2025. augusztus 19. kedd
Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában 2025. augusztus 11-én. Trump bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda egységei a következő hetekben Washingtonba érkeznek, hogy megerősítsék a főváros közbiztonságát.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver

Donald Trump: az orosz és az ukrán elnök találkozójának előkészítése megkezdődött

Infostart / MTI

Megkezdték Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójának előkészítését - jelentette be helyi idő szerint hétfőn este Washingtonban Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán.

"Nagyon jó találkozóm volt jeles vendégekkel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel, Alexander Stubb finn elnökkel, Giorgia Meloni olasz és Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Friedrich Merz német kancellárral, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, Mark Rutte NATO-főtitkárral a Fehér Házban, amit egy további megbeszélés követett az Ovális irodában. A találkozó során megvitattuk Ukrajna biztonsági garanciáit, amelyeket az egyes európai országok biztosítanának, az Amerikai Egyesült Államokkal koordinálásával" - ismertette az amerikai elnök.

"Mindenki nagyon örül az Oroszország és Ukrajna közötti béke lehetőségének. A találkozók végén felhívtam Putyin elnököt, és megkezdtem Putyin és Zelenszkij elnökök találkozójának előkészítését, amelynek helyszínét még meg kell határozni. A találkozó után háromoldalú találkozót tartunk, amelyen a két elnök mellett én is részt veszek" - írta Trump.

"Ismétlem, ez egy nagyon jó, első lépés volt a már csaknem négy éve dúló háborúban. JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott egyeztetnek Oroszországgal és Ukrajnával" - emelte ki az amerikai elnök.

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna bármilyen formában kész tárgyalni Oroszországgal

Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal a háború befejezéséről - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban közép-európai idő szerint kedd hajnalban, miután európai vezetők társaságában megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel.

Hangoztatta, hogy nem "szünetre, hanem tényleges békére" van szükség az ukrajnai háborúban.

Hozzátette, hogy elképzelései szerint tíz napon belül kidolgozzák az országának nyújtott biztonsági garanciákat, amelyekről kiemelten szó esett a mostani megbeszélésen.

