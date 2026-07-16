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Nyitókép: Unsplash

Parlamenti képviselők ellen is vádat emeltek agrártámogatási csalás miatt Görögországban

Infostart / MTI

Huszonkét személy, köztük négy hivatalban lévő kormánypárti képviselő ellen is vádat emelt csütörtökön az Európai Ügyészség az uniós agrártámogatásokat érintő görögországi botrány ügyében.

A kormányzó Új Demokrácia párt négy képviselőjét 2021-ben elkövetett bűncselekmények miatt vonják felelősségre. A vádak között

  • hűtlen kezelés,
  • az uniós források jogellenes kezelése,
  • hamis igazolások kiállítása és
  • számítógépes csalás kísérlete

szerepel. Hét másik képviselő esetében ugyanakkor bizonyíték hiányában megszüntették az eljárást.

A közlemény szerint vádat emeltek az agrártámogatások kezeléséért felelős OPEKEPE szervezet volt elnöke ellen is, akit ötrendbeli hűtlen kezeléssel vádolnak. Az ügyben más szereplők ellen, valamint további időszakokat érintően is zajlanak nyomozások.

Pavlosz Marinakisz kormányszóvivő a vádemelésre reagálva közölte, hogy a négy képviselőt a bűnösségüket megállapító jogerős bírósági döntés meghozataláig megilleti az ártatlanság vélelme.

Az európai főügyész kezdeményezésére a görög parlament áprilisban 13 kormánypárti képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről döntött annak érdekében, hogy az ügyészség kivizsgálhassa esetleges szerepüket az ügyben.

Az Európai Ügyészség tavaly jelentette be, hogy tömeges és rendszerszintű csalás gyanúja miatt vizsgálódik a görög gazdálkodóknak folyósított uniós agrártámogatások ügyében.

Több tucat állattenyésztő ellen emeltek vádat, mert a gyanú szerint állami alkalmazottak és konzervatív politikusok segítségével hamis adatokat adtak meg legelőterületeikről, hogy több millió eurónyi uniós támogatáshoz jussanak.

A botrány jelentős politikai visszhangot váltott ki Görögországban. Parlamenti vizsgálatok indultak, több miniszter lemondott, az Európai Unió pedig bírságot szabott ki az országra az agrártámogatások kezelésében feltárt szabálytalanságok miatt. A kifogásolt kifizetések a támogatások kezeléséért felelős OPEKEPE működésének 2016 és 2023 közötti időszakát érintették.

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Kezdőlap    Külföld    Parlamenti képviselők ellen is vádat emeltek agrártámogatási csalás miatt Görögországban

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