Lionel Scaloni: ez nem arrogancia, ez a szívünk

A szakember megállapítását támasztja alá, hogy az argentin válogatottnak korábban hosszabbításra volt szüksége a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésen a Zöld-foki Köztársaság legyőzéséhez, illetve a svájciak elleni negyeddöntőben sem jutott dűlőre a rendes játékidő végéig. A nehezen kiharcolt továbbjutások sorába illeszkedik, hogy a nyolcaddöntő 79. percében kétgólos hátrányban volt Egyiptommal szemben, de a hajrában 13 perc alatt sikerült fordítania, szerdán pedig az angolok a 85. percig vezettek az elődöntőben.

A háromszoros világbajnok végül fordított Anglia ellen is, és a vasárnapi fináléban megvédheti vb-címét, amelyre legutóbb a brazil válogatott volt képes 1962-ben.

„Szóhoz sem jutok, a győzelmünk öröm a csapatnak, öröm az argentin embereknek. A játékosaim soha nem hagynak fel a meglepetésekkel, valóban különlegesek vagyunk, mert mindent beleadunk a mérkőzéseken, és ez nem arrogancia. Ez a szívünk” – fogalmazott a 48 éves Scaloni.

Az angol előnyt a 85. percben Enzo Fernández egyenlítette ki. A Chelsea-ben futballozó 25 esztendős középpályás felnéz a csapatkapitány Lionel Messire, sőt tíz évvel korábban, még kamaszként levelet tett közzé a közösségi médiában, amelyben arra kérte Messit, hogy ne mondja le a válogatottságot. A világklasszis ugyanis bejelentette visszavonulását a 2014-ben elveszített világbajnoki, valamint a 2015-ös és 2016-os Copa América-döntő veresége után.

„Nagyon fiatalon megírtam azt a levelet, és álmodoztam, hogy mikor játszhatnék vele egy csapatban egy torna döntőjében. Most Isten megadta nekem ezt a pillanatot, ami nagy megtiszteltetés, mert Messi gyerekkorom óta a példaképem” – mondta Fernández, akinek a „pillanat” megéléséhez szüksége volt még Lautaro Martínez 92. percben szerzett győztes találatára is.

Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i döntőben, míg az angolok egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen.