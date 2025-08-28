ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.78
usd:
339.73
bux:
103751.98
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A British Council megrongált épülete Kijevben egy orosz rakéta- és dróntámadás után, 2025. augusztus 28-án.
Nyitókép: Danilo Antonjuk

Acél sündisznóvá kell válnia Ukrajnának – Von der Leyen az ukrán és az amerikai elnökkel egyeztetett

Infostart / MTI

A sok ártatlan civil életet követelő szörnyű éjszakai támadások Kijev ellen ismét arra emlékeztetnek, hogy nem lehetünk naivak Oroszországgal szemben; biztosítanunk kell, hogy Ukrajna megkapja mindazt, amire szüksége van önmaga megvédéséhez és a tartós béke biztosításához – írta a NATO-főtitkára az X-en közzétett csütörtöki bejegyzésében.

Mark Rutte csütörtöki németországi sajtótájékoztatóján arra is figyelmeztetett: Oroszország kiterjedt képességekkel rendelkezik hibrid támadások végrehajtására a szövetség államaiban is. „Ez lehet merényletkísérlet, lehet a polgári légiközlekedés zavarása, de akár egy nagyszabású kibertámadás megkísérlése is egy nagyobb NATO-ország ellen” – tette hozzá.

„Tudjuk, hogy Oroszország sok mindenre képes, ezért nem szabad naivnak lennünk. Tudom, hogy Németország nem is az” – hangsúlyozta Rutte.

A főtitkár a bajorországi Würzburgban vett részt vendégként a német kormánykoalíció parlamenti frakcióvezetőinek kétnapos tanácskozásán.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Ukrajna és az Egyesült Államok vezetőivel egyeztetett, miután az orosz támadás Kijev ellen az éjszaka folyamán legalább 17 ember, köztük négy gyermek halálát okozta, és mintegy 50-en megsérültek.

„Putyinnak a tárgyalóasztalhoz kell ülnie” – írta von der Leyen csütörtökön az X-en, miután telefonon konzultált Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnökkel.

„Biztosítanunk kell Ukrajna számára az igazságos és tartós békét szilárd és hiteles biztonsági garanciákkal, amelyek acél sündisznóvá változtatják az országot. Európa teljes mértékben ki fogja venni a részét” – tette hozzá.

Kezdőlap    Külföld    Acél sündisznóvá kell válnia Ukrajnának – Von der Leyen az ukrán és az amerikai elnökkel egyeztetett

oroszország

ukrajna

nato

háború

mark rutte

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Magyarország jogszerűen tiltotta ki a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték támadását elrendelő ukrán parancsnokot. Az érintettnek három lehetősége is van arra, hogy semmissé tegye vagy megkerülje ezt a döntést – mondta Tóth Norbert nemzetközi jogász az InfoRádióban,
 

Zelenszkij is reagált a kitiltott parancsnok ügyére – bekérették a magyar nagykövetet

NATO-tisztek is meghaltak Ukrajnában: megszólalt az orosz védelmi tárca

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Itt a magyar válasz: kitiltják Magyarországról a Barátság elleni támadás vezetőjét

Hernádi Zsolt: ha egyszer a Barátság leáll, többé nem indul újra

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

Európában kisebb esést hozott a mai nap a tőzsdéken, ezúttal pedig a magyar tőzsde sem remekelt: az OTP árfolyama pedig 30 000 forint alá is beesett a nap végére. Az Épduferr részvényeinek emelkedése azonban tovább folytatódott. Az Nvidia csütörtöki gyengélkedése és a nagyon erős GDP adat némi bizonytalanságot hozott a tőzsdékre Amerikában, a kezdeti bizonytalanságot aztán gyorsan lerázták magukról a tőzsdék: a Nasdaq vezetésével azonban mindhárom vezető részvényindexek pluszban zárta a hét utolsó előtti kereskedési napját, az S&P 500 ráadásul történelmi csúcsot ért el, miután történelem során először zárt 6500 pont fölött az index.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most rengeteg lakáskiadó magyar szívhatja a fogát: erre korábban senki se gondolt

Most rengeteg lakáskiadó magyar szívhatja a fogát: erre korábban senki se gondolt

Bár a fővárosi lakásbérleti díjak növekedése kitartóan folytatódik, ez nem egyformán érinti a régebbi és az új építésű ingatlanokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minneapolis school attacker 'obsessed with idea of killing children', authorities say

Minneapolis school attacker 'obsessed with idea of killing children', authorities say

US Acting Attorney General Joseph Thompson says the attacker "appeared to hate all of us".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 21:17
Élesen bírálta az osztrák államfőt az FPÖ főtitkára a Magyarországgal kapcsolatos kijelentéseiért
2025. augusztus 28. 21:06
Dráma a légiparádé főpróbáján: lezuhant egy F–16-os, a pilóta meghalt
×
×
×
×