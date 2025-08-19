ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd Huba
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélés közben az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Bern vagy Budapest? Így kivételeznének az orosz elnökkel

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A berni kormány kész mentességet ajánlani Vlagyimir Putyin orosz államfőnek, ha békekonferencián vesz részt az országban az ukrajnai háború lezárásáról – jelentette ki kedden Ignazio Cassis svájci külügyminiszter.

Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel Bernben tartott közös sajtótájékoztatóján Cassis kiemelte: jóllehet a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, a svájci kormány tavaly közzétett értelmezése szerint a rendelkezés nem vonatkozik a körözött személyre, ha nem magánemberként, hanem a békemegbeszélés résztvevőjeként érkezik az országba.

Svájcot mint az államfők találkozójának esetleges színhelyét Emmanuel Macron francia elnök vetette fel, Cassis pedig aláhúzta: hazája támogatja, hogy Svájcban tartsák a megbeszéléseket. Mint mondta, ezt ő maga is többször felvetette Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, azonban azt a választ kapta, hogy mivel Svájc is csatlakozott az Oroszországra kiszabott szankciókhoz, az orosz fél nem érdekelt abban, hogy ott tartsák a tárgyalásokat.

Putyin utoljára 2021-ben járt Svájcban, mégpedig Genfben, ahol Joe Biden akkori amerikai elnökkel találkozott.

Egy magas rangú amerikai tisztségviselő a Reuters hírügynökség beszámolója szerint azt mondta,

elképzelhető, hogy Putyin és Zelenszkij találkozóját Magyarországon tartják majd.

Friedrich Merz német kancellár közlése szerint a két államfő két héten belül találkozik egymással.

