Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

Három gyerek is (2, 14 és 17 évesek) van az éjszakai orosz légicsapás legkevesebb tizenhárom áldozata között – írja a Kyiv Independent. Az angol nyelvű ukrán újság szerkesztősége is találatot kapott, amikor az orosz hadsereg rakétazáport zúdított az ukrán fővárosra. A lap arról is beszámolt, hogy mintegy ötvenen sebesültek meg, közülük legalább harminc embert kórházba kellett vinni.

Kijevben először este fél tízkor lehetett az első robbanásokat hallani. Ekkor még a város polgármestere Vitalij Klicsko azt közölte, hogy az ukrán légvédelem egységei harcolnak az orosz támadókkal. Aztán éjfél tájékán újból drónok lepték el az ukrán főváros egét és ismét akcióba lépett a légelhárítás. Az oroszok azonban nemcsak Kijevet, hanem Ukrajna más területeit is egész éjjel támadták.

Kyiv this morning. There were no military targets. Just people sleeping in their homes. This is what russia is. Anyone that thinks Putin wants peace is detached from reality. pic.twitter.com/452XAAO83Y — Caolan (@CaolanReports) August 28, 2025

Timur Tkacsenko, Kijev városi katonai parancsnoka azt közölte, hogy a fővárosra több irányból zúdultak drónok és rakéták, amelyek lakóépületeket találtak el. Az áldozatok pontos számát azonban még azért nem tudni, mert folynak a mentési munkálatok.

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Az oroszok több hullámban 598 drónt indítottak, köztük Sahid öngyilkos robotokat, valamint 31 rakétát is kilőttek. Legalább négy MiG-31-es repülőgépről H-47 Kinzsal hiperszonikus rakétákat indítottak, illetve Iszkander-M és észak-koreai KN-23 ballisztikus rakétát, továbbá 20 H-101 cirkálórakétát is bevetettek – jelentette az ukrán légierő. Arról is beszámoltak, hogy ezek közül 563 drónt és 26 rakétát sikerült megsemmisíteni.

Last night ruzzia launched a massive air attack with cruise missiles, Kinzhal hypersonics & Shahed drones.



In Kyiv: a missile destroyed an apartment entrance, 20+ sites hit across 7 districts, a mall damaged, cars burning.



Rescue ops still ongoing. pic.twitter.com/w9j8QfUfWG — ?? Krꑭvorizhets ?❤️ (@kpuvorizhets) August 28, 2025

Az ukrán légierő jelentése alapján több tucat orosz drón raj támadta az ország középső és déli régióit, többek között Zsitomir, Odessza és Mikolajiv megyéket. De légiriadót rendeltek el Ukrajna nyugati területein is ,Ternopil, Lviv, valamint Ivano-Frankivszk megyékben.