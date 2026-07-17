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Egy Volkswagen autó nyitott motorháztetővel, alatta a motorral.
Nyitókép: Unsplash

Ezektől a motoroktól kapnak instant sikítófrászt az autószerelők

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Ha valaki tudja, mit kell nézni, akkor elkerülheti használt autó vásárlásakor az olyan benzinmotorokat, amikre további százezreket, vagy akár milliókat is költhet, mire rendbe hozatja.

Bár minden problémás motornak megvan a maga sajátos hibaforrása, a végkifejlet kísértetiesen hasonló: a vezérlés átugrása, a szelepek és a dugattyúk találkozása, az olajnyomás elvesztése, vagy a motor teljes és helyrehozhatatlan megsemmisülése – írja az auto-swiat.pl oldal összeállítása nyomán a blikk.hu.

Az autószerelők jellemzően sok ilyen járművel találkoztak már, és vannak is olyan típusok, amiket kifejezetten nem szeretnek.

A legproblémásabb darabok közé sorolták a szakemberek a Volkswagen-csoport (VW, Audi, Skoda, Seat) 1.8 és 2.0 TSI/TFSI (EA888) motorjait, amelyeket főként 2011-ig gyártottak.

Ezek esetén a hibás láncfeszítő okozza a legnagyobb gondot, ha ugyanis a feszítő elveszítette a tartását, a lánc átugrott, ami azonnali motorcseréhez vezethetett. A probléma olyan méreteket öltött, hogy a konszern bizonyos országokban 10 évre vagy 160 ezer kilométerre terjesztette ki a garanciális védelmet az érintett modelleknél, mint például a Skoda Octavia, a VW Passat vagy az Audi A4.

Hírhedtté vált a háromhengeres Ford 1.0 EcoBoost motor is, ahol nem a hagyományos lánc vagy szíj, hanem az olajban futó olajszivattyú-szíj okozta általában a katasztrófát. A szíj idő előtti foszlása eltömítette a kenési rendszert, ami olajnyomás-eséshez és a motor meghibásodásához is vezethet.

A Stellantis-csoport (Jeep, Ram, Fiat, Peugeot, Opel) 1.2 PureTech motorja láttán is keresztet vetnek a szerelők, ebben az esetben is az olajban futó vezérműszíj a legrettegettebb alkatrész.

A szétmálló szíjdarabok eltömítették az olajkört, ráadásul a motorok jelentős olajfogyasztásról is híresek. A gyártó 2024-ben kiterjesztett garanciarendszert és költségtérítési platformot hozott létre a pórul járt tulajdonosoknak. Ezek a motorok szinte minden Peugeot, Citroën, DS és Opel modellben megtalálhatók.

Ott van továbbá a Stellantis-BMW közös fejlesztésű, szívó 1.4 és 1.6 VTi, valamint a turbós 1.6 THP (Prince/BMW N14) motorja is a feketelistán, ugyanis a lánc megnyúlása, a feszítők gyors kopása és a közvetlen befecskendezés miatt a szelepekre lerakódó koksz elképesztően instabillá tette ezeket az erőforrásokat, amelyek a Peugeot 207/308, a Citroën C3/DS3 és a MINI Cooper S modellekben teljesítettek szolgálatot.

A szakértők azt javasolják, hogy ha ilyen motorral szerelt autót vásárolunk, az első és legfontosabb lépés a hidegindítás. A láncos motoroknál (VW, MINI, VTi/THP) a megnyúlt lánc ilyenkor fémes csörgéssel, míg az olajban futó szíjas rendszereknél az elégtelen kenés egyenetlen alapjárattal, esetleg az olajnyomás-lámpa felvillanásával jelzi a bajt.

Javasolják még, hogy érdemes mindig hideg motorral kezdeni a tesztutat, ragaszkodni a részletes szervizmúlthoz, elvégeztetni egy diagnosztikai vizsgálatot, valamint a VIN (alvázszám) alapján ellenőrizni, hogy a kocsi átesett-e a gyári visszahívásokon.

A lap megjegyzi, fontos tudni, hogy a felsorolt motorok későbbi, javított változatai már lényegesen megbízhatóbbak. A Stellantis például az újabb verzióknál a motor alkatrészeinek 70 százalékát lecserélte, és a PureTech nevet is elhagyta. Ha az autó előző tulajdonosa tudatában volt a problémának, és az előírtnál jóval gyakrabban cserélt olajat, valamint a vezérlés cseréjét is időben elvégezte, a régebbi motorok megvétele sem jelent feltétlenül azonnali anyagi csődöt.

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