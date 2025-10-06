Orbán Viktor: tárgyalnak a KATA esetleges „szélesítéséről”

Azt a vállalkozói karaktert, ami a KATA mögött van, támogatni szeretnék. Viszont annyi visszaélés történt vele, „hogy azt el sem tudom mondani” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Economx Money Talks podcastban. A hazánk gazdasági helyzetéről, a kormányzat rövid- és hosszútávú terveiről szóló beszélgetés másik résztvevője Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt.

A jelenlegi politikai kurzus vezette be a KATA-t, és az most is létezik. Amikor kitalálták, jó volt, utána a bővítéssel félrecsúszott, mondta el. Olyan visszaélések történtek, hogy egyes vállalatvezetők is a bér egy részét KATA-ban kapták meg, noha ezt arra találták ki, hogy a saját magukat alkalmazó egyéni vállalkozóknak legyen egy kedvező lehetőség. A rendbetételéből „politikai balhé” lett.

Mára már az, hogy milyen számlákat lehet KATA-adózás alá vonni vagy elszámolni, „nagyon szigorú keretbe szoríttatott”. Tárgyalnak ugyanakkor arról, hogy lehetne „kinyitni, vagy szélesíteni” a KATA-t,

hogy lehessen szabadabban is számlázni

– mondta el a miniszterelnök.

Nagy Elek elmondta: a KATA-val a vállalatoktól 5 százalékos adóteherrel ki lehetett hozni a pénzt, miközben a tőkét osztalékágon 22-23 százalékos adózással lehet kivenni, ami nem igazságos. Manapság a KATA az egyéni vállalkozók és a magánpiac kapcsolatában értelmezhető, és „lehet arról gondolkodni”, hogy van kapacitás a vállalatok tekintetében is.

Az egyéni vállalkozók adózásával kapcsolatban hozzátette, náluk változhat az áfamentességi határ. Ez az intézkedés félmillió vállalkozót érintene, az alanyi áfamentes határ a következő három évben 20-24 milliós lehet. A költségvetésre gyakorolt hatása pár tízmilliárdos lenne, és így kevesebb összeg megy a feketegazdaságba – mondta el.

A vállalkozók által elszámolható költséghányad 40 százalékról 50 százalékra emelkedhet, erre nyitott a kormányzat, de „még nem ütötték le”. Ezekkel a tehercsökkentésekkel, amennyiben a kormány ezt támogatja,

majdnem 20 százalékkal kevesebb adót fognak fizetni az egyéni vállalkozók

– tette hozzá az MKIK elnöke. A tehercsökkentésekkel az adóteher „22-22,5 százalékos” átlagos szinten lenne.