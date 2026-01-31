ARÉNA - PODCASTOK
Az Amerikai Egyesült Államok Európai Parancsnoksága (EUCOM) által 2026. január 7-én az X közösségi oldalán közreadott, dátumozatlan felvétele a The Marinera tartályhajóról egy meg nem nevezett helyszínen. Az EUCOM 2026. január 7-én bejelentette, hogy az Egyesült Államok lefoglalta az Atlanti-óceán északi térségében haladó, orosz zászló alatt közlekedõ olajszállító hajót. A lefoglalás indítékáról a bejegyzésben azt írták, hogy az eredetileg Bella 1 - jelenleg The Marinera - néven ismert tartályhajót még 2024-ben szankcionálta az Egyesült Államok az orosz árnyékflotta tagjaként, illegális olajszállításában való részvétel miatt.
Nyitókép: MTI/EPA/EUCOM

Emelkedik az olajár, felszisszenhet, ha csak a jövő héten tankolna

Infostart

A közel-keleti geopolitikai feszültségek és a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt jövő héten jelentős üzemanyagár-emelkedéssel szembesülhetnek a magyar autósok. A Brent típusú olaj hordónkénti ára a napokban átlépte a 70 dolláros szintet, ami várhatóan napokon belül beépül a hazai kiskereskedelmi árakba.

Miután Donald Trump amerikai elnök katonai csapásokat helyezett kilátásba Teherán nukleáris programja miatt, az USA a térségbe irányította az USS Abraham Lincoln repülőgéphordozót. Irán válaszul haditengerészeti gyakorlatot jelentett be a Hormuzi-szorosban, amely a globális olajkereskedelem több mint 20 százalékának útvonala.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint bár a hétvégén a magyar kutakon még viszonylag mérsékelt volt a mozgás – csupán a gázolaj ára emelkedett kismértékben –, a szakértők szerint a 70 dolláros olajár miatti átárazás jövő héten megkezdődik.

A piaci elemzők úgy vélik, ha a katonai konfliktus korlátozott marad, az árfolyam stabilizálódhat, azonban a Hormuzi-szoros esetleges blokádja vagy a katonai műveletek megkezdése drasztikus drágulást idézhet elő.

Az angyalok zenekarában énekelsz - Dolly érzelmes sorokkal búcsúzik Fenyő Miklóstól

Az angyalok zenekarában énekelsz - Dolly érzelmes sorokkal búcsúzik Fenyő Miklóstól

Megrendülten fogadta a hazai művészvilág és a közvélemény a hírt, miszerint életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós. A Hungária együttes alapítóját és a magyar rock and roll koronázatlan királyát január óta tüdőgyulladással kezelték kórházban, szervezete szombat reggel adta fel a küzdelmet.
 

Deutsch, Magyar, Vitályos - politikusok is emlékeznek az elhunyt Fenyő Miklósra

Fenyő Miklós a filmeken, a filmekben

Elhunyt Fenyő Miklós

