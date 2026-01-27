Közelítenek a beavatkozási övezethez az amerikai hadihajók, fokozódik a feszültség

Az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó csapásmérő csoportja már az Indiai-óceánon tartózkodik, közelítve ahhoz a területhez, ahonnan segítséget nyújthat az Iránt célzó esetleges amerikai műveletekhez. A kötelék már az Egyesült Államok közel-keleti műveleteiért felelős Központi Parancsnokság felelősségi területén tartózkodik – közölte két forrás alapján a CNN, hozzátéve, hogy a repülőgép-hordozó még nem feltétlenül foglalta el végleges pozícióját egy esetleges művelethez.

Donald Trump amerikai elnök továbbra is mérlegeli az Irán elleni csapásmérő lehetőségeket, de jelenleg nincs arra utaló jel, hogy döntés született volna – emlékeztetett az amerikai lap.

Egy ilyen kötelék a repülőgép-hordozón kívül rakétahordozó cirkálókat, légvédelmi hadihajókat és tengeralattjáró-elhárító rombolókat foglal magában.

Iránban továbbra is növekszik a tüntetők elleni kormányzati beavatkozások halálos áldozatainak száma. Vasárnap az amerikai székhelyű Emberi Jogi Aktivisták Hírügynöksége (HRANA) arról számolt be, hogy 5520 tüntető halt meg a múlt hónap végén kezdődött incidensekben, és a szervezet további 17 091 halálesetet még mindig vizsgál.

Trump óva intette Iránt a tüntetők megölésétől, és többször is megfenyegette azzal, hogy beavatkozik, ha ezt megteszi. De a múlt héten azt is elismerte, hogy Irán „tárgyalni akar”, ami arra utalt, hogy az Egyesült Államok nyitott lehet az egyeztetésekre Teheránnal. Hétfőn egy amerikai kormányzati képviselő a CNN szerint arról beszélt, hogy Washington nyitott a tárgyalásokra az iráni rezsimmel, és ha Teherán tárgyalni akar, „ismeri a feltételeket”.

Eközben az Iráni Iszlám Köztársaság egy esetleges amerikai támadásra készül. Teheránban vasárnap egy nagyméretű falfestményt avattak fel a Forradalom téren, amely egy amerikai zászlót viselő hadihajó felett repülő vadászgépek raját ábrázolja.

A fővárosban tartott pénteki ima során a prédikációt vezető imám figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy ne indítsanak támadásokat. „A régióba fektetett billió dollárokat rakétáink figyelik” – mondta Mohammad Ali Akbari.

Irán az elmúlt héten arra figyelmeztetett, hogy bármilyen támadást olyan erővel fogadna, amely képes lenne destabilizálni az egész Közel-Keletet.