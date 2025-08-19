Trump "erős biztonsági" garanciákat ajánlott Kijevnek

Volodimir Zelenszkij számára egy rossz álomnak tűnhet az a februári nap, amikor folyamatos megjegyzései nyomán Donald Trumpnál elszakadt a cérna és nyilvánosan nekiment. Az akkor és a mostani fehér házi vizit között nem is lehetett volna nagyobb a különbség.

Trump baráti gesztusokkal üdvözölte az ukrán elnököt, a februárban a ruházkodása miatt belekötő riporter megdícsérte, amiért ezúttal már egy öltönyre emlékeztető darabban jött – igaz, színfeketében - és bocsánatot kért tőle.

A lényeg azonban az volt, hogy úgy tűnt, Putyin orosz elnök is belement: az Egyesült Államok biztonsági garanciákat ajánlott Kijevnek, ha az alkut köt az oroszokkal a háború befejezéséről. Trump háromszori megkérdezésre sem mondott határozott nemet arra, hogy amerikai katonák jelenjenek meg ennek részeként Ukrajnában.

„Nagyon jó védelmet, nagyon jó biztonságot adunk nekik” – mondta Trump. „Európa az első védvonal, mert ők vannak ott, de mi is segítünk nekik. Benne leszünk, amikor megtörténik” – fogalmazott.

Nem sokkal a tanácskozás előtt az orosz külügyminisztérium azt mondta: nem fogad el NATO-katonákat Ukrajnában és provokációval vádolta meg Nagy-Britanniát, amely „békefenntartókat” küldene egy tűzszünet esetén.

A Zelenszkij-látogatás valójában nem egyszemélyes vizit volt, mert vele együtt több európai vezető, Macron francia elnök, Meloni olasz, Starmer brit és Stubb finn kormányfő, Merz német kancellár, von der Leyen EU-s főnök és Rutte NATO-főtitkár is megjelent a Fehér Házban – mindössze három nappal azután, hogy Trump Alaszkában találkozott Putyin orosz elnökkel. Az amerikai elnök őket „nagyszerű országok két nagyszerű vezetőjének” nevezte.

Később egy úgynevezett „családi fotó” is készült róluk a Fehér Ház csarnokában.

Trump azt a – diplomáciában szokatlan - lépést megtette, hogy megszakította a tárgyalásokat a vendégeivel és menet közben felhívta Putyint. Mint elmondta azért, hogy háromoldalú találkozót szervezzen az ő és Zelenszkij bevonásával.

Az amerikai elnök még a tanácskozás előtt kiterítette a kártyáit és a mellette ülő Zelenszkij jelenlétében közölte: ő nem tűzszünetet, hanem békekötést akar. Zelenszkij ezúttal nem ellenkezett és vitatkozott nyilvánosan, hanem arról beszélt egy kérdésre válaszolva, hogy „mindent akar”, „egy erős ukrán hadsereget, fegyvereket. Sok múlik a nagy államokon, a barátainkon” – tette hozzá.

Kommentátorok szerint a gazdaságilag és stratégiailag is fontos Donbász egészét országának követelő Vlagyimir Putyint nagy engedményre vették rá azzal, hogy elfogadta, a NATO közös védelméről szóló, 5. cikkelyre emlékeztető biztonsági garanciákat Ukrajnának.