Megvan az új ukrán kormányfő: ő a harmadik, mióta kitört a háború

Az ukrán parlament csütörtökön elfogadta Szerhij Koreckij kormányfői kinevezését.

A Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelölte a miniszterelnöki tisztségre. Szerhij Koreckij az Ukrajna elleni orosz katonai invázió kezdete, 2022 óta az ország harmadik miniszterelnöke.

A kijevi parlament törvényhozói a feladatra alkalmas, hatékony vezetőként méltatták Koreckijt. A képviselők közül 289-en szavazták meg kormányfői kinevezését. A szavazás előtt tartott beszédében Koreckij elmondta, hogy

a legfontosabbnak Ukrajna védelmét, gazdasági stabilitásának megteremtését és az uniós integrációját tekinti.

A 48 éves Koreckij mérnök és közgazdász végzettségű, korábban nem töltött be kormányzati szerepet, és semmilyen politikai párthoz nem kötődik, ami az elemzők szerint előnyt jelenthet számára.

Miután tavaly télen Ukrajna energetikai infrastruktúrája az orosz támadások miatt súlyos károkat szenvedett, Koreckij egyik fő feladata az lesz, hogy felkészítse Ukrajnát az idei télre.

Csütörtökön több száz – főként fiatal – tüntető gyűlt össze Kijevben, és más ukrán városokban is demonstrációkat tartottak az ellen, hogy az új kormányban Volodimir Zelenszkij a védelmi tárcát is másra akarja bízni.

Mihajlo Fedorov védelmi miniszter, aki hat hónapig vezette a minisztériumot, a Telegramon közölte, hogy nagy megtiszteltetés volt számára a tisztség betöltése, ezzel gyakorlatilag megerősítve távozását.

Ukrán sajtóértesülések szerint helyére Ihor Klimenko eddigi belügyminiszter kerülhet.

A 35 éves Mihajlo Fedorov modernizáló lépéseivel és technológiai szakértelmével vívott ki magának tiszteletet, mivel sokan részben ennek tulajdonították, hogy jelentősen javult az ukrán hadsereg teljesítménye az elmúlt hónapokban az orosz erőkkel szemben.

Meg nem erősített ukrán médiaforrások szerint Fedorovnak azért kell távoznia, mert feszültté vált a viszonya az ukrán hadsereg főparancsnokával, Olekszandr Szirszkijjel.

A tüntetők egyebek között Szirszkij távozását követelték, és az „európai országnak európai hadsereget” felszólítást skandálták.