2025. augusztus 19. kedd
Donald Trump amerikai elnök (j) ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 20025. február 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Óvatos derűlátás támadt Berlinben

Infostart
Visszafogott várakozások előzték meg európai uniós és NATO-körökben a Donald Trump amerikai elnökkel az ukrán államfő, Volodimir Zelenszkij és több európai vezető részvételével folytatott hétfői washingtoni egyeztetéseket. A napirend ezúttal is az Oroszország által több mint három és fél évvel ezelőtt Ukrajna ellen indított háború remény szerinti mielőbbi befejezése volt.

Az Ukrajna jövőjével kapcsolatos, hasonló körben folytatott konzultáció napokon belül immár a második volt. Az elsőt Friedrich Merz német kancellár szervezte Berlinben egy nappal Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója előtt. Az amerikai és az orosz elnök pénteki eszmecseréjéről ugyan kevés érdemi információ látott napvilágot, de hírek szerint érdemi előrelépés nem történt.

Az európai vezetők Zelenszkijjel együtt ezt követően immár személyesen tettek még egy kísérletet Washingtonban a háború beszüntetésének előmozdítására. A helyi idő szerint hétfő esti, több órás konzultációt közben a vendéglátó amerikai elnök értesülések szerint egy órára megszakította, és orosz partnerével telefonon egyeztetett.

A tartalomról maga számolt be európai tárgyalópartnereinek, kiemelve, hogy Putyinnal egy Zelenszkij ukrán elnökkel folytatandó kétoldalú találkozóról állapodott meg. Trump az orosz válaszra hivatkozva azt állította, hogy az orosz-ukrán csúcsra akár két héten belül sor kerülhet. Mindehhez hozzáfűzte, hogy ezt követően kész lenne egy hármas találkozóra Putyinnal és Zelenszkijjel.

Ami az érintetteket illeti, az orosz elnök reagálása nem ismert, az ukrán államfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kész a Putyinnal való, a maga nemében rendkívüli találkozóra. Zelenszkij kijelentette azt is, hogy az esetleges tárgyalásokon részéről nem lenne tabutéma, hajlandó lenne mindenről egyeztetni.

Több hírforrás mindezt úgy értelmezte, hogy az ukrán elnök kész lenne egyes, az oroszok által elfoglalt területekről való lemondásra, az elnök ugyanakkor erre közvetlenül egyetlen szóval sem utalt.

Ami az európai reagálásokat illeti, a Trumppal folytatott konzultációk fő szervezőjévé "avanzsált" német kancellár azt hangoztatta, hogy a hétfői washingtoni egyeztetéseken elért eredmények felülmúlták előzetes várakozásait. Merz kiemelte, hogy az amerikai elnök kész Európával együttműködni az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákban, részleteket azonban nem közölt. Azt azonban már Washingtonban, illetve előtte Berlinben megerősítette, hogy megítélése szerint a remélt béke mielőbbi megteremtése előtt tűzszünetre van szükség.

Merz-cel kezdettől fogva egyetértettek európai kollégái, mint ahogy Zelenszkij elnök is. A biztonsági garanciák a tűzszünet után a következő lépést jelenthetnék. Az amerikai elnök a tűzszünetet ugyanakkor kezdettőé fogva "kihagyta a menetrendből", és a béke megteremtésére helyezte a hangsúlyt. A kancellár ugyanakkor korábbi nyilatkozataiban a leghatározottabban elutasította, hogy Ukrajnát a megszállt területekről való lemondásra kényszerítsék.

A legfrissebb értesülések szerint az orosz elnök külpolitikai tanácsadója nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy Trump és Putyin kétdalú telefonbeszélgetésének eredményeként

az orosz fél kész "megemelni" a közvetlen orosz-ukrán tárgyalásokon résztvevő képviselők szintjét.

Ugyanakkor egyetlen szóval sem utalt arra, hogy ez az elnök részvételét jelentené.

Ugyancsak friss értesülés, hogy a washingtoni konzultációk eredményeit leginkább megkérdőjelező Emmanuel Macron francia elnök a semleges Svájc diplomáciai központját, Genfet javasolta Putyin és Zelenszkij "esetleges" csúcstalálkozójának helyszíneként. Macron szerint egy ilyen találkozót mindenképp Európában kellene tartani.

Az ukrán területekről történő esetleges lemondással kapcsolatosan az elnök kijelentette, hogy ezt Kijevnek kell eldöntenie. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a kockázatokra.

"Ha az államok azt gondolják, hogy erőszakkal elfoglalhatnak területeket, akkor megnyitjuk Pandora szelencéjét"

– fogalmazott az elnök.

A ZDF közszolgálati televíziónak nyilatkozó Olekszij Makajev ukrán nagykövet üdvözölte a washingtoni csúcstalálkozón megnyilvánult egységet. Ez azt jelenti, hogy a demokratikus világ összefog – jelentett ki.

Az ukrán területekről való esetleges lemondással kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ez nehéz lenne országa számára.

A nagykövet szerint nem csak területekről van szó. Ez – mint fogalmazott – nem egyfajta számítógépes játék, amelynek során egy egérkattintással területekről lehet lemondani. "Ukránok milliói és milliói élnek ott" – hangsúlyozta Makajev, utalva arra, hogy ezeket a területeket foglalta el Oroszország. Szerinte

Putyin az egyezkedéssel csak időt akar nyerni, miközben minden nap bombákkal és rakétákkal támadja Ukrajnát.

Beszámolók szerint ezt történt keddre virradóan is.

Elemzők szerint a konzultációk, illetve az esetleges csúcstalálkozók ellenére még minden teljesen bizonytalan. Erre utal, hogy az úgynevezett "tettrekészek koalíciója", azaz a francia elnök, a brit miniszterelnök és a német kancellár egy nappal a washingtoni egyeztetések után újabb konzultációt tart.

A német kancellár szerint a hétfői washingtoni egyeztetéseken elért eredmények felülmúlták előzetes várakozásait. Emmanuel Macron viszont el kell kerülni Pandora szelencéjének kinyitását.
 

