az elmúlt hónapokban Oroszország folyamatosan növelte az ukrán városok ellen indított drónok és rakéták számát. Hétről hétre rekordokat döntött a bevetett fegyverek mennyisége. Míg az elmúlt években éjszakánként 150-200 drón csapott le az ukrán területekre, addig az elmúlt hónapokban már 4-500 vagy majdnem 600 is” – mondta a posztszovjet térség szakértője.

Bendarzsevszkij Anton mindezt azért tartja különösen figyelemre méltónak, mert közben Donald Trump többször is sürgette az orosz légitámadások leállítását. Az amerikai elnök elmondta, hogy őt leginkább az zavarja, hogy Putyinnal nagyon jókat beszélget a háború lezárásáról, de amikor hazamegy, a felesége azzal fogadja, hogy az oroszok megint lebombáztak egy újabb ukrán várost.

Ugyan az oroszok az alaszkai találkozó előtt visszafogták a légicsapásokat, viszont utána megint csak megemelték azok számát. A munkácsi támadás is az elmúlt egy hétben történt és az is egy nagy, orosz, egész Ukrajnát érintő légicsapás része volt, akárcsak a mostani kijevi.

„Az oroszok most valamiért nem akarnak Donald Trumpnak kedvezni. Hiszen amikor Alaszka előtt ezt akarták, akkor csökkentették a légicsapásokat, most pedig újra fokozzák azokat” – hívta fel a figyelmet Bendarzsevszkij Anton. Szerinte van ebben egy terrorelem, amivel az ukrán lakosságot és a kijevi vezetést akarják megfélemlíteni. De mintha az oroszokban már nem lenne meg az a szándék, hogy tekintettel legyenek Donald Trump érzéseire és ne haragítsák magukra az amerikai elnököt. Pedig ez augusztus első felében egyértelműen megvolt, most pedig már nincs.

Bendarzsevszkij Anton kétkedését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az újabb orosz támadóhullám esetleg az olajiparukat ért ukrán csapásokra adott válasz lenne. Úgy vélte, az oroszok hónapokon keresztül támadták az ukrán városokat. Egész májusban és júniusban néhány naponta 4-500 drón, több tucat orosz rakéta csapódott ukrán célpontokba. Ráadásul az oroszok számára nem fontos, hogy ezek katonai vagy polgári a létesítményeket találtak-e el.

„A terrorizálás úgymond egy járulékos bónusz, mivel elsődlegesen az a cél, hogy túlterheljék az ukrán légvédelmet. Miután ez sikerült, jönnek a precíziós rakéták, amelyeket viszont már katonai célpontok ellen indítanak” – figyelmezetett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Ellenben az ukrán támadások az orosz kritikus infrastruktúrával szemben tavasszal indultak. Aztán amikor az érintette a nemzetközi energiapiacot, akkor kaptak egy jelzést az Egyesült Államoktól, hogy fejezzék be. „Leálltak vele, és most az elmúlt hetekben megint felpörgették ezeket. De nem tekinteném válasznak az orosz támadásokkal szemben, mivel azok már hosszú hónapok óta folytatódnak” – hangoztatta Bendarzsevszkij Anton.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

oroszország

ukrajna

légitámadás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarics Tamás: az amerikaiak ütőkártyái is végesek az orosz–ukrán háborúban

Magyarics Tamás: az amerikaiak ütőkártyái is végesek az orosz–ukrán háborúban
Hogyan változtatja meg Donald Trump és a világpolitika új logikája az orosz-ukrán konfliktus jövőjét, és mit tehet még Európa a saját érdekei érvényesítéséért – többek között erről is beszélt Magyarics Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában, de az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora, külpolitikai szakértő kitért az aktuális erőviszonyokra, a szövetségi törésvonalakra és geopolitikai realitásokra is.
 

Szijjártó Péter: nem akarunk Ukrajnával egy integrációba tartozni

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem rázták meg a forintot a délutáni hírek

Nem rázták meg a forintot a délutáni hírek

A devizapiacok ma is a dollár körüli várakozásokra figyelnek, miután a Federal Reserve környékéről érkező nyilatkozatok tovább erősítették a szeptemberi kamatvágás esélyét. A kereskedők már közel 90 százalékos valószínűséget áraznak a negyedpontos csökkentésre, miközben a pénteken érkező PCE-inflációs mutató és a szeptemberi munkaerőpiaci jelentés adhat további iránymutatást. A vártnál erősebb második negyedéves amerikai növekedési, valamint a várakozásoknak megfelelő munkaerőpiaci adatok árazásába kezdhetnek mind a devizapiaci, mind a tőzsdei kereskedők, ami a délutáni és az esti órákban mozgathatja a forintot is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló videó Zalából: durva, mekkora vaddisznócsordába futott bele a meglepett autós

Sokkoló videó Zalából: durva, mekkora vaddisznócsordába futott bele a meglepett autós

Egy TikTokra feltöltött videó kavarta fel a kedélyeket Zalában: egy kisteherautó sofőrje hatalmas vaddisznócsordával találta szembe magát Zalaegerszeg külterületén, az éjszakai órákban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK tells Russia to stop 'senseless killing' after strikes on Kyiv leave at least 18 dead

UK tells Russia to stop 'senseless killing' after strikes on Kyiv leave at least 18 dead

The UK summoned Russia's ambassador over the attacks, which killed four children and damaged diplomatic buildings.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 17:07
Koronavírus: egyre rosszabb a helyzet Magyarországon – térkép
2025. augusztus 28. 16:46
Drogterjesztők az iskolák kapujában – indul a REDP!
×
×
×
×