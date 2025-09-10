ARÉNA
Two rooks stand poised in a face-off, each showcasing the colors of the American and European Union flags, set against a moody, overcast sky. The striking reds, whites, and blues of the U.S. flag contrast with the deep blue and gold of the EU flag, symbolizing the intricate relationship and rivalry between the two powers. The dark, tumultuous clouds above amplify the sense of tension and uncertainty, evoking themes of diplomacy, competition, and the strategic maneuvering often seen in international relations.
Nyitókép: J Studios/Getty Images

Trump az EU-tól várja vámok kivetését Indiára és Kínára

Infostart

Az amerikai elnök az orosz olaj vásárlása miatt szankcionálná a két országot, de ezt a lépést az Európai Uniótól várja.

Donald Trump amerikai elnök azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió akár 100 százalékos vámot vessen ki Indiára és Kínára az orosz olaj vásárlása miatt – írta meg a VG a Financial Times és a CNBC alapján. A lépés célja, hogy fokozzák a nyomást Moszkván az ukrajnai háború befejezése érdekében. A Fehér Házban nagy a frusztráció a béketárgyalások lassú haladása miatt, írja az FT.

Trump Washingtonban, az EU és az USA tisztviselőinek szeptember 9-i megbeszélésébe telefonon becsatlakozva tette ezt a kérést. Az Egyesült Államok az uniós lépést követően készen állna a vámok „tükrözésére”.

A kérés nehéz helyzetbe hozza az Európai Uniót, amely éppen szabadkereskedelmi megállapodás megkötésén dolgozik Indiával.

Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos pénteken Delhibe utazik, hogy felgyorsítsa a tárgyalásokat. A vámok esetleges kivetése veszélyeztetné a megállapodás létrejöttét.

Az EU és Kína közti vámháború már zajlik. Peking a közelmúltban dömpingellenes vámokat vetett ki az EU-ból származó sertéshúsra, válaszul a kínai elektromos autókat sújtó uniós tarifákra. A vámok felső értéke 62,4 százalék, de a döntés elméletileg még módosítható. Egy új, 100 százalékos uniós vám „gyakorlatilag véget vetne a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatnak”.

Donald Trump korábban már 25 százalékos pótlólagos vámot szabott ki Indiára az orosz olajimport miatt, Kínát azonban eddig megkímélte. Az Indiára kivetett vámteher ezzel 50 százalékon áll jelenleg. Ezzel párhuzamosan az amerikai elnök az X közösségi oldalon „nagyon jó barátjának” nevezte Narendra Modi indiai kormányfőt, és bejelentette, hogy a két ország folytatja az egyeztetéseket a kereskedelmi akadályok lebontásáról.

