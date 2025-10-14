ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 14. kedd
Kriptovaluta ábrázolása, Bitcoin.
Nyitókép: Pixabay

19 milliárd dollár kár, egy halott - manipulálták a kripto-árfolyamokat?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Zakatol a kripto-hullámvasút: a múlt heti drámai esés után a Bitcoin ismét a 115 ezer dollár fölé emelkedett, majd ismét 112 ezer alá ment, miközben az Éter is hasonlóan mozgott. Sokak szerint nem volt természetes a helyreállás — az árfolyammozgások mögött ugyanis egyre többen látnak piaci manipulációt és bennfentes kereskedelmet.

Néhány nap alatt fordult a kocka a kriptovaluták világában: a Bitcoin több mint öt százalékos emelkedéssel újra 115 ezer dollár fölé erősödött, az Ethereum pedig tizenegy százalékos ugrással már csak négy százalékkal marad el a múlt heti összeomlás előtti szinttől.

A gyors korrekció első pillantásra a piac ellenálló képességét mutatja, ám elemzők szerint ezúttal többről lehet szó, mint egyszerű ingadozásról, ráadásul a Bitcoin magyar idő szerint ismét 112 ezer dollár alá ment.

A mostani fordulatot egy különösen gyanús kereskedési sorozat előzte meg. Egy névtelen befektető — aki korábban már több százmillió dollárt keresett a Donald Trump amerikai elnök bejelentései nyomán bekövetkezett árfolyameséseken — most ismét nagy tételben fogadott a Bitcoin gyengülésére. A 160 millió dolláros „short” pozíciót mindössze két órával azelőtt nyitotta, hogy Trump vasárnap este a kínai kereskedelmi feszültségek enyhítéséről posztolt volna.

A pozíciót hétfőn tovább növelte, és ezzel újra rekordprofitot zsebelt be.

Az előzmények sem kevésbé figyelemre méltók: a kereskedő néhány nappal korábban 200 millió dollárt nyert azzal, hogy fél órával azelőtt kezdett el shortolni, mielőtt az elnök százszázalékos vámokkal fenyegette volna meg Kínát — ami akkor lavinaszerű összeomlást okozott a piacon. Az időzítés pontossága sokak szerint nem lehetett véletlen.

A 19 millárd dolláros „kripto-vérfürdő” – amely lekörözött minden korábbi összeomlást - legkevesebb egy igazi emberi áldozatot is követelt: Konsztantin Galics, avagy Kosztya Kudo vezető ukrán kripto-befektetőt és influencert szombaton holtan találták Kijev közelében a Lamborghinijében. Mellette egy pisztolyt fedeztek fel, miközben a fiatalember családjának arról beszélt, hogy szorong az anyagi nehézségek miatt.

Joshua de Vos, a CoinDesk elemzője szerint

„az október 10-i nagyméretű pozíciók időzítése és iránya egyértelműen felveti az információs aszimmetria gyanúját”.

Bár közvetlen bizonyíték még nincs, a tranzakciók üteme és mérete szerinte erősen arra utal, hogy nem pusztán piaci elemzés alapján dönthetett a befektető. Ez volt a diplomatikus kommentár – mivel a szaksajtóban már hónapok óta tényként kezelik a piaci manipulációt.

Az Egyesült Államokban a bennfentes kereskedelemért akár húsz év börtön és ötmillió dolláros bírság is kiszabható, ám a kriptopiac laza szabályozottsága miatt nehéz bizonyítani az ilyen tetteket. A decentralizált rendszerek és az anonimitásra épülő platformok szinte teljes büntetlenséget biztosítanak a manipulátoroknak.

A múlt heti esés példátlan volt: az úgynevezett altcoinok tíz perc alatt, hatvan százalékot is veszítettek értékükből. Az árfolyam összeomlását azonnal hatalmas likvidálási hullám követte, amit a szakértők „mesterségesen gerjesztettnek” neveznek. Ráadásul sok befektető nem érte el és nem tudta eladni a pakettjét – így tehetetlenül nézte, ahogy elúszik a pénze.

A Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, később beismerte, hogy „technikai hibák” is súlyosbították a helyzetet, és ígéretet tett, hogy 283 millió dollár értékben kártalanítja a leginkább érintett ügyfeleket – ami töredéke a totális kárnak. A cég vizsgálatot indított az esetleges piaci manipuláció ügyében, de a konkrét felelősök kiléte egyelőre ismeretlen.

19 milliárd dollár kár, egy halott - manipulálták a kripto-árfolyamokat?

inforadio
ARÉNA
2025.10.14. kedd, 18:00
Csermák Szabolcs
kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
Uncertainty over Gaza next steps as Israeli families angry at wait for return of deceased hostages

Uncertainty over Gaza next steps as Israeli families angry at wait for return of deceased hostages

Bereaved Israeli families express anger that the remains of only four out of 28 deceased hostages were handed over during Monday's exchange.

