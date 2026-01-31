Emelkedik az olajár, felszisszenhet, ha csak a jövő héten tankolna

Miután Donald Trump amerikai elnök katonai csapásokat helyezett kilátásba Teherán nukleáris programja miatt, az USA a térségbe irányította az USS Abraham Lincoln repülőgéphordozót. Irán válaszul haditengerészeti gyakorlatot jelentett be a Hormuzi-szorosban, amely a globális olajkereskedelem több mint 20 százalékának útvonala.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint bár a hétvégén a magyar kutakon még viszonylag mérsékelt volt a mozgás – csupán a gázolaj ára emelkedett kismértékben –, a szakértők szerint a 70 dolláros olajár miatti átárazás jövő héten megkezdődik.

A piaci elemzők úgy vélik, ha a katonai konfliktus korlátozott marad, az árfolyam stabilizálódhat, azonban a Hormuzi-szoros esetleges blokádja vagy a katonai műveletek megkezdése drasztikus drágulást idézhet elő.