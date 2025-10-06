ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
333.68
bux:
100311.27
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (j) interjút ad az Economx Money Talks podcastnek 2025. október 6-án. Balra Gáll Csongor műsorvezető.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: tárgyalnak a KATA esetleges „szélesítéséről”

Infostart

Az Economx Orbán Viktor miniszterelnökkel és Nagy Elekkel, az MKIK elnökével készült interjújából kiderül: a miniszterelnök szerint a KATA a bővítéssel „félrecsúszott”, de most a „kinyitásáról” tárgyalnak. Nagy Elek szerint az alanyi áfamentességi határ emelése is napirenden van.

Azt a vállalkozói karaktert, ami a KATA mögött van, támogatni szeretnék. Viszont annyi visszaélés történt vele, „hogy azt el sem tudom mondani” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Economx Money Talks podcastban. A hazánk gazdasági helyzetéről, a kormányzat rövid- és hosszútávú terveiről szóló beszélgetés másik résztvevője Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt.

A jelenlegi politikai kurzus vezette be a KATA-t, és az most is létezik. Amikor kitalálták, jó volt, utána a bővítéssel félrecsúszott, mondta el. Olyan visszaélések történtek, hogy egyes vállalatvezetők is a bér egy részét KATA-ban kapták meg, noha ezt arra találták ki, hogy a saját magukat alkalmazó egyéni vállalkozóknak legyen egy kedvező lehetőség. A rendbetételéből „politikai balhé” lett.

Mára már az, hogy milyen számlákat lehet KATA-adózás alá vonni vagy elszámolni, „nagyon szigorú keretbe szoríttatott”. Tárgyalnak ugyanakkor arról, hogy lehetne „kinyitni, vagy szélesíteni” a KATA-t,

hogy lehessen szabadabban is számlázni

– mondta el a miniszterelnök.

Nagy Elek elmondta: a KATA-val a vállalatoktól 5 százalékos adóteherrel ki lehetett hozni a pénzt, miközben a tőkét osztalékágon 22-23 százalékos adózással lehet kivenni, ami nem igazságos. Manapság a KATA az egyéni vállalkozók és a magánpiac kapcsolatában értelmezhető, és „lehet arról gondolkodni”, hogy van kapacitás a vállalatok tekintetében is.

Az egyéni vállalkozók adózásával kapcsolatban hozzátette, náluk változhat az áfamentességi határ. Ez az intézkedés félmillió vállalkozót érintene, az alanyi áfamentes határ a következő három évben 20-24 milliós lehet. A költségvetésre gyakorolt hatása pár tízmilliárdos lenne, és így kevesebb összeg megy a feketegazdaságba – mondta el.

A vállalkozók által elszámolható költséghányad 40 százalékról 50 százalékra emelkedhet, erre nyitott a kormányzat, de „még nem ütötték le”. Ezekkel a tehercsökkentésekkel, amennyiben a kormány ezt támogatja,

majdnem 20 százalékkal kevesebb adót fognak fizetni az egyéni vállalkozók

– tette hozzá az MKIK elnöke. A tehercsökkentésekkel az adóteher „22-22,5 százalékos” átlagos szinten lenne.

Kezdőlap    Gazdaság    Orbán Viktor: tárgyalnak a KATA esetleges „szélesítéséről”

orbán viktor

kata

nagy elek

economx

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az immunrendszer szabályozásáért járt idén az orvosi-élettani Nobel-díj

Az immunrendszer szabályozásáért járt idén az orvosi-élettani Nobel-díj

Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért - jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben. Kiderült: speciális sejtek akadályozzák meg, hogy autoimmun betegségek alakuljanak ki.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot villantottak az F-15EX kulcsfontosságú képességében: ezzel az amerikai vadászgép a világ élvonalába tör

Nagyot villantottak az F-15EX kulcsfontosságú képességében: ezzel az amerikai vadászgép a világ élvonalába tör

A Military Watch Magazine írta meg, hogy az amerikai Raytheon bemutatta az eddigi legerősebb radarját az F-15-ös vadászgép továbbfejlesztett változatához.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fajsúlyos bejelentés jött az üzemanyagárakról: holnaptól élesedik, erről minden magyar autósnak tudnia kell

Fajsúlyos bejelentés jött az üzemanyagárakról: holnaptól élesedik, erről minden magyar autósnak tudnia kell

A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően a hazai kutakon is csökkennek az üzemanyagárak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
French Prime Minister Sébastien Lecornu resigns after less than a month

French Prime Minister Sébastien Lecornu resigns after less than a month

The shock move comes 26 days after his appointment following the collapse of the previous government of François Bayrou.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 13:28
Idén előbb elértük a tizenötmilliós határt
2025. október 6. 13:17
ÁKK: árad a lakosságtól a pénz, túlteljesítették a tervet
×
×
×
×