Teljesen újragondolták a futárok díjazását a Foodpandánál – de van más is

A Foodpanda kata módosításának bejelentése óta egyértelmű, hogy a futároknak új adózási formát kell keresniük és hogy sokuk számára emelkedni fognak az adóterhek. A futárcég az elmúlt hetekben egy olyan díjazás bevezetésén dolgozott, amit a futárpartnerek már régóta kértek, és ami az ország különböző szegleteiben dolgozó, különböző járműveket használó és különböző mennyiségben kiszállító – több mint 4000 – futárpartner számára egyaránt ellensúlyozza a megnövekedett adóterheket – olvasható szerdai közleményükben.

„A futárpartnerek visszajelzéseiből tudjuk, hogy szeretik a rugalmasságot és motiválja őket a magas teljesítmény kiemelt díjazása. Ezt a szempontot is figyelembe véve végül többet emeltünk a díjazáson, mint az összes futárunknál jelentkező többletadó összege.

Az új díjtábla szerint átlagosan 18 százalékkal emeltük a díjakat,

és mivel nem fix, hanem teljesítményalapú díjazásról van szó: aki ugyanannyit dolgozik, többet kereshet, aki pedig többet vagy hatékonyabban dolgozik, sokkal többet kereshet” – idézi a közlemény a Foodpanda ügyvezető igazgatóját.

„Természetesen vannak különbségek kiszállítási zónák között, de mindenhol arra törekedtünk, hogy a lehető legtöbbet enyhítsünk a terheken – tette hozzá Juhász István. – Számításaink szerint főtevékenységként is megéri majd a futárkodni a jövőben, egy főállású munkát kiegészítve pedig kifejezetten jól kereső alternatívát nyújt más tevékenységekkel szemben, hiszen számukra nem jelent magasabb adóterhet például az átalányadózás.”

Jelezték: az első visszajelzések pozitívak voltak, és bár vannak akik felhagynak a futárkodással, jópáran érkeznek is a hónap közepén bejelentett új konstrukció hírére. Egy ekkora, rendszerszintű sokk ellenére

a cég felmérése szerint futárpartnereik csupán 10 százaléka jelezte, hogy biztosan váltana.

„Ez is mutatja, hogy a futárkodásnak igenis van jelene és jövője, és ez különösen igaz lesz az elkövetkező időszakra. A házhozszállításra szezonálisan változik az igény – ahogy az ősz közeledtével inkább tartózkodnak majd otthon az emberek, úgy nő a megrendelések száma, és új szolgáltatások beindítását is tervezzük. Ez mind hatással lesz a teljesítményarányos díjazásra is, és bízunk benne, hogy a megemelt futárdíjak hozzájárulnak ahhoz, hogy a rugalmas időbeosztásra vágyóknak a foodpanda továbbra is vonzó alternatívát jelentsen” – emelte ki ügyvezető igazgató.

Még több segítség

A cég a futárdíjak emelésén túl kedvezményes könyvelőpartnerek ajánlásával is támogatja a futárpartnereit, akiknek az adminisztrációs terheik is növekedtek.Mint olvasható, csak olyan tapasztalt könyvelőket ajánlanak, akik személyes tanácsadást is vállalnak. A vállalat mindezeken túl arról is biztosította a futárpartnereit, hogy a jövőbeli kihívásokra – például a benzinár-stop lehetséges megszüntetésére – szintén reagálni fog.

