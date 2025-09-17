Az EU újfajta viszonyt kezd Indiával a vámháborúk idején

India és Európa a kereskedelem, a technológia, a biztonság- és védelempolitika, valamint a klímavédelem területén kívánják bővíteni együttműködésüket az új stratégia keretében.

Kallas a partnerség pillérei között említette a szabadkereskedelmi egyezményt, a beruházásvédelmi megállapodást és egy átfogó légiközlekedési egyezményt. Kiemelte, hogy a biztonság- és védelempolitika szintén kulcsfontosságú eleme a kapcsolatnak, amelynek részeként a tengeri biztonság, a terrorizmus elleni fellépés és a kiberbiztonság terén is szorosabb együttműködésre törekszenek.

A legnagyobb demokrácia és leggyorsabban növekvő gazdaság

Kallas hangsúlyozta: India az EU egyik legfontosabb partnere, mivel az unióval együtt a világ népességének és gazdasági teljesítményének egynegyedét adja, emellett a legnagyobb demokrácia és a leggyorsabban növekvő gazdaság a világon. Mint mondta, a szorosabb együttműködés elengedhetetlen a gazdasági biztonság erősítése és az ellátási láncok diverzifikálása szempontjából.

Vita van az orosz kőolajról, menetrend csak a jövő évi EU–India csúcson

Hozzátette: bár a stratégia elfogadásáról döntés született, vannak vitás kérdések is, így például India részvétele orosz hadgyakorlatokon és az orosz kőolaj vásárlása akadályozza a kapcsolatok további elmélyítését. „Partnerségünk nem csupán a kereskedelemről szól, hanem a szabályokon alapuló nemzetközi rend védelméről is” – fogalmazott. A cél, hogy a felek a 2026 elején esedékes EU-India csúcstalálkozón közös menetrendet fogadjanak el.

Maros Sefcovic, a testület alelnöke szerint az Indiával való szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséhez még további erőfeszítések szükségesek. Mint mondta, egy átfogó, kereskedelmileg jelentős EU-India szabadkereskedelmi megállapodás „hatalmas potenciált szabadíthat fel”, mivel mind a vám-, mind a nem vámjellegű akadályokat csökkentené, erősítené az ellátási láncokat és hozzájárulna a szabályokon alapuló nyitott világgazdaság védelméhez.

120 milliárd euró az éves kereskedelem

Hangsúlyozta: az elmúlt tíz évben 90 százalékkal nőtt az EU és India közötti kereskedelem, amely 2024-ben elérte a 120 milliárd eurót. „Az Európai Unió India legnagyobb kereskedelmi partnere, megelőzve az Egyesült Államokat és Kínát” – mondta.

Tájékoztatása szerint több mint hatezer európai vállalat működik Indiában, melyek kétmillió embert foglalkoztatnak közvetlenül, és további hatmillió munkahelyet támogatnak közvetve. Az uniós beruházások öt év alatt csaknem a duplájára, 140 milliárd euróra nőttek, így az Európai Unió India egyik legnagyobb befektetője.