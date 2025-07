Öldöklő verseny tizedeli a magyar utazási irodákat

A hazai utazási piacon komoly árverseny alakult ki, amelyet főleg a külföldi hátterű szereplők diktálnak. Olyan összegekért lehet most elmenni nyaralni a dél-európai tengerpartokra, amelyekre évek, évtizedek óta nem volt példa.

Ezt a kíméletlen árversenyt nem bírta az Unitravel, a cég június 10-én jelentett fizetésképtelenséget.

"Megölték az Unitravelt", ezzel a mondattal zárta azt a közleményét, amelyben bejelentette, hogy nem tudja a továbbiakban vállalni a leszerződött utak teljesítését - írja a Portfolio.

Budapest Főváros Kormányhivatala az UNITRAVEL Kft.-t az utazási vállalkozók nyilvántartásából törölte és az irodát az utazásszervezői tevékenységétől 1 évre eltiltotta.

Az Unitravel csaknem 40 éve működő magyar utazási vállalkozás, szerintük az összeomlás fő oka a turisztikai piac jelenlegi helyzete, nevezetesen az, hogy néhány új külföldi cég korlátlan pénzzel érkezett Magyarországra, hihetetlenül alacsony árakat és nagyon agresszív marketinget kínálva elkezdte „meghódítani a piacot", ezzel a hagyományos magyar cégek számára - így számunkra is - szinte lehetetlenné vált a túlélés.

Az UNITRAVEL közleményében nem nevesítette, de körülírta a magyarországi ITAKA-t, amely lengyel tulajdonossal a háta mögött alig 3 év alatt komoly árversenybe kezdett - olvasható a Portfolio cikkében.

Úgy tűnik, hogy jelentős veszteségeket is felvállalva hajlandóak küzdeni a minél nagyobb piaci részesedésért - írja a lap.

Az ITAKA oldalán meseszerűnek tűnik, hogy van olyan görögországi útja a cégnek, amelynél nagyobb a feltüntetett megtakarítás, mint amennyibe valójában kerül az út. Repülős úttal, ellátás nélkül kínálnak 2 csillagos szállodában, 8 napos utat, 165 ezer forintért, ez a last minute és ultra last minute árazásban is kiemelkedő ajánlat.

Ahogy egy piaci szereplő fogalmazott a Portfolio megkeresésére: ennyiért a Balatonra se nagyon lehet eljutni.

Az ITAKA álláspontja szerint az a vád, hogy „önköltségi ár alatt” értékesítik az utakat, nagyon leegyszerűsítő képet ad arról, hogyan működik a turisztikai üzletág. Válaszuk szerint az ő céljuk is a nyereségtermelés.

"Bizonyos helyzetekben, például a last minute kedvezmények esetén, valóban előfordulhat, hogy az árak az önköltség alá esnek. Miért? Mert amikor repülőgépet bérlünk, vagy szállodai szobákra szerződünk, ezek a költségek akkor is fixek, ha végül nem tudjuk eladni az utat. Egy last minute értékesítés – még ha alacsony áron is történik – csökkenti a veszteségünket az adott ülőhelyen" - közölte a Portfolio megkeresésére Vytautas Kaikaris az ITAKA Hungary ügyvezetője.

Ez bevett gyakorlat az egész iparágban, különösen túlkínálat idején - vélekedik az ügyvezető.

Mások is kínálnak önköltségi ár alatti last minute ajánlatokat, miközben próbálják feltölteni a gépeiket, ugyanúgy, ahogy mi is. Ezekben az esetekben az egyetlen valódi nyertes az utazó – emelte ki Vytautas Kaikaris, aki szerint valódi probléma a piac túlkínálata.

Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati- és marketing igazgatója a Portfolio megkeresésére azt mondta, hogy az IBUSZ-nál már télen azt érezték, hogy némi visszaesés lehet az utazások terén az idei évben.

A várakozás be is igazolódott, az elmúlt évekhez képest jóval többen az utolsó percig kivárnak a foglalásokkal is, de a kisebb irodák számára újabb csapást jelentett a Magyarországon néhány éve megjelent konkurensek árazása, azzal ugyanis gyakorlatilag igen nehéz felvenni a versenyt – hangsúlyozta Termes Nóra.

Az IBUSZ igazgatója elmondta: most fejenként átlagosan 250-350 ezer forintot tudnak az irodáikat felkereső utazni vágyók költeni fejenként, egy heti külföldi nyaralásra. Ennyiért közeli indulás esetén apartmanban, vagy 3-4 csillagos szállodában félpanziós ellátást lehet biztosítani, charter repülőjárattal. 1-2 héttel az utazás előtt előfordul, hogy last minute akár 150-200 ezer forint körüli ajánlatokat is ki lehet fogni, de ez a repülőút mellett maximum ellátás nélküli apartmanszállást jelent.

Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, hogy jelenleg túlkínálat van a piacon, ami a charteres tengerparti nyaralásokat jellemzi leginkább. Ez a helyzet kivétel nélkül arra kényszerítette az utazásszervezőket, hogy árat csökkentsenek és komoly akciózásba kezdjenek, ami által elindult egy árverseny.

A beszerzési ár alatti értékesítés sem törvénytelen, ha nem dömpingszerű, de mindenesetre furcsa jelenség június hónapban augusztusi last minute utakat hirdetni, mert az nyilvánvalóan nem tekinthető annak – mondta el Molnár Judit.

A Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke szerint az elmúlt évek erőteljes szezonjai után most jön el a magyar utazási piacon a kijózanodás időszaka és elengedhetetlen, hogy racionális, megalapozott döntések alapján történjék a kapacitások lekötése.

Az ITAKA nagyon erős hátterű cég, nem véletlen, hogy 2023-ban az 1 milliárd forintos veszteséget is elviselte. Tavalyról még nincs adat arról, hogy milyen évet zárt. Sok függ attól, hogy a lengyel tulajdonos miként áraz majd, vagy meddig tartanak ki a nagy szereplők az alacsony árak mellett.

Iparági szereplők szerint a nagy cégekkel nem lesz gond, de a kisebb vállalatok megérezhetik ezt.

"Nem gondolom, hogy csődhullám várható, de az idei év profitabilitása várhatóan alacsony lesz" – fogalmazott Molnár Judit.