ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.28
usd:
341.23
bux:
104304.1
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Kijev orosz légitámadás után
Nyitókép: Kyiv Independent

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

Infostart

Gyerekek is vannak az orosz légitámadás áldozatai között – jelentette az ukrán sajtó.

Három gyerek is (2, 14 és 17 évesek) van az éjszakai orosz légicsapás legkevesebb tizenhárom áldozata között – írja a Kyiv Independent. Az angol nyelvű ukrán újság szerkesztősége is találatot kapott, amikor az orosz hadsereg rakétazáport zúdított az ukrán fővárosra. A lap arról is beszámolt, hogy mintegy ötvenen sebesültek meg, közülük legalább harminc embert kórházba kellett vinni.

Kijevben először este fél tízkor lehetett az első robbanásokat hallani. Ekkor még a város polgármestere Vitalij Klicsko azt közölte, hogy az ukrán légvédelem egységei harcolnak az orosz támadókkal. Aztán éjfél tájékán újból drónok lepték el az ukrán főváros egét és ismét akcióba lépett a légelhárítás. Az oroszok azonban nemcsak Kijevet, hanem Ukrajna más területeit is egész éjjel támadták.

Timur Tkacsenko, Kijev városi katonai parancsnoka azt közölte, hogy a fővárosra több irányból zúdultak drónok és rakéták, amelyek lakóépületeket találtak el. Az áldozatok pontos számát azonban még azért nem tudni, mert folynak a mentési munkálatok.

Az oroszok több hullámban 598 drónt indítottak, köztük Sahid öngyilkos robotokat, valamint 31 rakétát is kilőttek. Legalább négy MiG-31-es repülőgépről H-47 Kinzsal hiperszonikus rakétákat indítottak, illetve Iszkander-M és észak-koreai KN-23 ballisztikus rakétát, továbbá 20 H-101 cirkálórakétát is bevetettek – jelentette az ukrán légierő. Arról is beszámoltak, hogy ezek közül 563 drónt és 26 rakétát sikerült megsemmisíteni.

Az ukrán légierő jelentése alapján több tucat orosz drón raj támadta az ország középső és déli régióit, többek között Zsitomir, Odessza és Mikolajiv megyéket. De légiriadót rendeltek el Ukrajna nyugati területein is ,Ternopil, Lviv, valamint Ivano-Frankivszk megyékben.

Kezdőlap    Külföld    Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

ukrajna

kijev

légitámadás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: előbb-utóbb fel fog robbanni a német kormánykoalíció

Szakértő: előbb-utóbb fel fog robbanni a német kormánykoalíció

Válságtanácskozást tartottak a hét elején a CDU-ban, a kancellár szerint is forró ősz vár a német kormányra. Szakértők szerint teljes az egyetértés a német koalíciós pártok, a konzervatív CDU és CSU, valamint a szociáldemokrata SPD között abban, hogy az idei őszt bel- és gazdaságpolitikai reformokkal kell kezdeni. Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója beszélt a részletekről az InfoRádióban. Szerinte Friedrich Merz átmeneti kancellár, és akár egy jobboldali nagykoalíció is közeleghet Berlinben.
 

A bevándorlók már úgy érzik, Németországban nem látják őket szívesen – de azért maradnának

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tenni kell valamit, riasztó lemaradásban van Európa Oroszországhoz képest

Tenni kell valamit, riasztó lemaradásban van Európa Oroszországhoz képest

A Rheinmetall új németországi gyára kulcsfontosságú lépés Európa lőszergyártási kapacitásának növelésében, miközben a kontinens igyekszik felzárkózni az orosz termeléshez - tudósított a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar vállal itt munkát: stabil melóra, fizetésre vágynak

Egyre több magyar vállal itt munkát: stabil melóra, fizetésre vágynak

A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének (MMOSZ) legfrissebb elemzése szerint stabilizálódni látszik a kereskedelmi szektor foglalkoztatási helyzete.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Three children among 14 killed in major Russian attack on Kyiv

Three children among 14 killed in major Russian attack on Kyiv

Ukraine's President Zelensky says dozens more are injured and accuses Moscow of choosing "ballistics instead of the negotiating table".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 10:42
Szakértő: előbb-utóbb fel fog robbanni a német kormánykoalíció
2025. augusztus 28. 08:18
Az ifo szerint mintha zsugorodna a német gazdaság
×
×
×
×