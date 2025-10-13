ARÉNA - PODCASTOK
block chain cryptocurrency business strategy ideas concept bit coin on reflection floor dark color tone with virtual graphic double exposure
Nyitókép: whyframestudio/Getty Images

Veszélyes zuhanás: a nap, amikor a digitális arany berozsdásodott

Vendégszerző

Amikor Trump bejelentette a 100 százalékos kínai vámokat, a pénzpiacok megrezzentek, a kriptovilág viszont szívrohamot kapott. Egyetlen nap alatt 19 milliárd dollárnyi pozíció tűnt el, a befektetők pedig ész nélkül menekültek. A Bitcoin újra bebizonyította, hogy nem digitális arany, sokkal inkább egy digitális lakmuszpapír, ami a félelemre nem fénylik, hanem fakul.

Október 10-én pénteken Donald Trump bejelentése újra megrázta a világgazdaságot. A Truth Socialre írt üzenetében 100 százalékos vámot helyezett kilátásba minden kínai importra. A tőzsdék megremegtek, a kriptovaluták pedig szabadesésbe kezdtek. A Bitcoin és az Ethereum árfolyama egyaránt közel tíz százalékkal esett, miközben az olyan altcoinok, mint a Plasma, a Pump.Fun vagy az Ethena, egyetlen nap alatt a befektetőik vagyonának harmadát tüntették el. A piaci pánik idején mindössze néhány kriptoeszköz, például a Zcash és a Dash tudott emelkedni.

A befektetők tehát nem menedéket kerestek a digitális világban, hanem menekültek onnan. Miközben a kriptotőzsdéken pánikgombokat ütögettek, az arany árfolyama határozottan emelkedett.

Az élet tehát újra bebizonyította, hogy a Bitcoin nem digitális arany, hanem annak pontosan az ellentéte. Pánik idején nem vonzza, hanem taszítja a befektetőket.

A Coinglass adatai szerint pénteken több mint 19 milliárd dollárnyi pozíció semmisült meg a kriptotőzsdéken. A károk mértékét jól jellemzi, hogy közel 1,7 millió befektető számláját kellett likvidálni a túl magas veszteségek miatt. A decentralizált platformok történelmi forgalmat bonyolítottak, miközben a legnagyobb központosított tőzsdék akadoztak. Számos kereskedő nem tudta időben zárni pozícióját, így kénytelen volt kompenzációt ígérni azoknak, akik technikai hiba miatt szenvedtek el veszteséget.

A kriptoszektor egyik legérdekesebb jelensége az Ethereum körül bontakozott ki. Néhány nappal a kriptokrach előtt az Ethereum stakingből kilépni szándékozók által megszüntetni kívánt fedezet értéke elérte a 10 milliárd dollárt. Ez azt jelenti, hogy több mint 2,4 millió ETH vár visszavonásra. Az átlagos várakozási idő pedig meghaladta a 41 napot.

Egyszerre két ellenirányú folyamatnak lehetünk a tanúi. Egyrészt sokan szeretnének likviditáshoz jutni, azaz eladni, mielőtt nagyobb baj lesz. Másrészt az intézményi befektetők, például a Grayscale, aktívan lépnek be a piacra.

Az Ethereum számai valóban lenyűgözőek. Több mint egymillió aktív validátora van a kriptoeszköznek, és az összes Ether közel 30 százalékát staking formában tartják. Ugyanakkor a hirtelen növekvő kivonási kérelmek komoly jelzést mutatnak arról, hogy a piac ideges.

A kriptovilág hívei évek óta azzal érvelnek, hogy ezen eszközök korlátozott kínálata, decentralizált jellege és inflációállósága az arany modern alternatívájává teszi őket. A valóság azonban péntek délután ismét rácáfolt erre az álomra. A befektetők nem biztonságot láttak a kriptóban, hanem kockázatot. A szereplők útja nem a blokklánc felé, hanem onnan elfelé vezetett.

A kriptopiac pénteki összeomlása nem pusztán piaci epizód, hanem intő jel. A technológiai innováció lenyűgöző, a DeFi működik, az Ethereum ökoszisztémája stabil, de a pszichológiai fundamentumok változatlanok. A tőke oda áramlik, ahol biztonságot érez. A digitális eszközök eddig a reményre építettek, nem a bizalomra.

Most, hogy a digitális arany mítosza ismét megdőlt, a helyzet egyre világosabb.

A kriptovaluták nem helyettesítik, hanem kiegészítik a hagyományos piacokat.

A kód lehet tökéletes, de az emberi viselkedés nem fog megváltozni.

Péntek a piac ismét megtanulhatta, hogy az érték nem a blokkláncban vagy a kódsorokban, nem a korlátozott kínálatban, hanem a bizalomban rejlik. És pontosan ez az a terület, ahol a Bitcoinnak és a többi kriptoeszköznek komoly hiánya van.

A cikk szerzője Sebestyén Géza. az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense

×
