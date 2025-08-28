ARÉNA
High angle view of passengers waiting for flights at departure area. People are sitting on seats at airport terminal. They are using technologies.
Nyitókép: AzmanL/Getty Images

Erről mindenképp tudniuk kell az Unitravel károsultjainak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Colonnade Biztosító meghosszabbította az Unitravel-ügyfelek számára a hiánypótlási határidőt, így szeptember 14-ig lehet benyújtani a még hiányzó adatokat és dokumentumokat – közölte a biztosító.

Kifizetés csak a teljes körűen benyújtott kárigényekre jár, ám a bejelentések részben hiányosak vagy pontatlanok – indokolták a határidő módosítását.

Az utazásszervező júniusban jelentett fizetésképtelenséget, azóta majdnem 800-an jelezték a kárigényüket. Közülük 155-en választották az IBUSZ Utazási Irodák Kft. közreműködésével biztosított utazási lehetőséget, a többiek a vagyoni biztosítékot nyújtó társasághoz fordultak.

A Colonnade a honlapján közzétette a benyújtandó dokumentumok listáját, és tájékoztatta is az érintetteket – írták.

A közlemény szerint kárigényeket még ezen a héten fogadnak, a meghosszabbított határidőről és a teendőkről pedig újabb emlékeztetőt küldenek.

